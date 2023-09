Guide de voyage en Australie : ce qu’il faut savoir avant de visiter le pays des Antilles

Si vous envisagez un voyage en Australie, vous trouverez probablement quelque chose d’amusant à explorer pour tout le monde. Peut-être que vous aimez attraper les vagues, les rayons sur les belles plages ou un bon barbecue. Peut-être êtes-vous un aventurier et souhaitez-vous plonger dans la Grande Barrière de Corail ou tenir un koala en peluche. L’Australie est un endroit idéal pour cocher ces éléments de la liste de choses à faire.

Avant de partir, il y a des choses que vous devez savoir.

L’Australie est une belle destination de vacances, mais assurez-vous de planifier avec suffisamment de temps libre. L’Australie est vaste et vous devrez probablement prendre un avion coûteux pour vous rendre d’une ville à l’autre. De plus, des road trips de plusieurs jours sont également une option.

Apprenez-en davantage sur l’Australie ci-dessous.

Familiarisez-vous avec les mots et expressions australiens Les saisons en Australie sont opposées aux saisons en Amérique Restez en sécurité lorsque vous nagez Planifiez votre voyage à l’avance Fumer sera une habitude coûteuse pendant vos vacances Australie – Endroits populaires à visiter

1. Familiarisez-vous avec les mots et expressions australiens

Bien que l’anglais soit la langue la plus couramment utilisée en Australie, il existe des mots et des expressions uniques que les habitants utilisent et que vous ne connaissez peut-être pas. Certains ont une signification différente aux États-Unis. Voici quelques exemples.

Les « tongs » sont des tongs

« Choccy Biccy » est un biscuit au chocolat

« Frothy » est une bière

Les « chips » sont des frites

« Barbie » est un barbecue

« Sanger » est un sandwich

Les « baigneurs » sont des maillots de bain

« Yous » est le pluriel de « you »

2. Les saisons en Australie sont opposées aux saisons en Amérique

En Australie, les mois d’été s’étendent de décembre à février. Si vous visitez pendant ces mois, assurez-vous d’emporter une protection solaire supplémentaire car le soleil sera brûlant.

3. Restez en sécurité lorsque vous nagez

Lorsque vous vous baignez dans l’eau douce sur l’une des magnifiques plages d’Australie, veillez à faire attention aux panneaux indiquant la baignade uniquement entre les drapeaux indiquant une zone de baignade sûre.

L’Australie a l’un des taux d’attaques de requins les plus élevés au monde. Cela étant dit, la probabilité qu’une attaque mortelle de requin se produise est rare, mais il est néanmoins important de garder à l’esprit les pratiques de sécurité.

Nager sur les plages surveillées peut vous aider à assurer votre sécurité pendant vos vacances. Les plages australiennes où la baignade est sûre sont signalées par des drapeaux rouges et jaunes.

4. Planifiez votre voyage à l’avance

L’Australie est un grand pays et vous ne pourrez pas visiter toutes les villes populaires sans monter dans un avion ou sans désigner des jours pour conduire. Par exemple, si vous souhaitez visiter Sydney et Cairns, comptez près de trois heures et demie de trajet en avion du point A au point B.

Gardez également à l’esprit que les salons d’avions en Australie peuvent coûter très cher, donc voyager d’un endroit à l’autre n’est peut-être pas abordable.

Planifiez à l’avance pour éviter de vous ruiner tout en visitant l’Australie.

5. Fumer sera une habitude coûteuse pendant vos vacances

En Australie, un paquet de cigarettes coûte en moyenne environ 40 dollars.

De plus, l’emballage des cigarettes est très différent dans le pays. En Australie, le « emballage neutre » est utilisé. Cela signifie que le marquage et la publicité sont supprimés, mais les avertissements sanitaires restent sur la boîte. Les emballages contiennent également des photos graphiques antitabac qui montrent les dangers de la cigarette.

6. Endroits populaires à visiter en Australie

Sidney

Les sites populaires de Sydney sont l’Opéra de Sydney et le Harbour Bridge de Sydney. De plus, Sydney abrite des plages populaires, notamment Bondi Beach, Manly et Coogee.

Melbourne

Melbourne abrite des plages, des musées, de magnifiques jardins et des bars sur les toits offrant des vues spectaculaires.

Pendant votre séjour, pensez à visiter la gare de Flinders Street et le Melbourne Skydeck, où vous pourrez admirer une vue imprenable sur la ville depuis de grandes hauteurs.

Grande route de l’océan

Après avoir exploré Melbourne, vous pourrez explorer la Great Ocean Road qui se trouve à seulement quelques heures. Ce trajet vaut le déplacement. Il offrira des vues extrêmement panoramiques, de nombreux arrêts pour surfer et nager ainsi que de magnifiques cascades. 12 Apôtres est l’une des étapes les plus populaires du voyage.

Brisbane

Bien que vous puissiez observer la faune dans toute l’Australie, Brisbane propose des expériences animalières uniques, comme au Lone Pine Koala Sanctuary.

Brisbane est Australie Le zoo est connu comme la « maison du chasseur de crocodiles » et appartient à la famille de feu Steve Irwin.

Le zoo se trouve à environ une heure de route de Brisbane. En plus d’apercevoir des animaux de loin au zoo, vous pourrez également rencontrer des animaux. Il existe de nombreuses options pour rencontrer des animaux, notamment des lémuriens, des pandas roux, des suricates, des rhinocéros, des koalas, des kangourous et bien plus encore.

Île Kangourou

L’Australie est connue pour sa faune unique, il est donc courant que les voyageurs organisent une aventure animalière pendant leurs vacances.

Si vous souhaitez voir les marsupiaux d’Australie, Kangaroo Island est une étape parfaite. Ici, vous trouverez des échidnés, des koalas et des kangourous.

Cairns

Peut-être l’activité la plus populaire à faire en Australie, s’aventurant sur la Grande Barrière de Corail.

De nombreuses excursions en bateau partent de Cairns et embarquent pour un voyage à travers la mer de Corail, où se trouve la Grande Barrière de Corail. Lors de ces excursions en bateau, il y a des arrêts pour descendre en apnée et sous-marine. Vous êtes assuré de voir une vie marine unique lors de votre plongée car il s’agit de l’un des écosystèmes les plus complexes au monde.

Si vous n’êtes pas un plongeur certifié, la plongée en apnée sur la Grande Barrière de Corail reste une option. Le récif peut être exploré dans des eaux peu profondes, vous bénéficierez donc toujours de vues imprenables grâce à la plongée en apnée.