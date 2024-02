Guide de paris NFL Super Bowl LVIII : accessoires, cotes, lignes, plus

Le Super Bowl LVIII entre les Chiefs de Kansas City et les 49ers de San Francisco se jouera le 11 février et le marché des paris regorge d’accessoires de joueurs. C’est pourquoi nous vous proposons le manuel de paris, mettant en évidence certaines des meilleures options pour le dernier match de la saison de la NFL.

Mon manuel de paris hebdomadaire présente plusieurs points de données pour le gros gibier, ainsi que mon analyse de quelques lignes notables sur lesquelles je souhaite parier, bien que cet article soit conçu de manière à vous permettre de choisir vos propres favoris.

Exclusivement pour les membres ESPN+ : si vous souhaitez voir une liste d’environ 50 accessoires et mes jeux recommandés pour chacun, veuillez cliquer sur ce lien.

Remarque : cotes par ESPN BET et correctes au moment de la publication.

Chiefs de Kansas City contre 49ers de San Francisco -2

Stade Allegiant, Las Vegas

11 février, 18 h 30 HE

Ligne d’argent : Chefs de Kansas City (+108); 49ers de San Francisco (-128)

Total: 47,5 ; Ouvert : 47,5

Coup de coeur FPI : 49ers par 3,1 (59,4% pour gagner purement et simplement)

Score projeté de Clay : 49ers 25, chefs 23

Christian McCaffrey à tout moment TD (-230) : Le cadeau qui continue à être offert, McCaffrey a trouvé la zone des buts lors de 24 de ses 27 derniers matchs, marquant 35 touchés au total au cours de cette période. Cela comprend exactement deux touchés dans chacun des matchs éliminatoires des 49ers au cours des deux dernières semaines. Sans surprise, l’utilisation de McCaffrey a connu une légère augmentation au cours des séries éliminatoires. Il a joué sur 95% des snaps et a réalisé 37 courses et 17 cibles. Les Chiefs n’ont accordé aucun touché à RB pendant les séries éliminatoires, mais ils en ont cédé un sur 10 sur 17 matchs de saison régulière. Le vig en fait un appel serré, mais il y a juste assez de valeur ici pour que cela en vaille la peine.

Isiah Pacheco moins de 16,5 tentatives au sol (-105) : Pacheco a accumulé plus de 17 courses dans six de ses 17 matchs. Il a réalisé en moyenne 14,6 courses par match au cours de la saison régulière, bien qu’il ait affiché des totaux de 24, 15 et 24 lors des trois matchs éliminatoires de Kansas City. Les deux “24 matchs” se sont soldés par des victoires confortables contre les Dolphins et les Ravens, des matchs dans lesquels ils n’ont réalisé aucun snap offensif alors qu’ils étaient menés. Le « match des 15 » s’est soldé par une victoire serrée contre les Bills alors qu’ils étaient menés sur 79 % des snaps. Les divisions entre les scripts de jeu sont notables ici, car le Super Bowl sera probablement un jeu compétitif. En fait, les 49ers ont mené 55 % de leurs clichés cette saison, ce qui n’est derrière que les Ravens pour la plupart dans la NFL. En parlant de San Francisco, sa défense a fait face à 16,5 courses RB par match cette saison, dont 15,6 par match, le plus bas de la ligue, au cours de la saison régulière. Aucun arrière n’a atteint 19 courses contre eux dans aucun match et seulement deux ont même atteint 17 (Aaron Jones en avait 18 en division et Jerome Ford en avait 17 au cours de la semaine 16). Penchez-vous sur tout ce qui s’approche de l’argent.

Nick Bosa avec plus de 2,5 plaqués au total (-170) et plus de 0,5 passes décisives (-230) : J’ai fait la promotion de ces deux jeux la semaine dernière et Bosa s’est retrouvé avec exactement trois plaqués en solo (dont l’un était initialement une passe décisive mais s’est ensuite transformé en solo. … Aïe !). Quoi qu’il en soit, les deux restent des jeux forts même à une vig peu inspirante, donc je retourne au puits. En excluant un match de la semaine 18 au cours duquel il n’a joué que sept matchs sur le terrain, Bosa a joué sur 81 % des clichés défensifs des 49ers cette saison – et ce nombre grimpe à 95 % lors des deux matchs éliminatoires. Bosa réalise en moyenne 3,2 plaqués au total (avec au moins trois sur 13 matchs sur 18, dont 12 de ses 14 derniers) et 1,1 passes décisives (avec au moins une sortie sur 12) par match. Il y a eu 25 cas où un Edge Rusher a enregistré au moins trois plaqués au total et 43 cas où un a produit au moins une passe décisive contre les Chiefs cette saison.

Deebo Samuel moins de 13,5 verges au sol (-110) : Samuel pourrait rendre celui-ci ridicule d’une seule touche, mais les chances sont néanmoins favorables aux moins. Samuel a vu son travail précipité diminuer, n’ayant totalisé que 40 courses en 17 matchs. Il n’a pas réussi 14 verges au sol dans 11 de ces 17 matchs, dont six de ses sept derniers matchs (avec un total de 11 courses pour 72 verges au cours de cette période). Samuel n’a réussi aucune course sur neuf snaps contre les Packers lors de la ronde de division avant de gérer 7 verges en trois courses contre Detroit. Pour ce que ça vaut, les Chiefs ont fait face à 21 courses WR et en ont eu autant pour des verges négatives (-1 et -5 verges) que pour plus de 13 verges (14 et 18 verges).

Nick Bolton sur 2,5 passes décisives (-125) : Bolton a souffert de blessures, mais le meilleur secondeur hors-ballon des Chiefs a quand même réussi au moins trois passes décisives dans sept de ses 11 matchs (64 %). L’une des exceptions est survenue la semaine dernière contre Baltimore dans un match aberrant au cours duquel les Ravens n’ont appelé que 11 jeux en cours (sans parler de seulement 57 snaps au total). Les trois autres exceptions sont survenues dans les jeux où la part instantanée de Bolton a atteint un maximum de 90 %. Il a joué sur au moins 97 % des snaps lors des trois matchs éliminatoires. Au total, il réalise en moyenne 3,3 passes décisives. Au total, 25 secondeurs hors ballon ont obtenu trois passes décisives dans un match contre les 49ers cette saison.

Ji’Ayir Brown moins de 6,5 plaqués au total (-150) : Brown est une recrue de troisième ronde qui a remplacé Talanoa Hufanga comme sécurité de départ après avoir été victime d’une déchirure du LCA au cours de la semaine 10. Brown a commencé six matchs depuis ce moment et a joué sur 100 % des snaps lors de ces sorties. Au cours de cette séquence, la recrue a réalisé en moyenne 6,2 plaqués au total par match, atteignant sept plaqués une seule fois – la semaine dernière contre les Lions dans un match où la défense des 49ers était sur le terrain pour un total de 72 jeux (à égalité pour son deuxième meilleur score). total de la saison). Les Chiefs autorisent les plaqués contre les sécurités à un rythme inférieur à la moyenne, ce qui ajoute plus de motivation pour prendre le dessous.

Trent McDuffie moins de 1,5 passes décisives (-190) : McDuffie a enregistré un total de passes décisives de zéro ou une dans 12 matchs sur 19 (63%), dont cinq de ses six derniers. Il a une moyenne de 1,2 par match pour la saison. La vig est moche ici, mais elle vaut le détour en raison du matchup. Les 49ers ont accordé 10,4 plaqués par match aux cornerbacks adverses cette saison, ce qui est le plus bas de la ligue. Seuls 10 corners ont récolté plus d’une passe décisive dans un match contre eux et un seul d’entre eux a obtenu trois passes décisives.