Mardi est le jour des élections primaires dans le comté de Palm Beach et dans tout l’État.

Les bureaux de vote du comté seront ouverts de 7 heures à 19 heures dans 799 circonscriptions réparties dans 377 bureaux de vote.

Dans un comté comptant 862 008 électeurs inscrits, 113 984 bulletins de vote ont été déposés à 10 h 30 dimanche, selon le site Internet du superviseur des élections du comté de Palm Beach. Parmi ceux-ci, les bulletins de vote par correspondance ont représenté 87 827, soit 77 %.

Le jour de l’élection, vous devez voter dans le bureau de vote qui correspond à votre circonscription électorale. Si vous n’êtes pas sûr, votre carte d’information électorale indiquera votre circonscription électorale et votre bureau de vote. Vous pouvez également trouver votre circonscription électorale en ligne à l’adresse votepalmbeach.gov/Voters/Precinct-Finder.

Si vous avez rempli un bulletin de vote par correspondance, vous pouvez le remettre en main propre à un bureau électoral, mais pour qu’il soit pris en compte, l’enveloppe du certificat d’électeur doit contenir votre signature et elle doit être reçue avant le jour du scrutin. Les bureaux de section accepteront les bulletins de vote jusqu’à 17 heures mardi dans l’un des quatre sites du bureau électoral du comté :

Principal Superviseur du Bureau des élections : 4301 Route des Cerise, West Palm Beach.

Branche du comté du Nord : 3188 PGA Blvd., salle 2401, Palm Beach Gardens.

Branche du comté du Sud : 345 S. Congress Ave., salle 103, Delray Beach.

Branche du comté de l’Ouest : 2976 State Road 15, deuxième étage, Belle Glade.

Le bureau principal les recevra jusqu’à 19 heures. Les bulletins de vote par correspondance ne peuvent pas être livrés aux bureaux de vote. Un électeur peut déposer son bulletin dans le bureau de vote qui lui a été désigné entre 7 heures et 19 heures mardi.

L’élection concerne principalement les choix des électeurs des partis démocrate et républicain pour les sièges à la Commission du comté, au port de Palm Beach, au shérif, au procureur de l’État, au défenseur public et à l’Assemblée législative de l’État et au Congrès. Cependant, le scrutin comprend également une élection judiciaire et des concours pour deux sièges au conseil scolaire, qui sont ouverts à tous les électeurs, quelle que soit leur affiliation politique.

Il y a également une question sur un seul comté qui demandera aux électeurs de décider s’ils veulent poursuivre un programme d’allègement fiscal pour les entreprises nouvelles ou en expansion.

Les élections de cette année impliquent des choix pour les électeurs des partis démocrate et républicain pour des sièges tels que les commissions de comté, la Chambre des représentants et les élections au Congrès. Cependant, les élections pour les postes de juge et de défenseur public sont ouvertes à tous les électeurs, quelle que soit leur affiliation politique.

Le bureau des élections dispose également d’un outil en ligne qui permet aux électeurs de suivre leur vote par correspondance, de « demandé » à « comptabilisé ». Le tri et le dépouillement des bulletins ont commencé en juillet, mais aucun résultat ne sera publié avant 19 heures mardi.

Voici un aperçu des courses au scrutin primaire :

Sénat américain

Parti républicain : Rick Scott (titulaire), John Columbus, Keith Gross

DÉMOCRATIQUES : Stanley Campbell, Rod Joseph, Debbie Mucarsel-Powell, Brian Rush

Procureur de l’État

COURSE AU POSTE DE PROCUREUR D’ÉTAT : Rencontrez les candidats qui se présentent au poste de procureur de l’État du comté de Palm Beach

Parti républicain : Sam Stern, Forrest Freedman

DÉMOCRATIQUES : Alexcia Cox, Craig Williams, Rolando Silva, Gregg Lerman

Défenseur public

COURSE AU POSTE DE DÉFENSEUR PUBLIC : Deux candidats se disputent le poste de défenseur public du comté de Palm Beach, Carey Haughwout

DÉMOCRATIQUES : Daniel Eisinger, Adam Frankel (le gagnant remplace Carey Haughwout, qui prend sa retraite après 24 ans)

Commission du comté de Palm Beach, District 7

COURSE DE LA COMMISSION : Un siège sera disputé entre deux démocrates

DÉMOCRATIQUES : Bobby Powell, Richard Ryles

Le vainqueur affrontera Leonard Serratore (GOP) en novembre

Shérif

COURSE DE SHÉRIF : Des primaires disputées entre démocrates et républicains

Parti républicain : Mike Gauger, Lauro Diaz

DÉMOCRATIQUES : Ric Bradshaw (titulaire), Alex Freeman

Conseil scolaire du district 1 – Comté du Nord

ÉLECTION DU CONSEIL SCOLAIRE : Qui se présente au conseil scolaire de Jupiter ? Un aperçu des candidats et de leurs finances

Conseil scolaire du district 5 – Comté du Sud

ÉLECTION DU CONSEIL SCOLAIRE : Course au conseil scolaire de Boca : le soutien de Barbieri cherche à contrecarrer la fille de l’ancien surintendant

Branche Gloria, Mindy Koch, Mike Letsky, Suzanne Page, Charman Postel

Port de Palm Beach Groupe 2

COURSE DU PORT DE PALM BEACH : Ce que disent les candidats à propos de l’expansion des croisières

DÉMO: Varisa Dass, Kelly Fleury, Jeffrey Jackson

Le vainqueur affrontera Ted Sarandis (GOP) en novembre

Groupe de juges du tribunal de comté 2 sièges

JUGE DE COMTÉ PRIMAIRE : Trois avocats briguent le poste de juge de comté, en remplacement de Ted Booras, parti à la retraite

Lourdes Casanova, Douglas Leifert, Jean Marie Middleton (le gagnant remplace Ted Booras, qui prend sa retraite)

District 89 de la Chambre d’État

ÉLECTIONS AUX RELÈVES DES ÉTATS-UNIS : Une primaire démocrate et une primaire républicaine le 20 août pour les circonscriptions de la Chambre des représentants

DÉMOCRATIQUES : Destinie Baker Sutton, Debra Tendrich

Le vainqueur affrontera Daniel Zapata (GOP) en novembre

District 94 de la Chambre d’État

Parti républicain : Christian Acosta, Anthony Aguirre, Jon Carter, Gabrielle Fox, Meg Weinberger

Le vainqueur affrontera la démocrate Rachelle Litt en novembre

21e district de la Chambre des représentants des États-Unis

Parti républicain : Brian Mast (titulaire), Rick Wiles

Le vainqueur affrontera le démocrate Thomas Witkop en novembre

22e district de la Chambre des représentants des États-Unis

COURSES AUX MAISONS AMÉRICAINES : Trois primaires républicaines en jeu dans les districts du comté de Palm Beach

Parti républicain : Deborah Adeimy, Dan Franzese, Andrew Gutmann

Le vainqueur affrontera la démocrate Lois Frankel (sortante) en novembre

23e district de la Chambre des représentants des États-Unis

Parti républicain : Gary Brave, Darlene Cerezo Swaffar, Joe Kaufman, Carla Spalding, Joe Thelusca, Robert Weinroth

Le vainqueur affrontera le démocrate Jared Moskowitz (sortant) en novembre

Quelle est la seule question du comté de Palm Beach sur le bulletin de vote primaire ?

Les exonérations fiscales foncières liées au développement économique accordées aux nouvelles entreprises et aux expansions d’entreprises existantes devraient-elles être maintenues ?

LA QUESTION DU COMTÉ : Les électeurs du comté doivent décider s’ils souhaitent poursuivre le programme d’allègement fiscal pour les nouvelles entreprises en expansion

Le programme offre actuellement un allégement fiscal aux entreprises qui s’étendent ou déménagent dans le comté de Palm Beach, avec l’idée qu’il s’agit d’un outil d’incitation au développement économique supplémentaire qui aiderait les entreprises à créer de nouveaux emplois à temps plein dans le comté de Palm Beach.

Le vote a lieu tous les 10 ans et expire le 31 août 2024.

