Guide DLC Xenoblade Chronicles 3 : prix du pass d’extension, nouveau contenu et plus encore

Comme ses prédécesseurs, Xenoblade Chronicles 3 pour Nintendo Switch est une aventure charnue, et Nintendo l’étendra encore plus avec le pass d’extension du jeu. Les joueurs qui achètent le pass recevront des vagues supplémentaires de contenu pour le jeu au cours des prochains mois, y compris de nouvelles quêtes et personnages.

Voici tout ce que vous devez savoir sur le pass d’extension.

Prix ​​du pass d’extension

Le pass d’extension Xenoblade Chronicles 3 peut être acheté via le Boutique en ligne Nintendo. Le pass coûte 30 $ et vous accordera quatre vagues de contenu supplémentaire pour le jeu de base au fur et à mesure de leur sortie au cours de l’année prochaine.

Nouveau contenu

Comme mentionné, quatre vagues de DLC seront publiées pour Xenoblade Chronicles 3 jusqu’à la fin de 2023. Chaque vague introduira une variété de nouvelles fonctionnalités et de nouveaux contenus dans le jeu, y compris de nouveaux personnages de héros, des quêtes d’histoire et des objets bonus.

Vous pouvez voir ce que chaque vague de DLC comprend ci-dessous :

Vague 1 – 29 juillet

Différentes variations de tenue de couleur pour chaque personnage

Un pack d’articles utiles

Vague 2 – À déterminer

Mode Challenge Battle avec des ennemis difficiles

Un nouveau personnage de héros et des quêtes associées

Nouvelles tenues de personnages

Vague 3 – À déterminer

Mode Challenge Battle avec des ennemis difficiles

Un nouveau personnage de héros et des quêtes associées

Nouvelles tenues de personnages

Vague 4 – À déterminer

Nouveau scénario d’histoire originale

Bien que Nintendo n’ait pas encore annoncé de détails sur le nouveau scénario de l’histoire à venir dans la vague 4, le développeur de la série Monolith Soft taquiné dans une interview qu’il serait similaire en échelle et en volume au DLC Torna: The Golden Country publié pour Xenoblade Chronicles 2.

Comment réclamer le contenu de votre pass d’extension

Une fois le DLC disponible, vous devrez lancer le jeu pour recevoir le contenu. Appuyez sur le bouton X pour ouvrir l’écran du menu, puis faites défiler vers le bas et sélectionnez “Expansion Pass”. Dans ce menu, sélectionnez un pack DLC et appuyez sur le bouton Y pour recevoir son contenu.

Nintendo/Capture d’écran par CNET



Xenoblade Chronicles 3 a été lancé sur Nintendo Switch le 29 juillet. Si vous débutez dans le jeu, assurez-vous de consulter notre Explicateur du système de combat pour une ventilation détaillée des arts, combos et autres mécanismes de combat.