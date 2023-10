La course aux séries éliminatoires de la NFC est devenue un peu plus serrée cette semaine après que les Lions de Détroit ont abandonné leur match de la semaine 7 contre les Corbeaux de Baltimore. Ils ont perdu leur part de la première place de la conférence, et avec les victoires des Vikings et des Bears, l’avance de Detroit dans la NFC Nord n’est pas aussi confortable cette semaine.







Mais la semaine 8 offre une nouvelle opportunité de potentiellement créer de l’espace supplémentaire. Les Lions ont un match favorable contre les Raiders de Las Vegaset il y a des confrontations délicates pour les prétendants à la NFC.

Avec le congé des Lions dimanche, c’est une journée facile pour s’asseoir et rechercher les options optimales pour les chances de Detroit en séries éliminatoires. Voici notre guide d’enracinement de la semaine 8 :

Rams (3-4) à Cowboys (4-2) — 13 h HE — FOX

Les Rams et les Cowboys sont tous deux au cœur de la course aux séries éliminatoires de la NFC. Actuellement, les Cowboys occupent la première position de Wild Card avec le Faucons de mertandis que les Rams sont l’une des cinq équipes à égalité pour la dernière place de Wild Card.

À ce stade, les Cowboys semblent être l’équipe la plus dangereuse, et même si les Lions peuvent contrôler leur propre destin contre Dallas, qui ne veut pas affronter les Cowboys pendant un après-midi ?

Racine de : Béliers

Vikings (3-4) à Packers (2-4) — 13 h HE — FOX

Les Vikings ont décroché leur victoire la plus impressionnante de la saison avec une victoire assez décisive face au 49ers de San Francisco, et maintenant ils ressemblent clairement à la plus grande compétition de Détroit dans la NFC Nord. Si le record seul ne reflète pas suffisamment cela, consultez le classement DVOA pour chaque équipe de la division :

Lions : 5ème

Vikings : 16e

Emballeurs: 25

Ours : 26

Alors faisons tomber les Vikings après cette grande victoire. Avalez votre fierté et encouragez Green Bay.

Racine pour : emballeurs

Falcons (4-3) à Titans (2-4) – 13 h HE – CBS

AFC sur NFC, toujours*.

Racine de : Titans

Saints (3-4) à Colts (2-4) — 13 h HE — FOX

Les Saints sont la seule équipe de la NFC Sud sur laquelle les Lions n’ont pas (encore) réussi le bris d’égalité. Alors encouragez-vous très fort pour celui-ci. AFC sur NFC.

Racine de : Colts

Jets (3-3) à Giants (2-5) — 13 h HE — CBS

Il est peu probable que les Giants soient un facteur dans la course aux séries éliminatoires de la NFC, mais ces guides d’enracinement sont complets. AFC sur NFC.

Racine de : Jets

Eagles (6-1) chez Commanders (3-4) — 13 h HE — FOX

Détroit pourrait regagner une part de la première place de la conférence avec une défaite des Eagles associée à une victoire des Lions. Il semble que Philly – favori à sept points cette semaine – soit une opportunité de gagner, mais les matchs de division sur route ne sont jamais un cadeau.

Racine de : Commandants

Texans (3-3) à Panthers (0-6) — 13 h HE — FOX

Voici pourquoi « AFC sur NFC a toujours » eu un astérisque.

Oui, c’est une équipe de l’AFC contre une équipe de la NFC, et une défaite des Panthers améliorerait les chances de Detroit en séries éliminatoires d’un pourcentage microscopique. Cependant, les Bears ont le choix de première ronde des Panthers en 2024. Étant donné que la Caroline a une fiche de 0-6 et que Detroit a le bris d’égalité, je pense qu’il est temps de commencer à encourager les Panthers à sortir de la première place.

Racine de : Panthères

Browns (4-2) à Seahawks (4-2) — 16 h 05 HE — FOX

De retour à l’AFC contre la NFC, les Seahawks constituent évidemment une menace en tant que concurrent légitime de la NFC Ouest avec le bris d’égalité contre Détroit.

Racine pour: Bruns

Ravens (5-2) à Cardinals (1-6) — 16 h 25 HE — FOX

Ce n’est probablement pas important, mais AFC sur NFC. Bon sang, peut-être que les Cardinals peuvent être l’une de ces équipes qui descendent en dessous des Panthers au classement, forçant Chicago à quitter la première place du repêchage.

Racine de : Corbeaux

Bengals (3-3) à 49ers (5-2) – 16 h 25 HE – CBS

Facile. L’AFC contre la NFC, et les 49ers constituent évidemment une menace assez importante pour le classement des Lions si les deux équipes remportent leurs divisions respectives.

Racine de : Bengals

Bears (2-5) à Chargers (2-4) – 20 h 20 HE – NBC

Je ne considère pas Chicago comme une menace légitime malgré leur victoire la semaine dernière. Pourtant, je prends plaisir à ce qu’ils perdent et sortent de la course à la division dès que possible. Donc, même si cela peut aider leur projet de position…

Racine pour: Chargeurs.

Si tous ces résultats se produisent et que les Lions s’occupent des affaires lundi soir contre les Raiders de Las Vegas, voici à quoi ressemblerait le classement NFC Nord :

Lions 6-2 Emballeurs : 3-4 Vikings : 3-5 Ours : 2-6

Et voici à quoi ressemblerait le classement des séries éliminatoires de la NFC :

Remarque : je ne prends pas encore en compte les bris d’égalité

t-1. Aigles : 6-2

t-1. Lions : 6-2

3. 49ers : 5-3

4. Faucons : 4-4

Caractère générique :

t-1. Faucons de mer : 4-3

t-1. Cowboys : 4-3

t-3. Béliers : 4-4

t-3. Commandants : 4-4

t-5. Boucaniers: 3-4

t-5. Emballeurs : 3-4

t-7. Saints : 3-5

t-7. Vikings : 3-5

t-9. Géants : 2-6

t-9. Ours : 2-6

11. Panthères : 1-6

12. Cardinaux : 1-7

