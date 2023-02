Peu importe si vous regardez l’émission de mi-temps de Rihanna ou le véritable affrontement Chiefs vs Eagles, voici le guide des boissons Bossip Super Bowl.

Le week-end est enfin là, le Super Bowl LVII se termine. Peu importe si vous avez suivi le script NFL toute la saison, il est temps de passer du temps avec vos amis et vos proches. Les Chiefs espèrent remporter une autre victoire au Super Bowl tandis que les Eagles et Jalen Hurts cherchent à établir une nouvelle ère dans la NFL. Personnellement, nous sommes ici pour la bonne bouffe et surtout les BOISSONS.

Guide des boissons Super Bowl LVII de Bossip

Bien entendu, nous devions vous concocter un guide des cocktails pour votre dimanche Funday. Vous pouvez vous détendre avec ces cocktails rafraîchissants tout en dégustant le Fenty Bowl.

Mercer + Prince Palmer

Ingrédients :

1,5 oz. Mercer + Prince

2 oz. Thé noir

1 oz de jus de citron frais

0,75 oz de sirop simple

Méthode: Ajouter les ingrédients dans un shaker rempli de glace et secouer pour combiner/refroidir. Filtrer dans un verre Collins rempli de glace fraîche et garnir de menthe fraîche.

Teremana Tequila Saturne

Créé par : Dominique Jackson

Ingrédients

1,5 oz. Teremana Blanco

0,5 oz. Sirop de Figue de Barbarie

0,5 oz. Orgeat

0,25 oz. Falernum

0,25 oz. Jus de citron

0,25 oz. Jus de citron vert

Sauge fraîche pour garnir

Méthode: Mélanger tous les ingrédients dans un shaker. Secouez et filtrez dans un verre highball sur de la glace fraîche. Garnir de sauge fraîche.

En tant que marque de long drink n°1 aux États-Unis, The Finnish Long Drink est la boisson idéale pour le gros gibier. Décliné en quatre expressions, The Finnish Long Drink a une saveur pour chacun.

Le traditionnel long drink finlandais: véritable liqueur au pamplemousse naturel et baie de genévrier ; extrêmement rafraîchissant, il se marie bien avec les plats typiques des jours de match, comme les ailes et les nachos.

Le long drink finlandais fort: traditionnel, avec une pointe d’alcool en plus ; l’option de boisson la plus forte pour le dernier quart du match.

Le Zéro Long Drink Finlandais: toute la saveur mais sans sucre, sans glucides et seulement 99 calories ; le choix parfait pour les avant-matchs en début d’après-midi.

La Canneberge Long Drink Finlandaise: juste pour le plaisir, troquez la saveur classique d’agrumes pour la canneberge ; pour le fan inconditionnel de l’Arizona.

L’Aperol Spritz “3-2-1”

Ingrédients:

Glaçons

Apérol

Cinzano Prosecco

Eau gazeuse (servie à partir d’un siphon ou d’une bouteille réfrigérée)

Tranche d’orange

Méthode: Dans un verre ballon à pied rempli de glace, mélanger 3 parties de Cinzano Prosecco suivies de 2 parties d’Aperol. Ajouter 1 partie ou un peu d’eau gazeuse, remuer doucement si nécessaire et garnir d’une tranche d’orange. Le résultat final devrait être une couleur orange uniforme et parfaite.

PATRÓN Signature B

Ingrédients:

1,5 once d’argent PATRON

2 oz de jus de pamplemousse rose

0,5 oz Saint-Germain

0,5 oz de sirop d’hibiscus

0,5 oz de jus de citron frais

1 tranche de Poivre Serrano

Méthode: Agiter et filtrer dans un grand verre sur de la glace. Garnir de bordure de sel d’hibiscus.

DON JULIO ROMARIN CANNEBERGE MARGARITA

Ingrédients:

1,5 oz Don Julio Blanco

0,75 oz de jus de citron vert frais

0,5 oz de jus de canneberge

0,5 oz de sirop simple au romarin

Méthode: Mélanger le Don Julio Blanco, le jus de lime frais, le jus de canneberge, le sirop simple au romarin et la glace dans un shaker. Bien agiter et filtrer sur de la glace dans un verre à whisky. Garnir de canneberges fraîches et d’une branche de romarin.

Couronne Hot Toddy

Ingrédients:

1.35oz Crown Royal Fine De Luxe

1 cuillère à café de sucre en grain fin

2 Petit(s) Gousse(s)

1,5 oz d’eau bouillante

Directions: Ajoutez Crown Royal, du sucre à grains fins et des clous de girofle dans un verre ou une tasse à l’ancienne. Ajoutez ensuite 1 à 2 oz (ou plus, si vous le souhaitez) d’eau bouillante et remuez.

DELEÓN Maragarita aux canneberges





Ingrédients:

1 ½ oz – DeLeón Reposado

½ oz – Liqueur d’orange

¾ oz – Sirop de canneberge épicé

½ oz – Jus de citron frais

½ oz – Jus de citron vert frais

Méthode: Ajouter tous les ingrédients dans un shaker. Secouer et filtrer dans un verre à whisky avec de la glace. Garnir d’une rondelle d’orange et de canneberges fraîches. Gagnez du temps et commandez le kit cocktail ici.

Bol à punch du Jubilé

Ingrédients:

6 portions de gin Hendrick’s

2 parties de liqueur de marasquin

2 parts de jus de citron

2 parts de Cordial de Fleur de Sureau

12 parties de cidre de pomme pétillant

Tranches de fruits (pommes, citrons, concombre) pour garnir

Méthode: Mélanger les ingrédients dans un bol à punch sur un bloc de glace. Verser le punch sur de la glace à quelques reprises, garnir et servir. L’essence de concombre et de rose du gin Hendrick’s complète magnifiquement les notes d’agrumes qu’il contient, créant le cocktail le plus merveilleux à partager avec vos amis et votre famille en cette saison des fêtes.

D’USSÉ Cheer Punch

Ingrédients:

750 ML D’USSÉ VSOP Cognac

Cidre de pomme nuageux 32 OZ

12 oz de jus de grenade

Sirop simple à la cannelle 12 OZ

Verre & Garniture : Grand bol à punch, bâtonnets de vin et de cannelle sans pied, roues orange

Méthode: Ajouter tous les ingrédients dans un bol à punch. Ajouter de la glace. Remuer jusqu’à ce que le tout soit bien mélangé. Garnir de rondelles d’orange et de bâtons de cannelle. La recette donne 4 à 6 portions.

Le cocktail au miel Hennessy

Ingrédients:

1,5 oz de Hennessy VSOP Privilège

0,15 oz de miel d’acacia

1,5 oz d’eau chaude

1 tranche de citron

Méthode: Dans un verre, mélanger le Hennessy, le miel et l’eau chaude mais non bouillante. Remuer pour dissoudre le miel. Garnir d’une tranche de citron.

Cocktail pétillant à l’ananas

Ingrédients:

1,5 oz de vodka Belvédère

0,5 oz de jus de citron vert frais

0,2 oz de jus d’ananas

Garnir de Hella Bitters & Soda

Méthode: Placer tous les ingrédients, sauf Hella Bitters et Soda, dans un shaker et secouer avec de la glace. Filtrer dans un verre Collins et garnir de Bitters & Soda.

D’USSÉ Liberté de Pêche

Ingrédients

750mL D’USSE VSOP Cognac

25 oz de sirop de pêche

18 onces de jus de citron

25 oz de thé vert infusé à froid

25 onces de champagne

Verre & Garniture : Tranches de vin et de pêche sans pied, brins de menthe

Méthode: Ajouter tous les ingrédients dans un bol à punch. Ajouter de la glace. Remuer jusqu’à ce que le tout soit bien mélangé. Garnir de tranches de pêches et de menthe. La recette donne 4 à 6 portions.

Limonade Belvédère Framboise

Ingrédients:

2 oz. Vodka Belvédère

¾ oz. Jus de citron

¾ oz. Sirop simple

5 Framboises

Bière de gingembre

Méthode:

Mettre tous les ingrédients dans un shaker sauf la bière au gingembre et shaker avec de la glace. Filtrer et filtrer sur de la glace fraîche. Garnir de bière de gingembre garnir de menthe et de framboise.