Guide de survie à l’inflation ; problèmes avec U-Haul: aide-mémoire Marketplace de CBC

Comment l’inflation pourrait se faufiler dans vos placards, sans même que vous le sachiez

Les experts disent que lorsqu’un produit a été repensé, c’est un signal d’alarme indiquant qu’une contraction peut également s’être produite. (Betty Henry)

Les discussions constantes sur l’inflation donnent à beaucoup d’entre nous l’impression d’être coincés au milieu d’une tempête. Mais MarchéLa dernière enquête de fournit des conseils sur la façon d’y faire face.

Selon Statistique Canada, les prix des produits d’épicerie ont augmenté à un rythme plus rapide que l’inflation globale. La première étape consiste donc à vérifier les étiquettes avant d’acheter.

Prenez la garniture pour tarte à la citrouille ED Smith, par exemple.

Le prix du produit en conserve a augmenté de plus de 50 % depuis janvier 2021. À cette époque, la boîte de 540 ml de garniture pour tarte était de 3,99 $. En octobre 2022, il était passé à 6,03 $ dans les magasins Loblaws de Toronto.

Betty Henry, une consommatrice de London, en Ontario, utilise la garniture pour tarte à la citrouille ED Smith depuis 50 ans pour faire des tartes pour Thanksgiving. Outre le prix, elle dit avoir remarqué une différence dans le remplissage dès qu’elle a ouvert la boîte cette année.

“C’était plus de la soupe à la citrouille que de la garniture pour tarte”, a déclaré Henry.

La garniture de tarte indiquait l’huile végétale comme troisième ingrédient. Maintenant, le troisième ingrédient est l’eau.

Winland Foods a récemment acheté ED Smith, et son PDG, Eric Beringause, dit que le changement s’est produit sous l’ancien propriétaire, il n’a donc aucune connaissance de la raison. Il a dit Marché qu’il “examinerait personnellement” le changement d’ingrédient. Lire la suite .

En plus de vérifier les étiquettes des ingrédients, les dernières Marché enquête sur la façon de repérer la démarque inconnue, comment esquiver la tipflation et comment acheter plus intelligemment face à la hausse des prix. Vous pouvez regarder “The Inflation Survival Guide” à tout moment sur Gemme de Radio-Canada .

Ce locataire a découvert qu’une réservation U-Haul “garantie” n’est pas réellement garantie

Un accident de réservation U-Haul provoque un cauchemar émouvant pour un Québécois | Aller en public Un homme a découvert à ses dépens qu’avoir une réservation pour un véhicule U-Haul ne signifie pas nécessairement que l’entreprise aura un véhicule pour lui. Sam Everitt a été obligé de parcourir 600 kilomètres aller-retour pour trouver un camion de déménagement, après que son U-Haul local lui ait dit que le camion qu’il avait réservé des mois à l’avance n’était pas là.

Sam Everitt était bien préparé pour son déménagement de Montréal à Toronto.

Il a réservé son camion près de quatre mois à l’avance. Il a reçu des courriels rassurants de U-Haul au sujet de sa réservation “garantie”.

Mais quand Everitt s’est présenté à l’emplacement de Montréal pour récupérer son camion l’après-midi de sa réservation, le personnel lui a dit qu’il n’y avait pas de camion pour lui – et leur explication, dit-il, était déconcertante.

“J’étais sous le choc. Je me souviens avoir demandé quel était le but de la réservation ? Ils m’ont dit que mon camion était réservé pour cet endroit, mais qu’il ne m’avait pas été assigné, quoi que cela veuille dire.”

Le site Web de U-Haul promet que si l’entreprise est “incapable de répondre [a customer’s] l’heure, le lieu ou la taille de votre choix », il paiera 50 $ et « tentera toujours de remplir la réservation ».

Mais ce n’était pas l’expérience d’Everitt. Au lieu de cela, il dit que le personnel l’a laissé se démener pour un plan B.

En fin de compte, le seul camion disponible se trouvait à quelque 292 kilomètres au nord-est de Montréal, à La Tuque, au Québec. Le trajet prendrait environ trois heures et demie dans chaque sens.

Mais l’horloge tournait. Il devait être sorti de son appartement pour l’arrivée des nouveaux locataires.

Son épreuve de déménagement lui a laissé plus de 400 $ de sa poche – pour la voiture de location, l’essence et la nourriture – et sans sommeil pour son trajet jusqu’à Toronto.

Dans une déclaration à Aller en publicU-Haul a déclaré qu’il était parfois nécessaire d’envoyer un client au “prochain emplacement le plus proche” pour obtenir un véhicule.

Il a reconnu que la distance qu’Everitt devait parcourir était “malheureuse et extrême” et a déclaré qu’il lui avait offert un certificat de 250 $. La société a refusé de rembourser Everitt pour ses frais supplémentaires. Lire la suite .

Vous n’avez pas pu obtenir de billets pour Taylor Swift ? Tu n’es pas seul.

Fans de Taylor Swift à Ticketmaster: Maintenant, nous avons du mauvais sang Certains fans de Taylor Swift expriment leur indignation envers Ticketmaster après une sortie chaotique de billets pour la prochaine tournée Eras, entachée de longues attentes, d’un approvisionnement limité et de difficultés techniques.

Ils ne peuvent pas simplement « s’en débarrasser ».

Des millions de fans de Taylor Swift ont envahi le site Web de Ticketmaster mardi pour une prévente, cherchant des places pour sa première tournée en cinq ans, provoquant des pannes périodiques et de longues attentes en ligne qui se sont souvent soldées par une déception.

Le site de vente de billets, propriété de Live Nation Entertainment, Inc., a déclaré aux fans mardi matin, via une déclaration sur Twitter, qu’il rencontrait des “problèmes intermittents” que la société s’efforçait “de toute urgence” de résoudre. La vente des billets pour les spectacles de la côte ouest a été retardée de trois heures.

Une vente au grand public prévue vendredi a ensuite été annulée jeudi.

Plus tard, Ticketmaster a tweeté qu’il y avait eu “une demande historiquement sans précédent” pour Swift’s Les époques Tournée – sa première depuis 2018 – de millions de personnes.

Les fans ont déclaré avoir attendu jusqu’à huit heures dans les files d’attente en ligne, et beaucoup ont trouvé qu’il était trop tard pour acheter des billets, qui coûtaient entre 49 $ et 449 $ US chacun.

Un porte-parole de Ticketmaster a déclaré que le nombre de personnes qui se sont inscrites à la vente anticipée était plus du double du nombre de billets disponibles, et que des millions d’autres ont également sauté en ligne pour acheter.

“Cela a causé des retards pour les fans, ce qui, nous le savons, est frustrant et nous avons travaillé le plus rapidement possible pour ajuster certaines heures de vente afin de gérer le volume, et les files d’attente s’accumulent maintenant”, a déclaré le porte-parole.

La prévente de mardi était le plus grand nombre de billets jamais vendus sur la plateforme en une seule journée, selon un communiqué de Ticketmaster. Lire la suite .

Si vous pensez que les prix des logements sont élevés, attendez de voir le marché locatif

Un panneau “pas de vacance” est affiché devant l’appartement de West End Vancouver. (David Horemans/CBC)

Alors que l’impact dramatique de la hausse des taux de prêt sur le marché du logement a été bien documenté, ce qui se passe sur le marché locatif n’a pas reçu autant d’attention.

Comme tous ceux qui ont signé un bail – ou tenté de le faire – peuvent en témoigner récemment, les loyers augmentent partout au Canada à un rythme sans précédent.

Selon les données du site Web de logements locatifs Rentals.ca et analysées par la société de données Urbanation, le loyer moyen en octobre au Canada était de 1 976 $ pour tous les types de propriétés, des studios aux trois chambres. Il s’agit d’une augmentation de 11,9 %, bien supérieure au taux d’inflation de 6,9 ​​% au Canada.

Le Canada atlantique a vu les loyers augmenter au rythme effréné de 32,2 % au cours de la dernière année. L’Ontario, la Colombie-Britannique et l’Alberta ont enregistré des augmentations de 17,7 %, 15,1 % et 13,2 %, respectivement.

D’autres régions ont connu des augmentations légèrement inférieures à la moyenne nationale, mais dans presque tous les marchés du pays, les locataires font face à une augmentation considérable du coût de garder un toit au-dessus de leur tête. Lire la suite.

Que se passe-t-il d’autre ?

Les profits de Loblaws augmentent de 30 %, malgré l’inflation

La société a déclaré que les ventes étaient tirées par les solides performances de ses épiciers discount et par l’explosion des ventes d’articles à marge élevée comme les produits de beauté et les médicaments contre le rhume.

La pénurie d’analgésiques pour enfants s’aggrave et certains médicaments pour adultes manquent également

Certaines étagères de magasins sont épuisées de médicaments contre les allergies pour enfants, de sirop contre la toux et le rhume pour adultes, de gouttes pour les yeux et même de certains antibiotiques oraux.

Le prix moyen des maisons a baissé de plus de 170 000 $ depuis février

Le volume des ventes de maisons est en baisse de plus d’un tiers par rapport à la période de prospérité de l’année dernière.

