Comme la température commence à monter en flèche dans cette partie de l’année, l’entraînement devient de plus en plus difficile. La transpiration associée à la chaleur estivale peut rendre l’entraînement fastidieux et nuire à la santé de nos cheveux, en particulier pour ceux qui font de l’exercice tous les jours. Il y a toujours un dilemme à se laver les cheveux tous les jours pour se débarrasser de la sueur et de la saleté, car il ne vaut pas la peine de traiter les cheveux gras, en sueur et en désordre.

Si vous avez également des problèmes avec vos cheveux en désordre, Agnes Chen, responsable technique, Streax Professional, partage un régime de soins capillaires avant et après l’entraînement pour vous aider à obtenir des cheveux sains aussi!

Pré-entraînement

Trouvez une coiffure d’entraînement qui vous convient.

Gardez toujours vos cheveux frais pour la séance d’entraînement et trouvez une coiffure qui fonctionne avec vos plans d’entraînement. Les gens qui font des exercices de relaxation préfèrent un chignon lâche pour garder leur état de médiation confortable. Cependant, si vous faites du cardio, quelque chose de plus sûr comme une tresse ou une queue de cheval pourrait fonctionner pour garder vos cheveux loin de votre visage afin que vos séances d’entraînement se poursuivent pendant longtemps sans aucune obstruction.

Utilisez des accessoires pour cheveux

Il est important d’attacher vos cheveux dans un style soigné, loin du visage. Utilisez des accessoires pour cheveux et des couvre-chefs comme des bandeaux absorbants, des pinces à chouchous, des épingles et des bandeaux pour apprivoiser les envolées causées par l’humidité et maintenir votre style en place.

Le parfum capillaire et le spray brillance sont les meilleurs

Les techniques de parfumage traditionnelles ont tendance à être chargées d’alcool, ce qui peut provoquer une sécheresse si elles sont appliquées sur les cheveux. Les parfums capillaires ont été spécialement conçus pour parfumer vos cheveux, ils sont donc exempts de tout ingrédient desséchant. Les parfums capillaires donnent à vos cheveux un regain de parfum et laissent une odeur fraîche lorsque vous en avez le plus besoin. Le spray brillance est excellent pour donner à vos cheveux un vernis léger, ainsi qu’une douceur durable.

Après l’entrainement

Rafraîchissez vos racines avec un shampooing et un revitalisant

Vos soins capillaires après les séances d’entraînement sont essentiels pour rafraîchir vos mèches – et cela n’a pas à être compliqué. Programmez des lavages de cheveux en fonction de votre entraînement à l’aide d’un shampooing doux et purifiant. Il aide à nettoyer même les zones difficiles à atteindre comme votre frange – absorbant instantanément l’excès de sueur et de sébum. Cela aide à éliminer toute la sueur, la crasse et la saleté des cheveux et du cuir chevelu. Shampooing cheveux deux fois pour assurer un nettoyage en profondeur. La température de l’eau ne doit pas être trop chaude ou trop froide. Maintenir entre tiède pour refroidir. Utilisez toujours le revitalisant après le shampooing. Gardez le revitalisant sur les cheveux pendant 3 à 5 minutes. Rincer à l’eau froide.

Les cheveux ont également besoin de TLC

Il peut être tentant d’utiliser un bandeau élastique pour attacher vos cheveux, mais vos mèches méritent un peu plus d’amour et de soins. Détachez et détachez vos cheveux et pouvez utiliser des élastiques à cheveux en ruban ou des attaches en spirale pour réduire le risque de casse des cheveux et éviter les bosses et les plis.

Dites un grand NON au sèche-cheveux

Séchez avec une serviette et laissez les cheveux sécher naturellement. Ne pas sécher avec un sèche-cheveux car il a tendance à sécher les cheveux. N’oubliez pas d’utiliser quelques gouttes de sérum pour éliminer les frisottis, démêler les cheveux et leur donner de la brillance. Ainsi, vous pouvez gagner un peu de temps sur le démêlage et avoir toujours pris soin des cheveux.