Guide des cabines d’hiver de Starved Rock Country pour 2022 – Shaw Local

Du rustique au luxueux, il existe de superbes locations de chalets dans Starved Rock Country. Que vous recherchiez une escapade hivernale tranquille ou que vous planifiez une réunion de famille loin de l’agitation, il y a une cabine pour chaque type de vacances. Voici un aperçu de trois des meilleures destinations de chalets d’hiver que vous trouverez dans Starved Rock Country.

Cabines de Kishauwau

901 N. 2129th Road, Tonica ; 815-442-8453

Proposant 17 cabines à seulement 11 kilomètres des portes du parc d’État de Starved Rock, les cabines de Kishauwau rapprocheront les clients de la nature, tout en offrant toutes les commodités de la maison. Diverses cabines peuvent accueillir n’importe où, d’un couple célibataire à de plus grandes réunions de famille, conformément aux mandats actuels de l’État. Il y a même quatre unités acceptant les chiens, vous n’aurez donc pas à monter à bord de Fido pendant vos vacances.

Les cabines offrent également de superbes vues, dont la majorité remontent vers les magnifiques bois de la propriété, perchés au-dessus de la pittoresque rivière Vermilion. Toutes les cabines de Kishauwau sont des unités quatre saisons, capables de garder les invités confortables pendant les températures hivernales les plus froides. De plus, chaque location est livrée avec un foyer privé, parfait pour se réchauffer en plein air.

Pour une liste complète des commodités et pour réserver votre séjour, visitez www.kishauwaucabins.com

Photo de Kathy Casstevens

Les cabanes historiques de Starved Rock Lodge

2688 E. 873rd Road, Oglesby; 815-667-4211

Construites dans les années 1930 par le Civilian Conservation Corps, les cabanes historiques de Starved Rock Lodge ne se contentent pas de vous rapprocher de la nature, elles vous placent en plein milieu de celle-ci. Que vous cherchiez à réserver une cabine confortable pour deux personnes « coucher de soleil » ou une cabine de style « pionnier » de deux pièces pour sept personnes, vous serez traité dans un hébergement confortable et authentique, quelle que soit la saison.

Déconnectez-vous du monde numérique et passez du bon temps dans la nature. Vous séjournerez à deux pas du canyon Aurora et à quelques pas des sentiers menant à toutes les meilleures attractions naturelles du parc. Si vous cherchez à rendre vos vacances encore plus simples, de délicieux restaurants se trouvent à quelques pas de votre hébergement. La salle à manger primée du Starved Rock Lodge sert un délicieux brunch dominical, tandis que le point d’eau à thème rustique appelé Back Door Lounge est l’endroit idéal pour prendre une bière artisanale et quelques amuse-gueules.

Pour une liste complète des commodités et pour réserver votre séjour, visitez www.starvedrocklodge.com/cabins

https://www.starvedrockcountry.com/2022/11/21/starved-rock-countrys-winter-cabin-guide-for-2022/