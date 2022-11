Guide des cadeaux des Fêtes Kardashian 2022 – Hollywood Life

Voir la galerie





Vous savez que c’est la saison des fêtes lorsque la famille Kardashian-Jenner publie son guide annuel de cadeaux pour les fêtes. Kourtney Kardashian a publié la liste sur son site Web, Caca, la semaine avant Thanksgiving. Les produits de cette année, selon Kourtney, comprennent les “meilleurs gadgets et outils” qui ont rendu ses sœurs et sa mère Kris Jenner‘s vie “plus facile ou plus amusante ou amélioré leur bien-être d’une manière ou d’une autre.” Les produits sont bizarres et chers, comme c’est le cas chaque année, et nous les avons tous rassemblés ci-dessous.

Le premier produit est le choix de Kourtney, The Muse 2: The Brain Sensing Headband. Il est disponible pour 250 $. Kourtney a expliqué que ce produit l’a aidée à dormir. “Cet article est un outil vraiment cool qui vous permet d’obtenir les avantages du neurofeedback à la maison en analysant vos ondes cérébrales pour vous aider à apprendre à mieux méditer. J’ai hâte que tous ceux que je connais essaient !

Vient ensuite le cadeau de Kris, l’ensemble de diffuseurs Aromini BT, qui coûte 295 $. La matriarche de la famille a expliqué que son produit incontournable dégage un “parfum incroyable” à l’intérieur de la maison. “C’est une excellente alternative aux bougies, et j’aime la façon dont elle peut être contrôlée via Bluetooth. Cela crée vraiment la plus belle ambiance.

Kim Kardashian veut que tout le monde achète la ceinture corporelle chauffante infrarouge pour 228 $. “L’entraînement est une grande partie de ma routine de soins personnels, et cette ceinture chauffante infrarouge est incroyable pour calmer mes muscles”, a déclaré la mère de quatre enfants à propos de son produit de guide-cadeau. “J’aime aussi la façon dont il est compact et facile à porter quand je suis à la maison.”

Khloe kardashian a choisi le produit le plus cher dans le guide des cadeaux de cette année. Elle est une grande fan du Pixxie Pocket Project | Mini cinéma portable, disponible pour 519 $. Khloe, qui a deux enfants, a déclaré que son produit était idéal pour les enfants. “C’est tellement amusant de projeter sur le mur, de se blottir et de regarder un film ensemble.”

Kendall Jenner est allé avec un beaucoup produit moins cher. Son choix est le Silver Ear Seed Kit, qui se vend pour seulement 45 $. Kendall a expliqué pourquoi elle utilise ce produit. “J’aime tout ce qui me permet de prendre soin de moi de manière holistique, et ces graines d’oreille ont tellement d’avantages. J’aime aussi le fait qu’ils soient en argent et qu’ils ressemblent à une boucle d’oreille.

Enfin et surtout, Kylie Jenner a choisi le Therabody Theragun Prime à 299 $ pour son cadeau de vacances. Kylie a dit qu’il y avait “rien de plus simple pour la récupération à domicile » que ce produit. C’est tellement bon; tout le monde l’aime !”