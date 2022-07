Guide de l’utilisateur Desi Twitter pour “combattre” la canicule en Europe

« Dois-je te comparer à un jour d’été ? Les Indiens diraient non avant que vous ne puissiez le leur citer et maintenant, les Européens feraient de même. Une grande partie de l’Europe est actuellement aux prises avec une canicule torride. Selon un rapport de l’AFP, des vagues de chaleur comme celle-ci ou la vague de chaleur record subie par l’Inde et le Pakistan en mars, sont un signe indéniable du changement climatique, selon les experts. Un utilisateur de Twitter passant par @Kav_Kaushik a proposé un guide sarcastique sur la façon de survivre au temps chaud, avec l’autorité de quelqu’un qui a grandi en Inde.

Le fil de l’utilisateur de Twitter comprenait tout ce qui est imaginable et inimaginable : faire un pacte avec Pezazu, le démon des ténèbres, manger du curry, écrire de la poésie de la diaspora, regarder un film mettant en vedette Salman Khan, tout est inclus. Voici quelques éléments intéressants du fil :

Salut, indien ici! J’ai grandi avec beaucoup d’étés chauds, alors voici mes meilleurs conseils pour survivre au temps chaud () – kav (@Kav_Kaushik) 18 juillet 2022

3. écrivez de la poésie de la diaspora sur la façon dont la chaleur de l’été britannique vous rappelle les mangues de votre patrie. utiliser le syllabus gcse eng beaucoup d’argent pour être une unité de climatisation – kav (@Kav_Kaushik) 18 juillet 2022

5. Regardez un film bollywoodien mettant en vedette Salman Khan. Ce sera tellement abrutissant que votre cerveau fonctionnera à 10% de sa capacité et que vous conserverez donc de l’énergie. C’est comme ça qu’on fait en Inde – kav (@Kav_Kaushik) 18 juillet 2022

7. Si vous êtes une femme, épilez chaque pouce de cheveux sur votre corps (pas sur votre tête ou vos sourcils), scientifiquement cela vous réchauffera. mais personne ne veut être exposé à vos poils de bras grossiers dans une société patriarcale. si vous êtes un homme : ne faites rien c’est votre monde. – kav (@Kav_Kaushik) 18 juillet 2022

Merci d’avoir lu! n’oubliez pas de laisser une glace dehors pour vos hommes poubelles ce soir et maman si vous lisez: tout cela est une blague. je suis vraiment reconnaissant pour l’exorcisme! – kav (@Kav_Kaushik) 18 juillet 2022

On dirait que les conditions météorologiques catastrophiques sont là pour durer, nous aurons donc besoin de plus d’humour pour faire face. “Chaque vague de chaleur que nous connaissons aujourd’hui a été rendue plus chaude et plus fréquente en raison du changement climatique induit par l’homme”, a déclaré Friederike Otto, maître de conférences à l’Institut Grantham pour le changement climatique de l’Imperial College de Londres.

