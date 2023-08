Guide d’équipement essentiel pour la rentrée scolaire pour les fans de la culture pop

L’école est de retour et s’il reste du matériel de fandom pour vérifier votre liste de courses, io9 vous a couvert.

Mettant en vedette la dernière culture pop ‘ coupes inspirées de Studio Ghibli, BarbieDC, Disney, Marvel et Sanrio, entre autres genres favoris, ces collections viennent depuis Boîte à lunchBlackMilk, Cakeworthy, et RSVLTS. Pour vos besoins techniques, il existe également des sélections parmi Sprayground, Nudient, Casetify, et plus. Et n’oubliez pas les soins personnels d’une goutte Dr. Squatch pour vous faire sentir comme l’un des E les héros les plus puissants d’arth, ou Barbie glamour de Truly.

Voici la galerie des articles de rentrée des fandoms !