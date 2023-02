Guide des boissons ultimes de la Saint-Valentin 2023 de Bossip

Juste à temps pour la Saint-Valentin 2023, nous avons élaboré un guide des boissons pour arroser votre soirée remplie d’éclats, en solo ou platonique.

Quelle que soit votre humeur vers le 14 février, un bon verre peut faire beaucoup. Si vous mangez à la maison, nous avons plusieurs sélections qui peuvent s’ajouter à votre menu du dîner ou si vous emmenez votre boo dans un restaurant chic, nous avons des options de cocktails pour un dernier verre. Quelle que soit votre préférence en matière d’alcool, nous pensons qu’il y en a pour tous les goûts sur cette liste.

De la tequila au rhum, en passant par le cognac, le choix vous appartient et, comme toujours, buvez avec modération.

BACARDÎ DARLING DAIQUIRI

BACARDÍ Supérieur trouve son accord parfait avec Martini et Rossi Fiero dans ce Daiquiri de style Aperitivo pour célébrer avec vos proches.

Ingrédients:

1 1/2 oz BACARDÍ Supérieur

3/4 oz de jus de citron vert

1/2 oz Martini & Rossi Fiero

1/2 oz de jus de pamplemousse

1/4 oz de liqueur de marasquin

Meule de citron vert comme garniture

Méthode: Mélanger tous les ingrédients dans un moule à mélanger. Ajouter de la glace et secouer. Passer dans une coupe et garnir d’une rondelle de citron vert.

CHAUFFE-CŒUR BACARDÍ

INGRÉDIENTS:

35ml BACARDÍ Épicé

10ml Sirop Framboise

50 ml de jus de pomme chaud

25ml Crème

MÉTHODE:

1. Faire chauffer le rhum, le sirop et le jus de pomme

2. Verser dans un récipient résistant à la chaleur

3. Faites flotter la crème et décorez de noix de muscade râpée (nous vous suggérons d’utiliser un pochoir en forme de cœur ! Ne soyez pas paresseux.)

POTION D’AMOUR BACARDÍ

INGRÉDIENTS:

50 ml BACARDÍ Framboise

50 ml de jus de canneberge

50 ml de vin mousseux

MÉTHODE: Monter dans un verre et garnir de deux quartiers de citron vert pressés et de 2 framboises sur une brochette.

BACARDÎ BAISER D’ESPRESSO

INGRÉDIENTS:

1 1/2 oz BACARDÍ Reserva Ocho

1 oz d’espresso frais

1 once de liqueur de café

2 trait(s) Scrappy’s Chocolate Bitters

une pincée de sel de mer

MÉTHODE: Mélanger les ingrédients au Shaker. Agiter jusqu’à refroidissement. Passez à la flûte. Garnir.

VS Cupidon français

Ingrédients:

1,5 oz CÎROC VS Brandy français

0,75 oz de marasquin

0,75 oz de jus de citron

0,75 oz de jus d’ananas

2 traits d’amers

Verrerie: Couple Verre

Garnitures : Une touche d’amer

Méthode: CÎROC VS French Brandy, 20g de marasquin, 20g de jus de citron, 20g de jus d’ananas dans un shaker. Ajouter de la glace et bien agiter jusqu’à ce que tout soit refroidi.

MARTINI ROUGE BAILEYS

Ingrédients:

1 oz Baileys fraises et crème

1 once de vodka

Verrerie: Verre à Martini

Garnir: Des fraises

Méthode: Ajouter Baileys Strawberries and Cream & vodka dans un shaker avec de la glace. Agiter jusqu’à refroidissement. Filtrer dans un verre à martini.

DESSOUS

Empress 1908 ‘MINT TO BE’

Ingrédients:

1,5 oz de gin Empress 1908

1 oz de jus de canneberge blanche

¼ oz de liqueur de fleurs de sureau

¼ oz de jus de citron

Eau gazeuse (vers le haut)

Feuilles de menthe

Méthode: Agiter tous les ingrédients sauf l’eau gazeuse sur glace, y compris la menthe. Passer dans un verre refroidi. Garnir de soda et décorer de feuilles de menthe.

Grove fraise aigre

Ingrédients:

2 oz. Seedlip Grove 42

1 once. Jus de pamplemousse

¾ oz. Sirop de fraise

1 blanc d’oeuf

Verrerie: Verre de roches

Garnir: Fraise

Méthode: Ajouter tous les ingrédients dans un shaker sans glace. Agiter pendant 15 à 20 secondes. Remplir le shaker de glace et shaker à nouveau. Passer dans un verre à whisky.

Bucha Colada de Buchanan (sur glace pilée ou congelée)

Ingrédients:

1,5 oz d’ananas de Buchanan

2 onces de jus d’ananas

1 once de crème de noix de coco

0,75 oz de jus de citron vert frais

Verrerie: Verre à whisky

Garnir: Meule au Citron Vert, Flotteur Angostura Bitters

Méthode: Ajouter l’ananas de Buchanan, le jus d’ananas, la crème de noix de coco, le jus de citron vert et la glace dans un shaker et secouer jusqu’à ce qu’ils soient froids. Verser dans un verre highball rempli de glace pilée et recouvrir d’un flotteur d’amers Angostura. Garnir d’une rondelle de citron vert. Vous pouvez également le préparer congelé dans un mélangeur, associé à du guacamole et des tostones.

CÎROC French Passion

Ingrédients:

1,5 oz. CÎROC Passion

1 once. Jus d’ananas

0,75 oz de sirop d’hibiscus

0,75 oz de jus de citron

Complétez avec du champagne / du vin mousseux

Verrerie: Coupe Verre

Garnir: Fleurs comestibles

Méthode: Ajouter tous les ingrédients sauf le champagne/vin mousseux dans un shaker. Ajouter de la glace et secouer pendant environ 8 à 10 secondes. Double filtrer dans un verre coupé, compléter avec du champagne/pétillant et garnir.

Don Julio Blanco SANDIA MI AMOR

Ingrédients:

6 onces de Tequila Don Julio Blanco

16 oz de jus de pastèque

3 oz de sirop de cannelle et de safran

4 oz de jus de citron frais et de soda à la fleur d’oranger

Feuilles de menthe poivrée et fleurs comestibles pour la décoration

Verrerie: Verre à whisky

Garnir: Feuilles de menthe poivrée

Méthode: Mélangez la Tequila Don Julio Reposado, le jus de pastèque, le sirop de cannelle et de safran et le jus de citron dans un shaker avec de la glace. Bien agiter. Filtrer le contenu dans un verre Highball sur de la glace fraîche et garnir de soda à la fleur d’oranger. Garnir de feuilles de menthe poivrée et de fleurs comestibles.

Cocktail au rhum Heart Cracker de Sailor Jerry

Ingrédients:

Poignée de coeurs de bonbons à la cannelle

1 ½ partie de rhum épicé Sailor Jerry

¼ de grenadine

2 ½ parts de bière au gingembre

Méthode: Écrasez des cœurs de bonbons à la cannelle et un verre à rebord. Ajouter de la glace. Ajouter le rhum épicé Sailor Jerry et la grenadine dans un shaker, mélanger et verser sur de la glace. Garnir de bière de gingembre.

La “troisième roue” de Sailor Jerry

Ingrédients:

2 parties de rhum épicé Sailor Jerry

1/2 partie de curaçao sec

1/2 part de jus de citron

Méthode: Agiter les ingrédients avec de la glace jusqu’à refroidissement. Filtrer finement dans un verre coupe avec un demi-bord en sucre. Garnir d’écorce d’orange.

“J’ai une bouillie sur toi” de Cutwater Spirits

Ingrédients:

2 oz de vodka à l’hibiscus Cutwater

2 onces d’Apérol

2 onces de sirop de fraise

1 once de citron

6 gouttes d’eau de rose

Méthode: Ajouter les ingrédients dans un mélangeur avec de la glace. Mélanger à puissance élevée jusqu’à consistance lisse. Verser dans 2 verres à cocktail et décorer d’une mini rose rouge.

Pêches appropriées

Ingrédients:

2 parties Proper No. Twelve Irish Whiskey

1/2 dose de sirop simple

1 pêche, coupée en dés

3-4 feuilles de menthe

Éclaboussure d’eau gazeuse

Méthode: Écraser les pêches, le sirop simple et les feuilles de menthe dans un shaker. Ajoutez Proper No. Twelve et remplissez le shaker de glace. Passer dans un verre à whisky sur de la glace fraîche. Compléter avec un peu d’eau gazeuse. Garnir de feuilles de menthe et d’une tranche de pêche

Seagram’s Berry In Love Mimosa

Ingrédients:

2 onces de vodka à l’ananas de Seagram

½ once de sirop de fraise

½ once de jus de citron

arroser de champagne

Garnir de fraises et d’écorces d’agrumes

Méthode: Mettre le tout dans un shaker sauf le champagne. Shaker puis filtrer dans une flûte à champagne. Garnir de champagne et garnir de fraises et d’écorces d’agrumes.

Dos Hombres Lady Lover

Ingrédients:

1,5 oz de mezcal Dos Hombres

1/2 oz de sirop de miel (moitié miel, moitié eau chaude)

1/2 oz de liqueur 43

2 Traits d’Angostura Bitters

3/4 oz de jus de citron

Méthode: Ajoutez tous les ingrédients dans votre shaker et secouez vigoureusement. Servir dans un verre à whisky avec un demi-cercle de sel.

Woodford BOURBON FRAMBOISE SOUR

Ingrédients:

1,5 oz. Woodford Double Chêne

0,5 once. Chambord

0,75 once. Jus de citron frais

3 traits d’amers au chocolat Woodford Reserve

Méthode: Ajouter dans le verre sur glace, bien remuer.

Trousse de martini sale (40 $)

Pourquoi rendre la Saint-Valentin un peu sale alors que vous pourriez la rendre sale à la place ? Le kit Filthy Martini contient tout ce dont vous avez besoin pour assembler des martinis de manière transparente, y compris de la saumure d’olive, deux types d’olives et des pics à cocktail. Premium et délicieux – cela éliminera tout le travail de préparation des boissons, vous permettant ainsi de vous concentrer sur le plat principal (et votre pression principale).

WeSake

Le saké a un air de mystère et d’intrigue qui en fait une boisson sexy pour la Saint-Valentin.

“Paloma Passion” de Dulce Vida

Ingrédients:

1,5 oz de tequila au pamplemousse Dulce Vida

1,5 oz d’eau pétillante

1,5 oz Fresca ou soda citron-lime

Jus de citron vert frais

Quartier de citron vert frais

Meule de Pamplemousse Frais

Méthode: Combinez tous les ingrédients. Verser le contenu sur de la glace et remuer.

Aberfeldy 12 “En prend deux à la mangue”

Ingrédients:

1,5 once Aberfeldy 12

5 onces de sirop de miel

1 once de purée de mangue

0,5 oz de jus de citron

0,25 oz Saint-Germain

2 traits d’amers d’Angostura

Méthode: Ajouter tous les ingrédients dans les moules, ajouter de la glace et secouer vigoureusement pendant 20 à 30 secondes. Verser dans un verre à whisky et remplir de glace. Garnir d’une pointe de mangue fraîche.

Teeling ‘La pomme de mon oeil’

Ingrédients:

2 parties de whisky irlandais Teeling Small Batch

4 parties de cidre de pomme

½ part de miel

Méthode: Mettre tous les ingrédients dans un shaker en utilisant deux fois une cuillère de mélange pour recueillir le miel. Agiter jusqu’à refroidissement et filtrer finement dans un verre Highball avec de la glace. Garnir d’une tranche de pomme.