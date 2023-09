Guide des cocktails du week-end de la fête du Travail de BOSSIP

Le week-end de la Fête du Travail marque la fin officieuse de l’été et le début du football universitaire, et nous pensons qu’il n’y a pas de meilleure façon de célébrer qu’en sirotant quelques spiritueux.

Alors que l’automne approche à grands pas et que l’année civile continue de défiler, nous vous avons préparé un guide des boissons qui sera votre meilleur ami tout au long du week-end. Ces cocktails comprennent des margaritas, des martinis et des whisky sours, alors faites le plein de votre chariot de bar et profitez de vos vacances. Nous avons également écouté les commentaires des lecteurs et inclus de délicieux cocktails sans alcool pour les siroteurs sobres.

Consultez le guide des cocktails et des mocktails du week-end de la fête du Travail 2023 de BOSSIP ci-dessous.

Mêlez-vous aux cocktails sans alcool

Mingle est le mocktail le plus populaire du marché. Il suscite tellement d’attention qu’il va peut-être bientôt entrer dans le domaine des boissons normales. Le pack varié comprend six saveurs alléchantes : Cosmos aux canneberges, Mojito au concombre et au melon, Mimosa aux fleurs de sureau et à l’orange sanguine, Margarita au citron vert, Hibiscus aux mûres et Cosmo aux canneberges.

Méthode: Refroidissez au goût désiré, versez, puis dégustez.

Prix ​​: 12,99 $ – voir les recettes de mocktails – https://www.minglemocktails.com/blogs/recipes

Cocktails TAILS® de Bacardi





Si vous n’avez pas envie d’acheter des ingrédients et que vous voulez quelque chose de similaire, Tails est la voie à suivre.

Ingrédients: Bouteille de cocktail Queues

Méthode: Versez dans un verre à Martini et dégustez.

« La margarita la plus fraîche » de Milagro

Ingrédients:

2 parties Milagro Argent

¾ parties de nectar d’agave*

1 partie de jus de citron vert frais

1 rondelle de citron vert pour la garniture

Méthode: Versez tous les ingrédients dans un shaker Boston, ajoutez de la glace, secouez et filtrez sur de la glace fraîche dans un verre à whisky. Décorer d’une rondelle de citron vert. * Ou remplacez-le par du sirop simple.

GREY GOOSE MIEL DEUCE





Ingrédients:

1,25 once de vodka GREY GOOSE®

3,0 onces de limonade fraîche

0,5 oz de liqueur de framboise

Méthode: Refroidissez le verre Collins en le plaçant au réfrigérateur/congélateur ou en le remplissant d’eau glacée pendant 5 minutes. Retirez le verre Collins du réfrigérateur/congélateur et remplissez-le de glace. Mesurez et ajoutez la vodka au Collins Glass. Garnir d’une quantité mesurée de limonade fraîche. Mesurez et ajoutez la liqueur de framboise. Garnir d’une brochette d’une ou de plusieurs boules de melon miel surgelées (remarque : placer le melon miel au congélateur avant d’utiliser la cuillère à melon). Acclamations!

WHISKY SOUR DE MÛRES de Crown Royal

Ingrédients:

2 onces Crown Royal Fine De Luxe

1 once d’eau-de-vie de mûre

1 once de jus de citron frais

Mûres

quartiers de citron

Méthode : Mélanger, garnir de mûres et de quartiers de citron et déguster.

« Mercer + Palmer » de Mercer et Prince

Ingrédients:

1,5 once. MERCER + PRINCE

2 oz. Thé noir infusé

2 oz. Limonade sucrée

Méthode: Ajoutez les ingrédients dans un Collins/Highball rempli de glace et remuez pour combiner et refroidir. Garnir de menthe fraîche.

La Tequila Lobos 1707 : « Lobos Colada »

Ingrédients:

2oz Lobos 1707 Tequila, Jeune

1 once de jus de citron vert

1 once de jus d’ananas

4 onces d’eau de coco

Méthode: Mettez tous les ingrédients dans un shaker, agitez pendant 10 secondes, remplissez un verre de galets ou de glace pilée, versez le contenu du shaker dans un verre avec de la glace, décorez de muscade râpée, de feuille d’ananas et de tranche d’ananas (déshydraté ou frais).

Grand Mimosa du Grand Marnier

Ingrédients:

1 once de Grand Marnier Cordon Rouge

2 onces de jus d’orange

2 onces de Prosecco Cinzano

1 tranche d’orange pour la garniture

Méthode: Versez tous les ingrédients dans un verre à vin avec de la glace et remuez. Garnir d’une tête de tranche d’orange.

Eau PATRÓN Silver Ranch

Ingrédients:

1,5 once d’argent Patrón

0,75 oz de jus de citron vert

Bouteille de 12 oz d’eau minérale gazeuse

0,75 oz de liqueur d’orange et de citron (facultatif)

Méthode: Mélangez l’argent Patrón et le jus de citron vert dans un verre Collins rempli de glaçons. Complétez avec votre eau minérale gazeuse préférée et remuez doucement pour combiner. Facultatif : 0,75 liqueur d’orange citronnée (la recette originale ajoutait également 0,75 once de liqueur d’orange citronnée – que vous pouvez ajouter avec l’argent et le jus de citron vert si vous le souhaitez).

Smash de baies d’Alabama

Ingrédients:

2 onces de whisky de style Alabama Clyde May

¾ oz de jus de citron frais

½ oz de sirop de turbinado riche

5 mûres

5 feuilles de menthe

Méthode: Ajouter le sirop, le citron, les mûres et la menthe dans un shaker. Écrasez légèrement, ajoutez le reste des ingrédients et secouez avec de la glace. Filtrez deux fois dans un verre à whisky avec de la glace fraîche, décorez et dégustez.

La Floridita

Ingrédients:

2 onces Dos Maderas 5+3

1 once de jus de citron vert frais

1 cuillère à soupe. de sucre de canne

0,5 once. Liqueur de marasquin Luxardo

1,5 tasse de glace pilée

Méthode: Refroidissez un grand coupé ou un snifter. Coupez un citron vert en deux et pressez vos citrons verts. Ajoutez tous les ingrédients dans votre mixeur et mixez à vitesse moyenne jusqu’à ce que la texture soit lisse. Filtrez dans votre verre réfrigéré. Garnir de zeste de citron vert fraîchement râpé et servir avec une paille réutilisable.

Limonade Absolut Wild Berri

Ingrédients:

1⅓ partie de vodka Absolut Wild Berri

5 parts de limonade

Assortiment de baies fraîches (telles que fraises, framboises, myrtilles) pour la garniture

Feuilles de menthe fraîche pour la décoration

Glaçons

Méthode: Remplissez un verre highball de glaçons. Ajouter Absolut Wild Berri et la limonade. Garnir d’un assortiment de baies fraîches et de feuilles de menthe pour la garniture.

Yuzu d’Hendrick Insolite

*Créé par l’ambassadeur d’Hendrick, Erik Andersson

Ingrédients:

1 ½ partie de gin Hendrick’s

½ partie d’Aperol

Garnir de soda Yuzu

1 petite pincée de sel marin

Méthode: Mélanger les ingrédients dans un verre highball rempli de glaçons et remuer légèrement. Garnir de rondelles de concombre et de citron vert et servir.

LALO Paloma

Ingrédients:

2 onces de tequila LALO

2 onces d’eau gazeuse

2 onces de jus de pamplemousse

Pincée de sel

Méthode: Mélanger dans un verre à whisky, garnir d’un quartier de citron vert.

Le « G-Funk Martini » du Old G

Ingrédients:

2,5 onces Le vieux G

0,5 oz de vermouth sec

Glace

Doux comme 007

Méthode: Mélanger dans un verre à whisky, remuer et déguster.

La «Margarita Reality Check» de Gran Coramino

Ingrédients:

2 onces de Gran Coramino Cristalino

0,5 once de sirop d’agave

0,75 once de jus de citron vert

1,5 once de jus de pastèque

Méthode: Demi-cercle d’un verre à whisky avec du Tajin. Dans un shaker, mélanger tous les ingrédients. Ajoutez de la glace fraîche, puis secouez et filtrez dans un verre à whisky. Garnir d’une tranche de pastèque et d’une feuille de basilic.

Whisky de malt Woodford Reserve Buck

Ingrédients:

1 1/2 OZ de whisky de malt Woodford Reserve

1/2 once de jus de citron

1/4 OZ de sirop simple et riche

4 OZ de soda au pamplemousse

Méthode: Ajouter les ingrédients, à l’exception du soda au pamplemousse, dans un shaker rempli de glace. Agiter jusqu’à refroidissement et dilution. Filtrer deux fois dans un verre Collins ou un verre highball avec de la glace. Garnir de soda au pamplemousse. Garnir d’une demi-lune ou d’un zeste de pamplemousse.

Brume de lavande impératrice

Ingrédients:

2 onces de gin Impératrice 1908

1 oz de sirop de miel de lavande

2 onces de limonade

Brin de lavande

Méthode: Remplissez un verre à vin sans pied de glace pilée. Secouez la limonade et le sirop sur de la glace et filtrez dans le verre. Étalez le Gin Empress 1908 sur le dessus et ajoutez davantage de glace pilée. Garnir et déguster.

Xtra Caliente de Volcan

Ingrédients:

1,5 once de tequila Volcan XA

1 once de jus de citron vert

0,5 once de sirop d’agave

5-6 feuilles de coriandre

1 tranche de piment Fresno

Méthode: Mettez tous les ingrédients dans un shaker avec de la glace, secouez pendant 20 secondes. Filtrer dans un verre à whisky avec de la glace fraîche. Garnir de dessus de piment.

–