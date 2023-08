Guide de visionnage des Championnats du monde d’athlétisme: que regarder les jours d’ouverture

Ceci est un extrait de The Buzzer, qui est le bulletin électronique quotidien de CBC Sports. Restez au courant de l’actualité sportive en vous inscrivant ici.

Dans le bulletin d’hier, nous prévisualisé les principales intrigues à suivre aux Championnats du monde d’athlétisme, qui débutent samedi à Budapest. Aujourd’hui, concentrons-nous sur certains événements clés qui se déroulent jusqu’à lundi, dont quelques-uns avec des concurrents canadiens :

100 m hommes

La course au titre d’homme le plus rapide du monde commence samedi à 6 h 35 HE avec la ronde préliminaire, où les sprinteurs les moins bien classés tentent de se qualifier pour les manches principales à partir de 13 h 43 HE. Les demi-finales auront lieu dimanche à 10 h 35 HE, suivies de la finale à 15 h 10 HE.

Absent de la compétition, le double médaillé de bronze olympique du 100 m Andre De Grasse, qui n’a pas réussi à se qualifier. Il participera au 200 m la semaine prochaine avant défendre le titre mondial canadien du 4x100m avec ses coéquipiers Aaron Brown, Brendon Rodney et Jerome Blake. Rodney et Blake se sont qualifiés pour l’épreuve individuelle du 100 m, mais on ne s’attend pas à ce qu’ils luttent pour le podium.

L’Américain Fred Kerley est le favori pour devenir le premier homme depuis Usain Bolt à se répéter en tant que champion du monde du 100 m. L’imposant joueur de 28 ans, qui a remporté l’argent aux Jeux olympiques de 2021, a remporté 11 épreuves consécutives de 100 m avant que le Sud-Africain Akani Simbine ne le batte lors d’une photo-finish lors d’une rencontre de la Diamond League en Pologne le mois dernier.

Le champion olympique en titre Marcell Jacobs est en compétition, mais l’Italien souvent blessé n’est plus le même depuis sa surprenante victoire à Tokyo il y a deux ans. Parmi les autres espoirs de médailles figurent le champion du monde 2019 Christian Coleman des États-Unis, le détenteur du record d’Afrique Ferdinand Omanyala et le Britannique Zharnel Hughes, dont le 9,83 est le temps le plus rapide au monde cette année.

Le challenger le plus bruyant de Kerley est son compatriote américain Noah Lyles. Le champion du monde en titre du 200 m vise impétueusement les deux titres de sprint à Budapest, se vanter sur Instagram que son but est de briser Record du monde d’Usain Bolt de 19,18 au 200 et courir un 9,65 au 100. C’est juste 0,07 de moins que le record de Bolt et beaucoup plus rapide que le meilleur à vie de Lyles de 9,86. Mais bon, rêvez grand.

100 m femmes

Cette épreuve est plus intrigante que celle des hommes, avec une brassage de confrontation à trois voies entre les Jamaïcaines Shelly-Ann Fraser-Pryce et Shericka Jackson et l’Américaine Sha’Carri Richardson.

L’intemporelle Fraser-Pryce, 36 ans, vise son troisième titre mondial consécutif au 100 m et le sixième (!) de sa merveilleuse carrière, qui comprend également une paire de médailles d’or olympiques au 100 m et un titre mondial au 200 m. Jackson, 29 ans, vise le doublé au sprint à Budapest après avoir remporté le 200 m et décroché l’argent au 100 m l’an dernier. Richardson, 23 ans, n’a jamais participé à un grand championnat mondial. Elle a été suspendue pour les Jeux olympiques de Tokyo pour avoir été testée positive au cannabis, puis n’a pas réussi à se qualifier pour les championnats du monde de l’année dernière. Mais elle a battu Jackson deux fois cette année et détient le deuxième meilleur temps au monde, derrière la Jamaïcaine.

Le 100m féminin commence dimanche à 6 h 10 HE avec les séries. Les demi-finales auront lieu lundi à 14 h 35 HE, suivies de la finale à 15 h 40 HE.

REGARDER | Préparez-vous pour un 100 m féminin épicé : Préparez-vous pour un 100 m féminin épicé, et Noah Lyles ravalera-t-il ses mots aux championnats du monde ? | Athlétisme Nord L’événement que nous attendions depuis toute la saison est enfin arrivé, et la triple olympienne Phylicia George se joint à nous pour parler de tout ce qui concerne les Championnats du monde d’athlétisme. La diffusion commence le 19 août sur cbcsports.ca et CBC Gem.

10 000 m hommes (dimanche à 12 h 25 HE)

La meilleure course de Moh Ahmed est le 5 000 m. Il a remporté l’argent aux Jeux olympiques de 2021 et le bronze aux championnats du monde de 2019 – les seules médailles majeures jamais remportées par un Canadien sur cette distance. Il est également passé très près du podium aux Jeux olympiques de 2016, se classant quatrième.

Mais Ahmed est également un coureur de 10 000 m de classe mondiale, terminant sixième aux Jeux olympiques de 2021 ainsi qu’aux championnats du monde de 2019 et 22 (il est tombé à la cinquième place du 5 000 m aux championnats du monde de l’année dernière).

Alors qu’il vise une course vers le podium dans les deux épreuves de longue distance sur piste aux Jeux Olympiques de l’été prochain à Paris, Ahmed a pris les choses un peu plus tranquillement cette saison. Il n’a couru le 5 000 m que deux fois – se classant 10e à chaque fois sur le circuit de la Ligue de diamant – et sa seule compétition de 10 000 m s’est déroulée sur la route lorsqu’il a remporté le championnat canadien du 10 km à Ottawa en mai.

Ahmed aura du mal à décrocher une médaille dans la course de 10 000 m de dimanche, où le détenteur du record du monde Joshua Cheptegei, d’Ouganda, tentera de tripler en tant que champion du monde. Les Éthiopiens Selemon Barega (champion olympique en titre) et Berihu Aregawi (le plus rapide du monde cette année) sont les autres prétendants à l’or. Mais Ahmed dit qu’il se sent bien et prédit qu’il sera « meilleur que l’an dernier » dans ses deux épreuves aux championnats du monde.

20 km marche hommes (samedi à 2 h 50 HE)

N’hésitez pas à débattre des mérites d’un sport dont le but est d’aller le plus vite possible mais pas vraiment. Mais ne remettez pas en question la forme physique, le dévouement et la force des athlètes qui se battent à travers l’un des événements les plus exténuants de l’athlétisme.

L’un de ces guerriers ambulants est le Canadien Evan Dunfee, qui a remporté le bronze aux championnats du monde de 2019 et aux Jeux olympiques de 2021. Les deux médailles ont été remportées au 50 km, qui était à l’époque la plus longue course à pied des majeures. Mais le 50K a depuis été aboli, malgré le lobbying de Dunfee et d’autres pour le préserver.

Après avoir terminé sixième du 35 km aux championnats du monde de l’an dernier, Dunfee, 32 ans, s’alignera sur le 20 km encore plus court – la seule distance individuelle offerte aux Jeux olympiques de l’été prochain à Paris.

Comment regarder :

Tous les événements des championnats du monde, des rondes de qualification aux finales, seront diffusés en direct sur CBC Gem, l’application CBC Sports et CBCSports.ca, à partir de samedi à 2 h 40 HE. Voir le programme complet de diffusion ici.

Regardez plus de couverture ce samedi et dimanche de 14 h à 16 h HE sur le réseau de télévision de CBC, avec Scott Russell de CBC Sports, Mark Lee sur play-by-play et une équipe d’analystes comprenant les olympiens canadiens Donovan Bailey, Perdita Felicien, Kate Van Buskirk et Michael Smith.

Pour plus d’informations, d’informations et d’analyses, recherchez de nouveaux épisodes de Athlétisme Nord avec l’hôte Rob Pizzo sur le Chaîne YouTube de CBC Sports.