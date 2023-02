Guide de ski et conducteur de chasse-neige parmi au moins huit morts dans les avalanches des Alpes | Nouvelles du monde

Au moins huit personnes, dont un conducteur de chasse-neige et un guide de ski, ont été tuées dans des avalanches dans les Alpes ce week-end.

Les autorités ont déclaré que certains sont morts après être entrés dans des domaines skiables non marqués malgré les avertissements qu’il y avait un risque élevé.

De fortes chutes de neige et les vacances scolaires ont attiré les gens sur les pistes et plus d’une douzaine d’avalanches ont été signalées dans la région du Tyrol, dans l’ouest de l’Autriche.

Le conducteur de la charrue a été retrouvé mort dimanche dans le Tyrol oriental après avoir été emporté, un skieur chinois de 32 ans a été tué à Oetzal et un Néo-Zélandais de 17 ans a été enseveli sous la neige à Zillertal.

Les autorités de la région du Tyrol avaient évalué le risque d’avalanche à quatre sur cinq et exhorté les skieurs et snowboarders à la prudence.

St Anton, populaire auprès des touristes britanniques, a également fait deux morts lorsqu’un guide de ski de 29 ans et son client masculin de 33 ans – qui étaient loin des pistes préparées – ont été pris dans une avalanche déclenchée par un snowboarder au-dessus d’eux.

Pendant ce temps, une femme allemande de 31 ans est décédée dans la région du Tyrol du Sud en Italie. Son corps a été retrouvé sous 2,5 m (8 pieds) de neige. Une femme avec elle a été déterrée indemne.

Parmi les autres décès par glissement de neige dans l’ouest de l’Autriche, citons un Allemand de 55 ans porté disparu depuis vendredi à Kleinwalsertal et un homme de 62 ans à Kaunertal.