Guide de paris sur le championnat de la conférence NFL : accessoires, cotes, lignes, plus

Patrick Mahomes sur 36,5 tentatives de passe (-110) : Je double ici, car j’ai recommandé ce même jeu la semaine dernière, et nous avons pris l’un de nos seuls L pendant les séries éliminatoires. La défaite a été un peu une mauvaise passe, car les Chiefs ont réalisé 47 snaps offensifs, ce qui était le plus bas de la saison en six jeux (ils avaient en moyenne 60,1 snaps par match lors de leurs 18 matchs précédents). Kansas City a toujours appelé à une attaque de première passe après avoir appliqué le système de passe le plus lourd ajusté au script de jeu de la ligue au cours de la saison régulière. En incluant les 23 plus bas de la saison dernière, Mahomes réalise désormais en moyenne 36,7 tentatives de passes par match. Ce nombre grimpe à 40,0 par match lors des six défaites de Kansas City (plus de 38 dans cinq de ces six), ce qui est remarquable, car les Chiefs sont des outsiders sur la route. Mahomes a réalisé en moyenne 40,1 tentatives par match lors de ses quatre matchs en carrière contre Baltimore (plus de 37 dans trois sur quatre, et tous trois étaient des victoires). Les Ravens ont fait face à 37,1 tentatives de passe par match au cours de la saison régulière (le deuxième plus grand nombre), avec 10 adversaires sur 18 atteignant 37 tentatives.