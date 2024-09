Guide des acteurs et des personnages de Vice-Versa 2

« Vice-versa 2 » introduit plusieurs nouvelles émotions dans la tête de Riley, mais il accueille également quelques voix familières du premier film. Quelle que soit votre préférence parmi elles, vous reconnaîtrez beaucoup de leurs voix.

Riley a maintenant 13 ans et se prépare à entrer au lycée, sans ses meilleurs amis, et a officiellement atteint la puberté. Sans surprise, la période est difficile. Elle doit faire face à l’anxiété, à l’envie et à la gêne, et Riley perd rapidement le sens de sa personnalité.

Même si ces émotions peuvent être un casse-tête pour elle, elles sont amusantes pour les fans, surtout compte tenu de qui les exprime.

Voici les voix que vous reconnaîtrez peut-être dans le casting de « Vice-Versa 2 » maintenant que le film est diffusé sur Disney+.

Disney

Joy (Amy Poehler) — À la tête de la charge à la console — du moins, chaque fois qu’elle le peut — se trouve Joy, interprétée par Amy Poehler, de retour du premier film.