Guide d’investissement de Jim Cramer : n’oubliez pas les obligations

Lorsque vous investissez en bourse, vous devez toujours garder le marché obligataire dans votre champ de vision, selon Jim Cramer de CNBC. Cramer a déclaré que les obligations sont généralement indicatives de la direction que prend le marché boursier.

« Écoutez, je sais que le marché obligataire est ennuyeux au fur et à mesure que tout le monde sort, mais il est beaucoup plus important que le marché boursier et, plus important encore, il est très important pour l’orientation générale des actions », a déclaré Cramer. « C’est simple : si la concurrence sur le marché obligataire devient plus attrayante et que le marché boursier devient moins attrayant, cela peut devenir un jeu géant à somme nulle. »

Lorsqu’il travaillait dans son fonds spéculatif il y a des années, Cramer a été formé pour surveiller le marché obligataire. C’était la compétition qu’il craignait le plus, dit-il. Lorsque les taux d’intérêt à court terme augmenteront, les actions à dividendes ou les actions de sociétés à rendement élevé se vendront, a déclaré Cramer. Selon lui, c’est parce que leurs dividendes ne peuvent pas fournir des rendements suffisamment importants pour concurrencer les alternatives à revenu fixe.

De même, lorsque les taux d’intérêt à long terme augmentent, cela pourrait être un signe que l’ensemble du marché boursier pourrait valoir moins, a expliqué Cramer. Un à surveiller en particulier, a déclaré Cramer, est le rendement sur le Bon du Trésor américain à 10 ans .

Cramer a comparé les actions et les obligations à un match de basket. Si les acteurs de la bourse ont le ballon, le marché obligataire est un peu comme les joueurs sans ballon, ceux du côté défensif qui peuvent encore déterminer ce qu’il advient du ballon et s’il se dirige vers le panier.

Une autre chose que les investisseurs devraient surveiller, selon Cramer, c’est lorsque le PDG d’une entreprise démissionne soudainement.

« Quand vous voyez un PDG démissionner sans raison apparente, vous savez quoi? Vous devez présumer que quelque chose ne va pas et vous devez faire de la vente », a déclaré Cramer. « Je dis, tirez d’abord, posez des questions plus tard. »

Bien que Cramer ait reconnu qu’il est possible pour les PDG de démissionner de leurs fonctions pour des raisons purement personnelles, il a déclaré que le plus souvent, ce n’était pas le cas. Il a dit qu’il est rare qu’un PDG quitte soudainement un poste aussi convoité, à moins que quelque chose ne va pas dans l’entreprise.

« Voilà le truc : quand vous investissez en bourse, ce n’est pas l’exception qui compte, c’est la règle, toujours la règle », a-t-il déclaré. « C’est le genre de règle qui m’a aidé à rester dans le jeu avec mon ancien fonds spéculatif – il s’agit de vous aider à éviter les pertes. Et une façon de le faire est de ne pas prendre de risques inutiles, comme parier sur des entreprises dont le PDG vient de démissionner pour des raisons personnelles non révélées. »