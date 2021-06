Guide de tout ce que vous devez savoir

Une vue aérienne de la ville voisine de St Ives, près de l’hôtel et de la plage The Carbis Bay Estate, qui devrait être le lieu principal du prochain sommet du G7, est vue depuis un drone le 2 juin 2021 à St Ives, en Cornouailles. Matt Cardy | Getty Images Actualités | Getty Images

LONDRES – Les dirigeants des économies du Groupe des Sept (G-7) sont sur le point de tenir un sommet de trois jours au Royaume-Uni avec le changement climatique, l’économie, la pandémie de coronavirus et la géopolitique qui devraient tous être des sujets de discussion majeurs. CNBC a un guide rapide de tout ce que vous devez savoir sur le sommet :

Qu’est-ce qui se passe?

Du 11 au 13 juin (vendredi à dimanche), les dirigeants de sept des économies les plus avancées du monde se réuniront à Cornwall, dans le sud-ouest de l’Angleterre. Les dirigeants discuteront des défis communs, de la pandémie et des vaccins au changement climatique et « s’assurer que les gens partout dans le monde peuvent bénéficier d’un commerce ouvert, des changements technologiques et des découvertes scientifiques », selon le gouvernement britannique. Il s’agit du premier sommet du G-7 en personne depuis près de deux ans. La Grande-Bretagne souhaite que « les dirigeants saisissent l’opportunité de mieux reconstruire à partir du coronavirus, en s’unissant pour rendre l’avenir plus juste, plus vert et plus prospère ».

La maison publique de Cornish Arms décorée des drapeaux des pays du G-7 près du lieu du prochain sommet des dirigeants du Groupe des Sept. Bloomberg | Bloomberg | Getty Images

Qui sera là?

Les grands noms du sommet sont sans aucun doute les dirigeants du G-7 qui est composé du Royaume-Uni, du Canada, de la France, de l’Allemagne, de l’Italie, du Japon et des États-Unis L’UE, qui envoie les présidents de la Commission européenne et de l’Union européenne Conseil, y assiste également. Le sommet est considéré comme l’un des rares forums où les sociétés les plus influentes du monde et les économies avancées sont réunies pour des discussions étroites. Cette année, l’Australie, l’Inde et la Corée du Sud ont été invités à participer en tant que pays invités et « pour approfondir l’expertise et l’expérience autour de la table », a noté le gouvernement britannique. Les dirigeants participant au sommet représentent plus de 60% des personnes vivant dans les démocraties du monde entier, représentant plus de 2,2 milliards de personnes et plus de la moitié de l’économie mondiale.

Le président américain Joe Biden (à gauche) et la première dame américaine Jill Biden débarquent d’Air Force One à leur arrivée à la Royal Air Force Mildenhall, en Angleterre, le 9 juin 2021, avant le sommet du G-7 de trois jours. BRENDAN SMIALOWSKI | AFP | Getty Images

Où est-ce?

Le Royaume-Uni accueille le sommet car il occupe actuellement la présidence tournante du G-7. La réunion de cette année a lieu dans la ville côtière de Carbis Bay à Cornwall, la région la plus au sud-ouest de l’Angleterre et une destination de vacances populaire pour les Britanniques. Les dirigeants du G-7 se réuniront au Carbis Bay Hotel & Estate avec une sécurité sur le site et dans les environs aussi stricte que prévu pour les dirigeants mondiaux. Une zone de haute sécurité a été mise en place autour de l’hôtel et du périmètre du château de Tregenna où séjourneront les dirigeants du G-7, avec des barrières en béton et des policiers armés de garde. Des rues entières de Carbis Bay et de St. Ives à proximité ont vu des clôtures de sécurité érigées et un afflux de policiers et pour l’événement, avec plus de 5 500 policiers déployés à Carbis Bay et à St. Ives. Les contrôles de recherche et de sécurité, ainsi que les clôtures de sécurité généralisées bloquant des rues entières, ont suscité un certain mécontentement parmi les habitants qui disent avoir été « en cage » reportages des médias locaux.

L’hôtel et la plage Carbis Bay Estate, qui devraient être le lieu principal du prochain sommet du G7, sont vus de la plage le 2 juin 2021 à St Ives, en Cornouailles. Matt Cardy | Getty Images Actualités | Getty Images

Malgré le magnifique littoral et la campagne qui serviront de toile de fond à la dernière réunion du G-7, les Cornouailles sont l’une des régions les plus pauvres du Royaume-Uni et dépendent fortement de l’agriculture et du tourisme saisonnier. Le chômage a plus que doublé dans la région pendant la pandémie et le gouvernement britannique a promis des millions de livres d’investissement à long terme dans la région dans le cadre d’un héritage du G-7. On espère que l’événement de grande envergure et l’augmentation du tourisme futur entraîneront une impulsion économique d’environ 50 millions de livres sterling (70,5 millions de dollars) pour Cornwall.

Des policiers patrouillent sur la plage devant l’hôtel Carbis Bay, lieu hôte des conférences du Sommet du G7, le 03 juin 2021 à Carbis Bay, Cornwall. Hugh Hastings | Getty Images Actualités | Getty Images

Quels sont les points de discussion ?

Le Royaume-Uni accueille le G-7 à un moment critique pour le monde alors que les grandes économies tentent de se sortir de la pandémie et de revenir à d’autres questions cruciales et urgentes, telles que la promotion du libre-échange et la lutte contre le changement climatique avant la COP26. Conférence des Nations Unies sur les changements climatiques en novembre, que le Royaume-Uni accueillera également. Lors du sommet du G-7 de 2021, le Royaume-Uni espère unir le groupe sous le slogan « reconstruire en mieux » suite à la destruction de la pandémie de Covid-19. Il souhaite que le G-7 le fasse en : Diriger la reprise mondiale du coronavirus tout en renforçant notre résilience contre les futures pandémies (le Royaume-Uni devrait également appeler les autres dirigeants du G-7 à prendre des engagements concrets pour vacciner le monde entier contre le coronavirus d’ici la fin de 2022).

Promouvoir notre prospérité future en défendant le commerce libre et équitable.

Lutter contre le changement climatique et préserver la biodiversité de la planète.

Défendre nos valeurs communes. On s’attend à ce que la Russie et la Chine soient des points de discussion au sommet du G-7 dans un contexte de mécontentement continu face aux actions déstabilisatrices de la Russie (et à la perspective de nouvelles sanctions contre le pays) et aux politiques commerciales de la Chine. Les deux pays sont susceptibles de participer aux discussions lors d’autres sommets qui suivent de près le G-7 : il y a une réunion des alliés de l’OTAN à Bruxelles le 14 juin, un sommet UE-États-Unis le 15 juin, puis le président américain Joe Biden se rendra à Genève. rencontrer le président russe Vladimir Poutine le 16 juin.

Le président américain Joe Biden se prépare à s’adresser au personnel de l’US Air Force et à leurs familles stationnés à la Royal Air Force Mildenhall, Suffolk, Angleterre, le 9 juin 2021, avant le sommet du G-7 de trois jours. BRENDAN SMIALOWSKI | AFP | Getty Images

Y aura-t-il une action ?

Comme d’autres grandes réunions de dirigeants mondiaux, les sommets du G-7 peuvent souvent être critiqués comme n’étant rien de plus qu’une tribune pour un changement qui n’est alors jamais réalisé. L’absence de puissances comme la Chine et la Russie (qui a été suspendue du groupe, puis elle-même quittée, après son annexion de la Crimée en 2014) a également conduit à des critiques selon lesquelles le groupe exclut des pays qu’il devrait impliquer dans la prise de décision sur les affaires mondiales. D’autres, plus généreux envers le format, disent que c’est une opportunité de discussion et de décision sur l’action collective et la coopération mondiales. Le Premier ministre britannique Boris Johnson a défendu le format avant le sommet, commentant qu' »en tant que groupe le plus important de pays démocratiques, le G7 a longtemps été le catalyseur d’une action internationale décisive pour relever les plus grands défis auxquels nous sommes confrontés ».

Le Premier ministre britannique Boris Johnson préside une session du Conseil de sécurité des Nations Unies sur le climat et la sécurité au Foreign, Commonwealth and Development Office le 23 février 2021 à Londres, en Angleterre. Le Royaume-Uni assure la présidence tournante du Conseil de sécurité et est le pays hôte du sommet des Nations Unies sur le climat COP26 de cette année à Glasgow. Stefan Rousseau – Piscine WPA | Getty Images Actualités | Getty Images