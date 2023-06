Guide de sélection des actions en milieu d’année pour les baissiers et les haussiers dans le débat sur la récession

Westend61 | Westend61 | Getty Images

Au milieu de 2023, certains investisseurs voient une tempête de récession à l’horizon tandis que d’autres voient un ciel clair devant eux. La foule de la récession s’inquiète du sentiment négatif des consommateurs, tandis que le camp de la non-récession est encouragé par les données plus positives que prévu de l’enquête sur le sentiment des consommateurs de l’Université du Michigan, publiée en juin. Les pessimistes économiques s’inquiètent des bénéfices des entreprises, mais les optimistes soulignent qu’une apocalypse anticipée des bénéfices ne s’est pas produite au premier trimestre, lorsque les bénéfices ont dépassé les attentes. Les premiers s’inquiètent de nouvelles augmentations des taux d’intérêt de la Fed, tandis que les seconds pointent vers une baisse de l’inflation.

Plus de FA Playbook: Voici un aperçu d’autres histoires ayant un impact sur le secteur des conseillers financiers.

Les récessions n’ont pas toujours entraîné la baisse des marchés boursiers, et de bonnes opportunités peuvent s’y trouver. Néanmoins, les environnements économiques de récession ne sont généralement pas bons pour les bénéfices des entreprises, et les perceptions des investisseurs ont, bien sûr, un impact très important. Les investisseurs convaincus qu’une récession impactant le marché est imminente continuent de s’asseoir sur les liquidités. Mais certains d’entre eux pourraient être enclins à investir à long terme dans des secteurs peu susceptibles de subir de lourds dommages en cas de récession économique. Voici un guide sectoriel de mi-année pour les optimistes économiques et les pessimistes.

Secteurs pour les opposants à la récession

Les meilleurs secteurs pour ceux qui ne croient pas à la récession sont les plus sensibles économiquement : l’industrie, les matériaux et la finance. Les industriels, qui fabriquent des produits finis à usage commercial et grand public, ont récemment pris de l’ampleur ; SPDR Industrial Select Sector ETF XLI a augmenté de 8 % au cours des trois mois qui se sont terminés à la mi-juin. Les noms industriels présentant actuellement un faible risque de baisse et un bon potentiel de croissance incluent : Cintas, Fastenal, Westinghouse Air Brake Co., Cummins Inc., CSX, Emerson Electric, Otis Worldwide, Carrier, Caterpillar, Honeywell, Illinois Tool Works et Lockheed Martin Corp.

Les entreprises de matériaux bien positionnées avec de bonnes perspectives de croissance comprennent le fabricant de peinture Sherwin-Williams. Mayur Kakadé | moment | Getty Images

Les entreprises de matériaux, un secteur opaque pour la plupart des investisseurs individuels, comprennent cinq groupes industriels : métaux et exploitation minière, produits chimiques, conteneurs et emballages, matériaux de construction et papier/produits forestiers. Les matériaux sont ce que les entreprises industrielles utilisent pour fabriquer des produits, donc, sans eux, rien ne se construit. C’est un petit secteur, mais sa production affecte directement tous les autres. Après une année 2023 difficile jusqu’à présent, les cours des actions des matériaux sont au plus bas, après avoir pris du retard au cours des 12 derniers mois (-9 % contre +4 % pour le Indice S&P 500 ). Les entreprises bien positionnées avec de bonnes perspectives de croissance comprennent actuellement : Corteva, Dow Chemical, Ecolab, Linde plc, Martin Marietta Materials, Nucor Corp., PPG Industries et Sherwin-Williams. Les industries et les matériaux bénéficieront probablement d’un coup de pouce au cours des deux prochaines années grâce à la tendance naissante de la relocalisation ou de la délocalisation. Ces termes font référence aux fabricants américains qui cherchent à délocaliser leurs usines dans d’autres pays sur le sol américain pour éviter les perturbations de la chaîne d’approvisionnement dues aux fermetures et aux goulots d’étranglement comme ceux de la pandémie. Un autre vent favorable pour ces deux secteurs, en particulier les matériaux, est les billions de dollars d’incitations disponibles grâce à la législation récemment adoptée par le Congrès pour stimuler l’investissement en capital dans les infrastructures nationales, l’énergie propre et la technologie. Ces initiatives stimuleront la croissance industrielle et augmenteront l’utilisation de matériaux pour la construction et la fabrication verte.

Le secteur le plus économiquement sensible est peut-être celui des services financiers. À la mi-juin, le SPDR Financial Select Sector ETF XLF était en baisse d’environ 2,16 % depuis le début de l’année, mais en hausse de 7,73 % pour les trois mois précédents. Cette croissance est intervenue alors que les craintes envers les banques régionales se sont estompées et que la confiance des investisseurs dans les banques a augmenté. Cette confiance reflète la force de l’industrie liée à des réserves de capital plus élevées, nécessaires depuis la crise financière de 2008. Le bénéfice d’exploitation net est à un niveau record et le secteur se négocie à un ratio cours/bénéfice moyen d’environ 8,5, bien en deçà de sa moyenne triennale de 12,1. Et les compagnies d’assurance, qui ont une grande partie de leur trésor dans les obligations, profitent considérablement des rendements obligataires très élevés. Les noms positionnés pour une croissance probable au cours des deux prochaines années incluent : Aflac, JPMorgan Chase, T. Rowe Price Group Inc., Willis Towers Watson, American International Group, Allstate, The Hartford et Marsh & McLennan.

Secteurs pour les candidats à la récession

Pour ceux qui sont convaincus que la récession est imminente, il n’y a pas autant de choix. Pourtant, il existe deux refuges clairs pour affronter une tempête de récession : les biens de consommation de base et les soins de santé. Les entreprises de biens de consommation de base produisent des biens de détail que les gens achètent indépendamment de l’évolution de l’économie – aliments, articles de soins personnels et produits ménagers. Pendant les récessions, les gens continuent de manger, de se laver, de nettoyer leur maison et de faire la lessive. Toujours supprimé du marché baissier, la plupart FNB de consommation de base ont enregistré de faibles rendements à un chiffre cette année. Les noms actuellement achetables incluent : Campbell Soup Co., General Mills, The Hershey Co., Kellogg’s, Kimberly-Clark Corp., Kroger, Procter & Gamble et Walmart.

La demande à long terme de services, de fournitures et d’appareils médicaux est certaine dans un pays où plus de 10 000 Américains atteignent l’âge de 65 ans chaque année. Willie B. Thomas | Vision numérique | Getty Images

Les soins de santé sont également toujours battus par le marché baissier, avec de nombreux ETF sectoriels affichant des rendements faibles à un chiffre ou stables cette année. Mais la demande à long terme de services, de fournitures et d’appareils médicaux est certaine dans un pays où plus de 10 000 Américains atteignent l’âge de 65 ans chaque jour. Ces données démographiques font des soins de santé à la fois un secteur défensif et un jeu offensif permanent. La demande refoulée des patients qui avaient reporté les chirurgies électives, telles que les arthroplasties de la hanche et du genou, jusqu’après la pandémie reste assez forte alors que les patients attendent d’entrer dans les salles d’opération. Cela a nui à certains assureurs maladie, mais a aidé les entreprises de soins de santé, y compris celles détenues par iShares US Medical Devices ETF (IHI ), qui est en hausse de 7,3 % pour la période de trois mois terminée à la mi-juin. Les noms de secteurs présentant des niveaux de risque raisonnables et de bonnes perspectives de croissance incluent : Vertex Pharmaceuticals, IDEXX Laboratories, DaVita Inc., Veeva Systems Inc., IQVIA Holdings Inc., Cigna Group et Zoetis Inc.

Le secteur tous temps