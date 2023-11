Guide des élections américaines de 2024 : la position des candidats sur la technologie

À l’approche des élections de 2024, TechTarget Editorial évalue les positions technologiques de la plupart des candidats à la présidence, notamment le président Joe Biden et l’ancien président Donald Trump. Nous recherchons et rassemblons des positions sur l’intelligence artificielle, les plans politiques pour la Chine, le changement climatique, les visas H-1B et la main-d’œuvre américaine. À mesure que des problèmes surgissent et que les positions changent, nous continuerons à mettre à jour ce guide électoral.

Note de l’éditeur: Après les favoris Joe Biden (D) et Donald Trump (R), chaque candidat est classé par appartenance à un parti et par ordre alphabétique.

Intelligence artificielle Le récent boom de l’IA générative a propulsé cette technologie, notamment l’apprentissage automatique et l’apprentissage profond, sous les projecteurs. L’IA suscite également des inquiétudes parmi les dirigeants politiques, l’Union européenne faisant progresser la loi européenne sur l’IA, tandis que la réglementation devient un sujet brûlant pour le Congrès. Joe Biden (D), président américaina signé un décret sur l’IA qui obligera les grands développeurs de systèmes d’IA à communiquer leurs résultats en matière de sécurité au gouvernement américain. Donald Trump (à droite), ancien président américain, a soutenu les investissements fédéraux dans la recherche et le développement de l’IA. Trump a publié un décret en 2019, qui s’est concentré sur les États-Unis qui ont réalisé des percées techniques dans le domaine de l’IA et créé des normes pour l’utilisation de la technologie. Doug Burgum (à droite), gouverneur du Dakota du Nord, soutient l’utilisation de l’IA pour rendre « les services gouvernementaux plus efficaces ». Lors d’une entretien, a-t-il déclaré, le gouvernement fédéral devrait exploiter l’IA pour améliorer les soins de santé et l’éducation. Il a reconnu qu’il était important de réfléchir à des garde-fous pour l’IA. Chris Christie (à droite), ancien gouverneur du New Jersey, s’oppose à la réglementation de l’IA. Lors de la primaire présidentielle républicaine d’octobre 2023 débat, Christie a déclaré qu’il veillerait à ce que chaque innovateur américain « débarrasse » le gouvernement de son dos. Il soutient l’utilisation de l’IA pour augmenter les travailleurs humains. Ron DeSantis (à droite), gouverneur de Floride, a partagé ses préoccupations concernant les données utilisées par les systèmes d’IA, soulignant qu’il devrait y avoir des limites quant à ce que l’IA peut faire. Au cours d’une forum en septembre 2023, DeSantis a déclaré qu’ignorer l’IA placerait les États-Unis dans une position concurrentielle désavantageuse par rapport à la Chine. Il a déclaré qu’il aurait une politique « agile » en matière d’IA et a souligné que l’un de ses principes en matière d’IA se concentrerait sur la garantie que la main-d’œuvre ne soit pas supplantée par l’IA. Asa Hutchinson (à droite), ancien gouverneur de l’Arkansasa dévoilé un Interface IA sur le site Web de sa campagne pour répondre à des questions sur ses positions sur certains sujets. Lorsqu’on vous demande : « Que pensez-vous de la réglementation de l’intelligence artificielle ? » l’interface a répondu que l’IA doit être soigneusement étudiée avant que le gouvernement ne commence à « imposer des règles ». Vivek Ramaswamy (à droite), entrepreneur en biotechnologiea déclaré que les États-Unis ne peuvent pas adopter des « interdictions générales », mais pensent que les entreprises utilisant l’IA devrait être tenu responsable si cela affecte négativement les individus. Il reconnaît les avantages de l’IA, soulignant l’utilisation de la technologie dans sa propre entreprise, mais reconnaît également ses risques. Tim Scott (à droite), sénateur de Caroline du Sudcroit il est important de réfléchir et de se préparer à l’IA. En septembre entretienScott a parlé de l’utilisation de l’IA dans l’éducation et a déclaré qu’il était important de préparer la prochaine génération à réfléchir de manière critique à ces technologies. Dean Phillips (D), représentant du Minnesota, prend en charge les garde-corps pour l’IA. En juin, Phillips posté sur la plateforme de médias sociaux X, anciennement connue sous le nom de Twitter : « Si la communauté internationale ne prend pas de mesures immédiates pour gérer l’intelligence artificielle, elle nous gérera sûrement. » Marianne Williamson (D), auteure et militante politique. Sa politique potentielle en matière d’IA n’est pas claire, mais en juin, elle posté sur X : « Difficile d’imaginer un plus grand danger pour l’humanité que les bombes nucléaires, mais l’IA pourrait en être le cas. » Elle a déclaré que la menace de l’IA l’emportait sur ses avantages. Robert F. Kennedy Jr. (I), avocat environnemental, les soutiens Réglementation de l’IA, en particulier la sécurité de l’IA. POSITION PEU CLAIRE Les candidats dont les positions sur l’IA n’ont pas pu être vérifiées comprennent Nikki Haley (à droite), ancienne gouverneure de Caroline du Sudet Cornel West (I), activiste universitaire et politique. ABANDONNÉ Mike Pence (à droite), ancien vice-président américain, dit il est temps pour les États-Unis d’engager une discussion sur les effets de l’IA sur l’économie et la vie privée. Nous surveillons les principaux candidats à la présidentielle américaine pour comparer leurs positions sur les questions technologiques.



Réglementation des grandes technologies Républicains et Démocrates sont souvent en désaccord sur approche de la réglementation des grandes technologies des entreprises, telles que Meta, Google, Apple et Amazon, qui font l’objet d’un examen minutieux en termes de concurrence commerciale et de pratiques en matière de données. Alors que les démocrates se concentrent sur les modèles économiques, certains au Congrès suggèrent briser les entreprisesles républicains se concentrent sur la réglementation des plateformes de médias sociaux pour censurer le contenu. Joe Biden (Démocrate) signé un décret promouvoir la concurrence en juillet 2021, ce qui a joué un rôle en incitant les organismes chargés de l’application des lois antitrust, tels que la Federal Trade Commission et le ministère de la Justice (DOJ), à intenter des poursuites antitrust contre Meta et Google. Donald Trump (à droite). Sous l’administration Trump en 2020, le DOJ a poursuivi Google pour monopolisation présumée de la recherche en ligne. En 2021, Trump a ciblé les plateformes de médias sociaux, poursuivant Meta, X et Google, propriétaire de YouTube, pour l’avoir retiré de leurs plateformes. Chris Christie (à droite) déplore censurer les contenus politiques. Il a déclaré que laisser les grandes entreprises technologiques modérer le contenu est une « pente très dangereuse à descendre ». Ron DeSantis (à droite) signé une facture en 2021 pour responsabiliser les grandes technologies et protéger la capacité des Floridiens à « accéder et participer aux plateformes en ligne ». DeSantis s’est prononcé contre la censure des contenus politiques sur les plateformes de médias sociaux. Nikki Haley (à droite) s’oppose aux pratiques de censure des plateformes de médias sociaux lorsqu’il s’agit de points de vue politiques. Asa Hutchinson (à droite) croit en une approche prudente de la réglementation des grandes technologies. Cependant, il pense que le gouvernement peut jouer un rôle en protégeant les données personnelles et en garantissant une utilisation responsable de la technologie. Vivek Ramaswamy (à droite) veut l’expression politique classée comme un droit civil pour limiter la capacité des plateformes de médias sociaux à censurer le discours politique. Tim Scott (à droite) introduit la loi sur les préjugés politiques dans le tri des e-mails par algorithmes pour tenir les grandes entreprises technologiques responsables de l’utilisation d’« algorithmes biaisés » qui modifient la façon dont les consommateurs voient les e-mails des campagnes politiques. Marrianne Williamson (D) a déclaré le gouvernement américain devrait réglementer big tech mais n’a pas détaillé d’actions spécifiques. Robert F. Kennedy Jr. (I) accuse les grandes plateformes technologiques et le gouvernement fédéral de conspirer pour « surveiller et censurer le public ». Cornel Ouest (I) vouloir rompre grandes entreprises technologiques. POSITION PEU CLAIRE Les candidats dont les positions sur la réglementation des grandes technologies n’ont pas pu être vérifiées comprennent Doug Burgum (à droite) et Doyen Phillips (D). ABANDONNÉ Mike Pence (à droite). En 2022, il tweeté que les grandes technologies et les grandes entreprises ont « serré les bras pour promouvoir une idéologie pernicieuse et éveillée conçue pour contrôler le peuple américain ».

La Chine et la technologie Les dirigeants mondiaux cherchent à élargir leurs chaînes d’approvisionnement technologiques au-delà de la Chine, qui exerce un contrôle sur les domaines manufacturiers et miniers, y compris les composants essentiels des appareils à énergie propre, tels que les panneaux solaires et les batteries au lithium pour véhicules électriques. La Chine est également un important producteur de puces semi-conductrices utilisées dans les téléphones et les ordinateurs. Joe Biden (Démocrate) a imposé des contrôles à l’exportation sur des technologies telles que les puces semi-conductrices et des capacités limitées d’investissement commercial pour des technologies telles que l’IA en Chine. Donald Trump (à droite) commandé des droits de douane sur les importations chinoises, notamment des produits tels que les panneaux solaires, l’acier et l’aluminium. Doug Burgum (à droite) veut unifier le pays contre “des ennemis comme la Chine”. Chris Christie (à droite) veut interdire les applications appartenant à des Chinois, comme TikTok, et empêcher la collecte de renseignements et le vol de propriété intellectuelle par le Parti communiste chinois (PCC). Ron DeSantis (à droite) signé trois projets de loi en 2023 ciblant la Chine, qui limitent la capacité de la Chine à acheter des terres agricoles ou à proximité d’infrastructures critiques et de bases militaires en Floride, empêchent le stockage de données sensibles sur des serveurs appartenant à des filiales chinoises et s’attaquent à l’influence chinoise dans les systèmes éducatifs de Floride. Nikki Haley (à droite) a plaidé en faveur de la répression contre la Chine et du renforcement des relations entre les États-Unis et Taïwan. Elle veut mettre fin aux relations commerciales avec la Chine jusqu’à ce qu’elle cesse de jouer son rôle dans le transport du fentanyl au-delà de la frontière sud des États-Unis. Asa Hutchinson (à droite) soutient la relocalisation du secteur manufacturier et la diversification de la chaîne d’approvisionnement. Il encourage également une concurrence économique plus forte avec la Chine et a une position ferme en matière de droits de l’homme, selon le chatbot de son site Web. Vivek Ramaswamy (R) cherche à interdire aux entreprises américaines de se développer en Chine, selon son site Internet. Il veut également empêcher le PCC d’acheter des terres aux États-Unis et tenir le PCC pour responsable de la pandémie de COVID-19. Tim Scott (à droite) a introduit plusieurs factures ciblant la Chine, y compris la loi Protect Our Bases pour arrêter les achats de terres par le PCC à proximité des bases militaires et d’autres endroits sensibles. Doyen Phillips (D) j’ai voté pour passer le CHIPS and Science Act de 2022, un ensemble de politiques visant à stimuler la concurrence avec la Chine en investissant dans la fabrication de semi-conducteurs et la recherche et développement technologique aux États-Unis. Robert F. Kennedy Jr. (I) ne croit pas en prendre des mesures commerciales contre la Chine mais accepte de ramener les industries technologiques, telles que la fabrication de semi-conducteurs, aux États-Unis POSITION PEU CLAIRE Les candidats dont les positions sur la Chine et la technologie n’ont pas pu être vérifiées comprennent Marianne Williamson (D) et Cornel Ouest (I). ABANDONNÉ Mike Pence (à droite) en septembre 2023 appelé La Chine, « la plus grande menace stratégique et économique » pour les États-Unis. Sous l’administration Trump, Pence a mis en place des droits de douane sur les produits chinois en 2018.