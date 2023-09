Guide de survie de la Premier League : Comment les clubs peuvent éviter la relégation au Championnat | Actualités footballistiques

Il est tôt, mais Burnley a réussi à décoller avec son premier point de la campagne lors d’un match nul 1-1 contre Nottingham Forest lors du Monday Night Football – mais de quoi ont besoin les équipes qui se retrouvent en bas pour survivre en Premier League ?

Cinq semaines après le début de la campagne, Luton reste inutile après une défaite 1-0 contre Fulham ce week-end, tandis qu’Everton et Sheffield United restent bloqués avec Burnley sur un seul point – l’équipe de Paul Heckingbottom regardant la zone de relégation à la différence de buts.

Les marges resteront probablement serrées en mai, mais quelles sont les principales caractéristiques des combattants de relégation qui réussissent ?

Ici, Sports aériens Le statisticien Will Rickson explore les chiffres pour découvrir combien de victoires, de points et de buts sont généralement nécessaires pour éviter une baisse – en plus de révéler comment la solidité défensive et les différents styles de jeu affectent le résultat.

Combien de victoires et de points ?

Onze victoires, c’est un bon point de départ. Aucune équipe n’a été reléguée au cours d’une saison de 38 matchs de Premier League avec 11 victoires ou plus, alors que neuf équipes ont été reléguées sur 10 victoires. Cependant, cela est également très rare désormais : seul Cardiff en 2018/19 a été relégué avec 10 victoires au cours des 11 dernières saisons, contre cinq équipes au cours des 10 saisons précédentes.

La moyenne des points requis pour survivre a progressivement diminué, à mesure que la force des meilleures équipes augmentait. Le total requis pour survivre au cours des sept dernières saisons est inférieur de plus de trois points à ce qu’il était entre 1995 et 2002.

Prendre 35 points ou plus au cours des 11 dernières saisons donne aux équipes une chance de survie de 98 pour cent – ​​seules quatre équipes au cours de cette période ont été reléguées après avoir atteint ou dépassé ce total. Burnley, en 2021/22, est la seule équipe à l’avoir fait au cours des sept dernières saisons.

Cependant, la saison dernière doit servir d’avertissement : être établi en Premier League ne garantit pas nécessairement la sécurité : les trois équipes reléguées ont eu 23 saisons successives de haut niveau combinées à leur actif. Les 12 équipes reléguées des quatre saisons précédentes n’avaient à elles seules que 27 saisons d’expérience combinées.

La saison dernière, les trois équipes promues ont survécu : Fulham, Bournemouth et Nottingham Forest. Ce n’était que la quatrième fois dans l’histoire de la Premier League que cela se produisait – en 2001/02, 2011/12 et 2017/18. Au total, 35 des 84 équipes reléguées au cours de saisons de 38 matchs avaient été promues une saison plus tôt, ce qui signifie que 42 pour cent des équipes promues sont renvoyées directement.

Combien de buts faut-il marquer ?

Marquer en moyenne un seul but par match est un bon moyen de survivre. En effet, un but équivaut à une moyenne de 1,03 points tout au long de l’histoire de la Premier League – donc 38 buts vous rapporteraient 39 points par saison. Seules trois des 21 équipes reléguées au cours des sept dernières saisons ont marqué plus de 38 buts : Bournemouth (40 en 2019/20), Leicester (51 la saison dernière) et Leeds (48 la saison dernière).

Les équipes qui se situent bien en dessous de la moyenne de buts par match auront du mal à survivre. Sur les 32 équipes de l’histoire de la Premier League qui ont marqué moins de 32 buts par saison, seules les huit équipes suivantes ont survécu, ce qui équivaut à 25 % de chances de survie.

Si vous comptez marquer un faible nombre de buts, ceux que vous marquez doivent compter : les Wolves ont gagné 1-0 à six reprises la saison dernière, ces six matchs représentaient 19 pour cent de leurs buts mais 44 pour cent de leurs points. . C’était une histoire similaire pour Crystal Palace en 2019/20, avec cinq victoires 1-0 représentant 16 pour cent de leurs buts mais 35 pour cent de leurs points.

Et les buteurs ?

Avoir un buteur régulier n’est pas autant un atout dans une bataille de relégation qu’on pourrait le penser.

Au cours des 13 dernières saisons depuis 2010/11, 19 joueurs ont marqué 10 buts ou plus au cours d’une saison de Premier League et ont quand même été relégués, dont trois joueurs la saison dernière. Au cours de 11 des 13 dernières saisons, au moins une équipe a perdu avec au moins un joueur sur 10 buts ou plus en championnat.

Au total, sept des 12 dernières équipes reléguées comptaient au moins un joueur atteignant le double, et une seule des 12 dernières équipes reléguées n’avait pas de joueur marquant huit buts ou plus au cours d’une saison : Bobby Decordova-Reid était le meilleur buteur de Fulham. en 2020/21 avec cinq buts.

Il n’est pas non plus payant de dépendre trop d’un seul joueur pour marquer des buts. Les cinq derniers joueurs à avoir marqué plus de 39 pour cent des buts de leur équipe lors d’une saison de relégation ont tous représenté des équipes terminant 20e : Teemu Pukki (deux fois), David McGoldrick, Jermain Defoe et Charlie Austin.

Combien de buts peuvent être expédiés ?

Le point de bascule pour les buts encaissés dans la lutte pour la survie semble se situer autour de 61 buts. L’équipe moyenne terminant 17e obtient une note de 60,4, tandis que la moyenne pour la 18e place est de 62,8. En prenant cela comme point de départ, seules sept des 30 équipes reléguées au cours des 10 dernières saisons ont encaissé moins de 61 buts.

Cependant, les équipes vont de plus en plus à l’encontre de cette tendance ces dernières années. Dix équipes au cours des trois dernières saisons ont survécu après avoir encaissé 61 buts ou plus, dont Tottenham la saison dernière – qui a établi un record de championnat en terminant huitième malgré 63 encaissés.

Des draps propres Les 30 équipes reléguées au cours des 10 dernières saisons ont enregistré en moyenne sept feuilles blanches

Les 170 équipes qui ont évité la relégation au cours des 10 dernières saisons ont enregistré en moyenne 11,5 feuilles blanches.

Six équipes reléguées au cours des 10 dernières saisons ont gardé plus de 10 cages inviolées, la dernière étant Cardiff en 2018/19 (10)

Norwich (12) en 2013/14 détient le record de la ligue en 38 matchs pour le plus grand nombre de feuilles blanches par une équipe reléguée.

West Brom (2) en 2010/11 détient le record de la ligue pour le moins de feuilles blanches par une équipe survivante

Aucune équipe au cours des 11 dernières saisons n’a survécu avec moins de cinq feuilles blanches, depuis Norwich (3) en 2011/12.

Aucune équipe dans l’histoire de la Premier League n’a encaissé moins de 50 buts et n’a subi la relégation. L’équipe la plus malchanceuse en ce sens a été Birmingham en 2005/06, qui a perdu avec exactement 50 buts inscrits ; West Ham a concédé cinq buts de plus que Birmingham cette saison-là et a terminé huitième. De même, Burnley a subi une baisse en 2021/22 avec 53 buts encaissés, soit 26 de moins que Leeds, qui a survécu une place au-dessus d’eux.

En fait, cette équipe de Leeds en 2021/22 n’est devenue que la deuxième équipe à survivre à la relégation au cours d’une saison de 38 matchs de Premier League après avoir encaissé plus de 75 buts – la seule autre équipe à le faire était Wigan en 2009/10. La survie de Bournemouth la saison dernière avec 71 buts encaissés était presque aussi rare. Les exemples de Leeds et Wigan mentionnés ci-dessus, ainsi que West Brom en 2010/11, étaient les seules autres équipes à être restées après avoir marqué 71 buts ou plus.

Quel est le style de jeu le plus efficace ?

Si nous prenons les deux extrêmes du style de jeu – s’asseoir en profondeur et contrer à grande vitesse (mesuré avec la métrique « vitesse directe ») ou jouer un style de jeu de préparation plus patient (métrique « passes par séquence ») – nous pouvons évaluer qui s’est révélé le plus efficace dans la bataille pour la survie des équipes enregistrant 41 points ou moins au cours des cinq dernières années.

Définitions Vitesse directe : mètres par seconde progressés vers le haut du terrain dans les séquences de jeu ouvert (indique un jeu rapide et direct)

Passes par séquence : passes moyennes dans chaque séquence de jeu ouvert (indique un jeu lent et complexe)

La moitié des équipes avec des passes par séquence supérieures à la moyenne ont survécu et 53 pour cent de celles avec une vitesse directe supérieure à la moyenne ont survécu – il ne semble donc pas y avoir de bonne ou de mauvaise façon d’éviter la relégation en fonction du style de jeu.

Cependant, si l’on considère le groupe de sept équipes aux styles de jeu neutres, les plus proches de la ligne médiane dans le graphique ci-dessous, six ont survécu, tandis que seul Huddersfield en 2018/19 a été relégué. Pendant ce temps, trois des quatre équipes les plus proches du coin supérieur gauche – les équipes les plus directes – ont été reléguées, seule Nottingham Forest ayant survécu la saison dernière.

Alors, quelle est la conclusion ?

Les équipes qui luttent pour survivre devraient chercher à enregistrer 11 victoires au cours d’une saison et à enregistrer 35 points ou plus. En termes de buts marqués, une moyenne d’un par match devrait suffire, mais un tireur principal n’est pas requis.

À l’autre bout du terrain, les équipes ne veulent pas encaisser plus de 61 buts au cours de la campagne et, idéalement, visent à en marquer moins de 50 pour presque garantir leur survie.

En matière de style, ni la franchise totale ni la tentative d’imiter Manchester City ne semblent améliorer les perspectives d’une équipe. Au lieu de cela, un mélange équilibré de développement du patient et de franchise semble être l’approche la plus fructueuse.