Guide des cadeaux du Black Friday 2022 du football: produits de marque Club

Il y a peut-être une Coupe du monde hors saison, mais nous ne pouvons pas occulter le fait que Thanksgiving et les soldes du Black Friday sont à nouveau à nos portes. Cela ne peut signifier qu’une chose : les clubs de football du monde entier commencent à remplir leurs boutiques en ligne d’une sélection raffinée de produits de marque à un mois de Noël.

2 Connexe

La gamme de produits – certains plus fonctionnels que d’autres – est fascinante, les grands clubs étant prêts à accueillir les fans aspirant à tout ce qui porte le badge de leur équipe préférée, des appareils de cuisine et de l’ameublement aux vêtements et accessoires.

Plongeons-nous et voyons quels plaisirs de choix sont réservés à tous les supporters avides de cadeaux qui parcourent avec impatience la boutique en ligne de leur équipe ce Black Friday.

– Diffusez sur ESPN +: LaLiga, Bundesliga, plus (États-Unis)

AC Milan : pendentif et chaîne en or (96 €/99 $ chacun)

Quelle meilleure façon d’honorer les champions en titre de la Serie A qu’en portant ce subtil médaillon en or 18 carats incrusté de joyaux ?

Ajax : Chaussons sabots (15,95 €/16,50 $)

Comment l’Ajax pourrait-il prétendre être le club prééminent des Pays-Bas sans se vanter d’avoir sa propre paire de sabots ? Heureusement, dans un souci de confort, ces chaussons confortables sont fabriqués à partir d’un matériau polaire doux plutôt que du bois plus traditionnel.

Angel City : puzzle (15 $)

Ce puzzle a presque autant de pièces qu’Angel City a des investisseurs célèbres.

Arsenal: trémie spatiale (10 £ / 12 $)

Les gooners du monde entier rebondissent après un début de saison fantastique en Premier League. Mais s’ils ont besoin d’aide alors que Manchester City commence à les attirer une fois la saison anglaise reprise, alors l’aide est à portée de main.

Nous ne pouvons qu’imaginer qu’environ 30 de ces articles ont été ajoutés à la hâte à l’entrepôt en tant que retours “presque neufs” le mois dernier après qu’il soit devenu clair que la première équipe n’en aurait plus besoin pour d’autres excursions européennes cette saison.

Barcelone : paillasson Johan Cruyff (25 €/25,90 $)

D’abord vint le virage Cruyff, puis vint le tapis Cruyff. Nous pouvons difficilement penser à un hommage plus approprié à l’une des figures les plus influentes de la philosophie du football moderne.

Bayern Munich : refroidisseur à vin Lederhosen (79,95 €/82,90 $)

La seule façon de rendre votre vin frais encore plus frais est de faire en sorte que la bouteille porte son propre petit pantalon en cuir bavarois traditionnel.

Benfica : Tapis de yoga (60,97 €/63,23 $)

Pour des raisons inconnues, Benfica propose une gamme déconcertante de tapis de yoga et d’exercice affiliés à un club via sa boutique en ligne. Eh bien, nous pourrions tous utiliser un bon étirement de temps en temps.

Borussia Dortmund : chaussures de sécurité (74 £/88,89 €)

Compte tenu de certaines de leurs performances maladroites jusqu’à présent ce trimestre qui les ont laissés sixièmes du classement de la Bundesliga pour la trêve hivernale, quelqu’un devrait vérifier que les joueurs de Dortmund n’ont pas accidentellement porté ces horreurs à bout d’acier pendant les matchs.

Chelsea : une des bottes de John Terry (350 £/422 $)

Un excellent souvenir pour tout fan de M. Chelsea, bien que pour ce prix, vous vous attendiez à obtenir la paire complète.

Inter Miami : panneau « Dans cette maison » (27,99 $)

Aucune cuisine, salon ou salle à manger ne serait complet sans un rappel constant et accroché au mur pour aimer, étreindre, rire (beaucoup), rêver grand, être reconnaissant, s’amuser et surtout continuer à soutenir l’Inter Miami.

InterMilan : Nerazzurri dossard cycliste (140 £ / 168 $)

L’Inter a raté un tour en produisant cette combinaison incroyablement serrée et en ne la recouvrant même pas de ses rayures bleues et noires emblématiques.

Juventus : Veste en jean assortie (249 €/257,85 £) et jean (149 €/154 $)

Milan est peut-être connue comme la capitale italienne de la mode, mais Turin revendique sérieusement le trône grâce au dernier haute couture offre de leur boutique de club – un superbe ensemble jumeau en denim assorti disponible en noir ou rose bonbon.

LAFC : caleçon Love-heart (27,99 $)

Un style de sous-vêtement classique et intemporel préféré par des légions de personnages de dessins animés finement habillés est désormais disponible pour les fans des nouveaux détenteurs de la coupe MLS.

LA Galaxy: Calculatrice (19,99 $)

Les fans de Galaxy peuvent utiliser cette aide numérique pour calculer le nombre de kilomètres parcourus par leur équipe au cours d’une saison en MLS.

Leeds United: Maïs chaud bleu et jaune (6 £ / 4,99 $)

Les fêtes de but de bout en bout auxquelles l’équipe de Jesse Marsch a participé cette saison sont des divertissements à succès, alors pourquoi ne pas prendre une collation pour correspondre.

Liverpool : micro-ondes (129 £/155 €)

Car qui de mieux pour acheter vos appareils électroménagers courants qu’un club de football de Premier League ?

Lyon : Jeu de pétanque (54,99 €/56,99 $)

Pour les non-initiés, la pétanque est un jeu de bowling français traditionnel bien-aimé joué sur les places, les parcs et les arrière-cours de la ville, et à peu près comme tous les clubs de Ligue 1, Lyon a son propre jeu thématique en vente.

Manchester City : table de billard miniature (35 £/42 $)

Si, tout comme l’attaquant de City Erling Haaland, vous avez quelques semaines de temps libre devant vous, alors il n’y a pas de meilleur moyen de passer le temps qu’en affinant votre action de repère.

Un charmant ensemble de badges miniatures rend hommage à certains des meilleurs joueurs qui aient jamais porté le numéro 7 à Old Trafford. Alors qu’Angel Di Maria et Alexis Sanchez sont tous les deux cruellement négligés, l’ensemble est également remarquable pour être le seul vestige restant d’un certain Cristiano Ronaldo en vente dans le magasin United. Vraiment la fin d’une époque.

Marseille : Paddle (349,90 €/362,62 $)

Vous pourriez faire sensation le jour du match au Stade Vélodrome en arrivant avant le coup d’envoi via la rivière Huveaune à proximité sur l’un d’eux.

Napoli : Poussette bébé (415 €/430 £)

Votre petit paquet de joie est peut-être trop jeune pour rejoindre l’académie des jeunes de Naples en ce moment, mais il n’est jamais trop tôt pour commencer à lui présenter Partonopei culture des clubs.

Ils sont peut-être riches au-delà de toute mesure ces jours-ci, mais il est rafraîchissant de savoir que les vestiges d’une époque plus humble restent encore sur les étagères de la boutique du club de Newcastle.

Pour tous les merchandising de joueurs de haut niveau et les collaborations de marques de streetwear extrêmement cool, livre pour livre, l’article que nous convoitons le plus dans le magasin du club du PSG est cette jolie petite boîte en bois remplie de leurres de pêche exquis attachés à la main – dont l’un s’appelle le “Nobbler de chien”. Si étrange, et pourtant, si merveilleux.

Originaire du Kentucky, il est tout naturel que NWSL côté Racing offre à ses fans un ensemble d’appareils en cristal extrêmement débonnaires pour boire leur bourbon de choix dans le style raffiné de Louisville.

Les fans de Leipzig peuvent célébrer une tasse chaque matin avec ce morceau de vaisselle pour le petit-déjeuner.

Real Madrid : sac à dos de luxe (644 £/777 $)

Comme le prouve leur sélection de bagages haut de gamme, le Real Madrid n’est pas étranger aux extravagances hors de prix. N’oublions pas que c’est le même club qui s’est séparé de plus de 100 millions d’euros pour signer Eden Hazard il n’y a pas si longtemps.

Avec des équipements de golf de haut niveau comme celui-ci facilement disponibles sur place, il n’est pas étonnant que Gareth Bale ait été si désireux de retourner aux Spurs en prêt il y a quelques saisons.

Images reproduites avec l’aimable autorisation de : acmilan.com, ajax.nl, angelcity.com, arsenaldirect.com, atleticodemadrid.com, fcbarcelona.com, fcbayern.com, slbenfica.pt, bvbonlineshop.com, chelseamegastore.com, mlsstore.com, inter. it, juventus.com, leedsunited.com, liverpoolfc.com, ol.fr, mancity.com, manutd.com, om.fr, sscnapoli.it, nufc.co.uk, psg.fr, racingloufc.com, redbullshop. com, realmadrid.com, tottenhamhotspur.com.