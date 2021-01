Les célébrations de la 72e Journée de la République indienne sont grandioses dans la capitale car un défilé de plusieurs cadres des trois forces de défense est organisé au Rajpath à New Delhi. La même chose est suivie par des tableaux colorés et des danses folkloriques de chaque État, représentant leur culture locale. Alors que pour la plupart d’entre nous, c’est une journée de congé à passer en famille et à regarder des films patriotiques, beaucoup célèbrent également avec leurs amis, leur famille et leurs collègues. Le thème de l’habillage étant le Jour de la République, il nécessite un guide de mode rapide et des conseils pour vous tous.

Le tricolore est le point culminant de la journée dans tous les types de vêtements. Que vous choisissiez du coton, du lin ou tout autre tissu, porter les trois couleurs – safran, blanc et vert – semble approprié. Cependant, assurez-vous de ne pas en faire trop pour avoir l’air de porter le drapeau lui-même!

Voici quelques conseils bien documentés pour les hommes et les femmes pour vous faire gagner du temps et des efforts:

Pour femme

Saree – C’est un jour pour porter des robes traditionnelles, donc saree est sûrement en tête de liste pour les femmes. Si vous avez les trois couleurs dans un sari, cela peut ressembler au drapeau et peut ne pas bien se passer. Donc, au lieu de porter l’ancien, essayez d’associer un sari vert uni avec un chemisier blanc et une étole de couleur safran. Accessoirisez-vous bien avec de simples bijoux de cou ou un bracelet.

Costume – Une autre option traditionnelle consiste à choisir un costume blanc avec du safran et dupatta tie-die vert. Portez-le avec le moins d’accessoires possible car c’est déjà le look complet.

Robe – Pour ceux qui aiment aller à la mode, portez une robe avec deux couleurs quelconques: safran, blanc et vert. La troisième couleur peut être vos accessoires. Par exemple, choisissez une robe aux motifs safran et verts et associez-la à un sac à main blanc.

Pour hommes

Vêtements traditionnels – Les kurtas et les vestes sont à la mode en matière de vêtements traditionnels pour hommes. Associez un kurta-pyjama blanc à une veste aux motifs safran et verts.

Casuals – Pour ceux qui préfèrent les vêtements occidentaux, associez une chemise safran à un pantalon blanc et laissez le vert être la pochette.