Célébrez Noël 2022 avec ces cocktails d’élite faciles à préparer mettant en vedette toutes vos marques préférées avec quelque chose pour tout le monde.

La veille de Noël est officiellement arrivée et, espérons-le, personne n’a rencontré de retard de voyage. Lorsque vous retrouvez votre famille et vos amis, une chose est essentielle au rebond, le menu des boissons. Nous avons ce qu’il vous faut comme toujours avec des cocktails faciles que tout le monde peut faire et que tout le monde appréciera.

Guide des cocktails de Noël de dernière minute de Bossip 2022, PROFITEZ !

American Gingerbread Martini d’American Harvest Vodka

Ingrédients:

1,5 oz. Vodka bio American Harvest

1,5 oz. crème irlandaise

2 cuillères à soupe. Sirop de pain d’épice

.25 c. Extrait de vanille

1 once. Moitié moitié

Méthode: Mélanger tous les ingrédients dans un shaker avec de la glace. Secouer et filtrer dans un verre à martini/rebord avec biscuit au pain d’épice écrasé et garnir de crème fouettée et d’un biscuit au pain d’épice.

Martini américain à la menthe poivrée d’American Harvest Vodka

Ingrédients:

1,5 oz. Vodka bio American Harvest

1 once. Schnaps à la menthe poivrée

1 once. Crème de Cacao Blanc

1 once. Crème légère

Méthode: Secouez et filtrez dans un verre à Martini refroidi. Garnir d’un rebord de chocolat noir rasé et ajouter un bâton de menthe poivrée.

Beach Whiskey’s Maple Bonfire Old Fashioned

Ingrédients:

2 oz. Plage Whisky Bonfire Cannelle

2 cuillères à mélange de sirop d’érable biologique

2 traits d’amers aromatiques

Méthode: Mélanger et remuer. Verser dans un verre à whisky avec 1 gros rocher. Garniture : avec une tranche de lard.

L’Aperol Spritz “3-2-1”

Ingrédients:

Glaçons

Apérol

Cinzano Prosecco

Eau gazeuse (servie à partir d’un siphon ou d’une bouteille réfrigérée)

Tranche d’orange

Méthode: Dans un verre ballon à pied rempli de glace, mélanger 3 parties de Cinzano Prosecco suivies de 2 parties d’Aperol. Ajouter 1 partie ou un peu d’eau gazeuse, remuer doucement si nécessaire et garnir d’une tranche d’orange. Le résultat final devrait être une couleur orange uniforme et parfaite.

Hot Coco-Cacao de Beach Whiskey

Ingrédients:

1,5 oz. Plage Whisky Island Noix de coco

5 onces. Chocolat chaud

Méthode: Combinez-le dans une tasse et remuez. Garnir de crème fouettée et de poudre de cannelle.

Festivus Fizz d’Hendrick

Créé par l’ambassadeur national américain de Hendrick, Vance Henderson

Ingrédients:

2 parts de gin Hendrick’s

¾ partie de citron vert frais

1 dose de sirop de pamplemousse rose

1 trait d’amer à la cardamome

Garnir de vin mousseux

Méthode: Mélanger les ingrédients (moins le vin mousseux) dans un shaker avec de la glace et bien agiter. Verser dans un verre à whisky sur de la glace et garnir de vin mousseux. Garnir de brins de romarin et de sucre en poudre. La combinaison de vin mousseux et de gin fait ressortir le meilleur l’un de l’autre et améliore les plantes du Hendrick’s Gin pour un délicieux service de vacances.

Punch à la grenade d’Hendrick’s

Créé par l’ambassadeur Hendrick’s Gin East Coast, Erik Andersson

Ingrédients:

1 1⁄2 partie de gin Hendrick’s

1⁄2 part de jus de citron frais

1⁄2 partie de jus de grenade

1⁄2 partie de sirop simple

1 1⁄2 partie de thé froid au cassis

Méthode: Mélanger tous les ingrédients dans un bol à punch sur un bloc de glace. Verser le punch sur de la glace à quelques reprises, garnir et servir.

Grande Sangria Rouge

Ingrédients:

1,5 parts de Grand Marnier Cordon Rouge

3 volumes de vin rouge

2 volumes de jus d’orange

2 parties de soda citron-lime

Méthode: Verser tous les ingrédients dans un verre à vin, ajouter de la glace et remuer

Grand Cidre

Ingrédients:

1 dose de Grand Marnier Cordon Rouge

0,25 partie de jus de citron

3 parties de cidre de pomme

1 trait d’amer aromatique

1 cuillère à mélange de beurre

Méthode: Réchauffez tous les ingrédients dans une bouilloire ou une casserole. Servir dans un verre à café irlandais de 6 oz. Ajouter une cuillère à mélange de beurre sur le dessus.

D’USSE Velours Rouge

Ingrédients:

2 parties D’USSE VSOP Cognac

1 ½ partie de crème de cacao

Sirop simple en 12 parties

3 Framboises

3 traits d’amers au taupe au chocolat

Méthode: Écraser les framboises et le sirop simple dans un shaker. Ajouter D’USSE, la crème de cacao, l’amer et la glace. Secouez vigoureusement et versez deux fois dans un verre Nick & Nora refroidi.

Punch des Fêtes Grey Goose

Ingrédients:

1 ½ oz de vodka GREY GOOSE®

½ oz de jus de grenade

1 oz de thé noir sucré

1 oz de Prosecco MARTINI & ROSSI®

+ Meule de citron déshydraté

Méthode: Mélanger dans un verre à whisky sur de la glace et garnir de prosecco. Garnir d’une rondelle de citron déshydraté.

Gâteau aux gouttes de pluie Rose Gimlet de NOLET’S

Ingrédients:

1/4 tasse de gin argenté NOLET’S

1 3/4 tasses d’eau

3/4 c. Gélose

1/8 tasse de sucre granulé

75 ml d’extrait de rose

Petits pétales de rose comestibles

Moule en silicone petit dôme

Méthode: Faire bouillir de l’eau dans une petite casserole. Saupoudrer d’agar et remuer jusqu’à dissolution complète. Ajouter le sucre granulé et remuer jusqu’à dissolution. Ajouter l’extrait de Rose, l’Argent de NOLET et remuer. Retirer la casserole du feu et laisser refroidir 10 minutes. Verser le mélange dans le moule. Placez des pétales de rose. Réfrigérer et laisser reposer au moins deux heures. Démouler, servir et déguster !

PATRÓN Signature B

Ingrédients:

1,5 once d’argent PATRON

2 oz de jus de pamplemousse rose

0,5 oz Saint-Germain

0,5 oz de sirop d’hibiscus

0,5 oz de jus de citron frais

1 tranche de Poivre Serrano

Méthode: Agiter et filtrer dans un grand verre sur de la glace. Garnir de bordure de sel d’hibiscus.

DON JULIO ROMARIN CANNEBERGE MARGARITA

Ingrédients:

1,5 oz Don Julio Blanco

0,75 oz de jus de citron vert frais

0,5 oz de jus de canneberge

0,5 oz de sirop simple au romarin

Méthode: Mélanger le Don Julio Blanco, le jus de lime frais, le jus de canneberge, le sirop simple au romarin et la glace dans un shaker. Bien agiter et filtrer sur de la glace dans un verre à whisky. Garnir de canneberges fraîches et d’une branche de romarin.

Le Coqui Cocktail Hennessy

Ingrédients:

1 Tasse Hennessy VSOP Privilège

0,5 tasse de rhum

2 onces de Frangelico™

0,75 tasse de lait évaporé

0,25 tasse de crème de noix de coco

2 jaunes d’œufs

1 cuillère à café d’extrait de vanille

Méthode: Combiner les ingrédients dans un mélangeur. Mélanger légèrement pour éviter la mousse. Laisser refroidir au réfrigérateur pendant 3 à 4 heures et servir pur ou sur glace dans des verres Punch ou Rocks. Garnir de noix de muscade râpée.

CÎROC Pêche Bellini

Ingrédients:

1,25 oz de pêche CÎROC

0,25 oz de champagne

Méthode: Combinez CÎROC Peach avec du champagne frais dans une flûte à champagne et décorez avec une tranche de pêche.

Couronne Hot Toddy

Ingrédients:

1.35oz Crown Royal Fine De Luxe

1 cuillère à café de sucre en grain fin

2 Petit(s) Gousse(s)

1,5 oz d’eau bouillante

Instructions: Ajoutez Crown Royal, du sucre à grains fins et des clous de girofle dans un verre ou une tasse à l’ancienne. Ajoutez ensuite 1 à 2 oz (ou plus, si vous le souhaitez) d’eau bouillante et remuez.

Le Macallan Speyside Sipper

Ingrédients:

1 ½ oz The Macallan Double Cask 12 ans

½ oz de membrillo

¼ citron vert

3 oz de thé Sprite’s Delight

1 pamplemousse

Méthode: Dissoudre ½ oz de Membrillo dans le thé Sprite’s Delight. Ajouter 1 oz de pamplemousse frais et 0,25 oz de citron vert. Servir haut sur glace dans un verre highball. Garnir d’une tranche de membrillo.

Tarte à la citrouille Patrón Martini

Ingrédients:

2 onces d’argent PATRÓN

1,5 oz de jus d’orange

1,5 oz de purée de citrouille

0,75 oz de jus de citron

1 0z de sirop d’épices au miel et à la citrouille*

Mélange d’épices pour tarte à la citrouille pour la garniture

Torsade d’orange pour la garniture

Méthode: Dans un shaker, ajouter tous les ingrédients du martini tarte à la citrouille, sauf le mélange d’épices et le zeste d’orange, et secouer. Filtrer le cocktail dans un verre à martini. Saupoudrez du mélange d’épices pour tarte à la citrouille et décorez d’un zeste d’orange, puis servez.

*Recette de sirop d’épices à la citrouille et au miel :

1 tasse d’eau

1 tasse de miel

2 c. à thé de mélange d’épices pour tarte à la citrouille

Dans une petite casserole, fouetter ensemble tous les ingrédients des épices à citrouille. A feu vif, porter le mélange à ébullition. Une fois à ébullition, éteignez le feu et laissez le sirop refroidir complètement.

Punch des Fêtes D’USSÉ

Ingrédients:

750 ML D’USSÉ VSOP Cognac

Cidre de pomme nuageux 32 OZ

12 oz de jus de grenade

Sirop simple à la cannelle 12 OZ

Verre & Garniture : Grand bol à punch, bâtonnets de vin et de cannelle sans pied, roues orange

Méthode: Ajouter tous les ingrédients dans un bol à punch. Ajouter de la glace. Remuer jusqu’à ce que le tout soit bien mélangé. Garnir de rondelles d’orange et de bâtons de cannelle. La recette donne 4 à 6 portions.