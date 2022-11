Guide des cadeaux des Fêtes 2022 pour les femmes

Encore une fois les vacances sont là et c’est le temps des bonnes nouvelles, du BON SHOPPING et de la bonne humeur !

Chaque année, nous vous apportons un guide de cadeaux de vacances rempli de friandises pour remplir les bas de Noël pour vous, votre boo, votre meilleure amie, vos bébés, vos copines et votre mari, et cette année, cette liste organisée est remplie de cadeaux pour les femmes spéciales et les filles de ta vie.

Le guide des cadeaux des Fêtes 2021 de BOSSIP comprend des sacs à main, des vêtements et bien plus encore ! En prime, la majorité des marques présentées appartiennent à des Noirs !

Consultez notre guide des cadeaux 2022 pour les dames ci-dessous.

Culture Orijin

Marques familiales noires Culture Orijin et Abeilles d’origine ont été fondées par le mari et la femme, Archyn et Melissa Orijin, respectivement, et les deux marques placent la représentation authentique au premier plan de tout ce qu’elles font.

Orijin Culture est une marque d’héritage afro qui crée des sacs à main et des accessoires de luxe qui transportent la culture partout où ils vont et qui étaient auparavant devenus viraux avec leur sac signature en forme d’Afrique. La marque a élargi son offre de produits avec une gamme exclusive de sacs en cuir de luxe, de bijoux tendance, de lunettes symboliques et de vêtements emblématiques. Chaque pièce est censée «célébrer le dynamisme de l’Afrique, de la diaspora et l’influence mondiale de la culture noire».

Les folies de luxe pour la culture sont disponibles à 30 % de réduction sur tout le site jusqu’au Cyber Monday avec le code “OurBLKFriday” sur orijinstore.com.

Abeilles d’origine

Appel à toutes les mamans ! Les adorables poupées Orijin Bees sont de retour en vente.

Née du désir d’une mère de donner à sa fille une poupée qui la représente, la collection de poupées Baby Bee d’Orijin Bees est intentionnellement conçue pour célébrer les caractéristiques des enfants noirs et bruns, et elles sont disponibles dans une gamme de tons de peau et de motifs de cheveux bouclés.

Juste à temps pour les vacances, Orijin Bees a lancé une nouvelle collection appelée La collection de poupées en peluche Nu’Bee, qui est leur première ligne pour la tranche d’âge du nourrisson au tout-petit. Orijin Bees exploite également un Obtenez un cadeau un programme se concentrer sur le don de poupées aux organisations soutenant les enfants mal desservis en plus des parents confrontés à des contraintes financières. Faire du shopping avec Orijin Bees, c’est soutenir leur mission de diversifier les coffres à jouets à travers la beauté de la représentation.

Ces poupées primées appartenant à des Noirs qui ont fait la très convoitée liste des choses préférées d’Oprah sont disponibles à 30% de réduction (sur tout le site) maintenant – Cyber ​​​​Monday avec le code ‘BeeLoving’ sur orijinbees.com.

Starbuck

Pour les femmes qui aiment le café dans votre vie, Starbuck est heureuse de partager que sa tasse rouge emblématique fête ses 25 ans cette année. De plus, Starbucks a récemment lancé une nouvelle sélection de verres colorés pour mettre les gens dans l’esprit des fêtes.

Les dames de votre vie peuvent ajouter une touche de joie des fêtes à leur café de tous les jours en sirotant leur mélange de Noël ou leurs lattes au lait d’amande et aux biscuits au sucre glacé dans les tasses, les tasses et les gobelets les plus branchés. Les articles suivants sont disponibles dès maintenant dans les magasins Starbucks aux États-Unis :

Tasses florales scintillantes avec pailles (paquet de 5, 24 oz)

Le prix de détail suggéré (SRP) est de 19,95 $

Adoptez la tendance des fleurs d’hiver avec ce pack de cinq tasses froides.

Gobelet Gradient Bling (24 oz) et ornements assortis

Le SRP est de 22,95 $ pour la tasse froide; 12,95 $ pour la décoration

La nouvelle tasse Gradient Bling est disponible dans deux des couleurs les plus tendances de la saison, une sarcelle aux tons de bijoux et un blush rose. Et pour encore plus de joie de vacances, les ornements assortis sont le complément parfait au décor de vacances.

Tasse à bulles scintillantes (24 oz)

Le PDS est de 22,95 $

Pour les fans de tout ce qui est brillant et lumineux, cette tasse métallique se démarquera à coup sûr et rendra toute réunion de vacances un peu plus festive.

Gobelet Ion Ombre (12 oz)

Le PDS est de 22,95 $

Le gobelet métallique multicolore accrocheur fera tourner les têtes tout en gardant votre boisson préférée au chaud.

Tasse en dentelle rouge Woodland (14 oz)

Le PDS est de 14,95 $

Aucune autre couleur ne crie Noël plus que le rouge brûlant – l’une des teintes les plus chaudes de cette saison – et cette tasse est le récipient parfait pour toute boisson Starbucks chaude des vacances.

Gobelet Menthe Brillante (16 oz)

Le PDS est de 24,95 $

Pour une sensation de vacances givrée, les clients peuvent acheter le gobelet brillant mais festif.

CISE

CISE

À présent, vous avez sûrement vu ces sacs à main et fourre-tout « Protect Black People » et CISE est la marque derrière les articles phares.

La ligne de vêtements basée à Los Angeles, appartenant à des Noirs, offre «des fils plus solides pour une communauté plus forte» et le produit des achats est reversé à des organisations comme le fonds anti-racisme.

CISE propose également des pantalons de survêtement, des pantalons cargo et des pulls et leurs sacs sont en cuir végétalien, en cuir et en daim végétalien.

argent et riley

Marque appartenant à des Noirs Argent et Riley crée des accessoires de voyage et de mode qui “visent à combler le fossé entre fonctionnel et élégant”.

“Conçu avec la femme moderne à l’esprit avec de nombreuses poches internes et des pieds en métal pour garder votre cuir au-dessus du sol”, se vantent Silver et Riley. « Un mariage parfait de style et de fonctionnalité conçu pour impressionner. Déconseillé à ceux qui ne veulent pas se démarquer.”

Vanessa Simmons est ambassadrice de la marque appartenant à des femmes noires qui crée des pièces uniques en utilisant du cuir italien.

Beauté Boulangerie

Beauté Boulangerie a été fondée par Cashmere Nicole en 2013 et a été saluée par des célébrités comme Cardi B et Gabby Douglas.

Présentée sur Good Morning America dans VOGUE, Forbes, ELLE et Allure, la marque propose des soins de la peau, des fards à paupières, du mascara et un correcteur, mais les gens adorent leurs Lip Whips liquides et leur poudre fixante.

Les couleurs mates sont très pigmentées et, selon les dames de TikTok, se marient parfaitement avec notre mélanine.

Les filles de TikTok disent également que la poudre fixante Beauty Bakerie leur donne une finition à l’aérographe à tel point qu’elle est devenue virale sur l’application de partage de vidéos abrégée.

Juste Jai Wear

Juste Jai Wearle fabricant de la populaire collection de vêtements de sport « Sweat Pretty », est une entreprise appartenant à une femme noire.

La marque encourage les femmes à être actives tout en restant à la mode et déclare qu’elle “s’engage à encourager, motiver et inspirer la communauté à façonner leur vie en gardant à l’esprit la forme physique et la bonne santé”.

Gizelle Bryant de Les vraies femmes au foyer de Potomac a récemment secoué l’ensemble de sensibilisation au cancer du sein de la marque.

Just Jai Wear propose des vêtements de fitness et de loisirs ainsi que leur ligne de vêtements de nuit de luxe “Sleep Pretty”.

Mode mélange

Yvonne G. Pearson Collection Mélange Mode intègre des imprimés africains audacieux à la mode européenne moderne et les pièces se démarquent par leur style.

L’entreprise Black a été lancée par la mère de quatre enfants qui a récemment publié son journal “Letters to My Daughter”, parfait pour les mamans qui souhaitent offrir des conseils de vie à leurs mini-mes.

De plus, ses kimonos très recherchés ont été portés par des personnalités comme Tabitha Brown.