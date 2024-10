Guide des acteurs et des personnages de « La Belle en noir »

Crystle Stewart dans le rôle de Mallory dans « Beauty in Black » (Netflix)

Crystle Stewart co-capitaine « Beauty in Black » dans le rôle de Mallory, une femme d’affaires prospère qui possède une entreprise de soins capillaires. En pleine gestion de son empire, elle jongle avec les dysfonctionnements au sein de sa famille. Elle est prête à tout pour protéger son image, même à tuer.

Ses travaux précédents incluent « Acrimony », « For Better or Worse », « Too Close to Home », « The Exes » et bien plus encore.