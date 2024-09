Guide de l’électeur : la course au Sénat américain

(Cette histoire a été mise à jour pour corriger une faute d’orthographe.)

Voici de brèves biographies de chaque candidat des principaux partis, tirées de leurs sites Web officiels, de nos précédents rapports, des sites Web de campagne et des pages de médias sociaux de campagne. Les candidats qui ne disposaient pas de ces informations ont été contactés et, dans certains cas, n’ont pas répondu. Si le candidat dispose d’un site Web de campagne, nous avons mis un lien vers celui-ci sous « En savoir plus ici ». Ce guide n’inclut pas les candidats tiers ou les candidats aux élections non compétitives. Pour une liste complète de tous les candidats, y compris ceux des tiers partis, voir ici.

Elissa Slotkin, D

Slotkin, de Holly, dans le nord du comté d’Oakland, a un CV pour le moins impressionnant : après avoir servi comme responsable du renseignement sous deux présidents et avoir effectué trois missions en Irak, elle a été secrétaire adjointe par intérim au ministère de la Défense sous l’ancien président Barack Obama. Puis elle s’est présentée et a fait basculer ce qui était jusqu’alors un district républicain de la Chambre des représentants des États-Unis dans le Michigan, près de Detroit, en 2018, remportant trois élections serrées dans des districts qui ont voté pour l’ancien président républicain Donald Trump en 2016 et 2020.

Slotkin, une prodigieuse collectrice de fonds et la seule membre juive de la délégation du Congrès du Michigan, est également une militante infatigable qui ne laisse pas beaucoup de place au hasard. Elle continue de se présenter comme une démocrate plus modérée et indépendante. Elle vote généralement avec son parti, même si elle s’en démarque un peu plus que la plupart. Bien connue pour ses apparitions à la télévision, elle est une voix recherchée sur les questions de sécurité nationale et d’affaires étrangères ; elle a également appelé à un cessez-le-feu à Gaza, mais a également défendu le droit d’Israël à abattre le Hamas à la suite des attaques du 7 octobre 2023. Elle s’est battue pour le droit à l’avortement et l’accès aux soins de santé, bien qu’elle ne soit pas favorable à la suppression des assureurs privés mais souhaite une option publique de type Medicare pour les concurrencer.

Lire la suite ici.

Mike Rogers, R

Rogers est un ancien membre du Congrès du Michigan, ayant siégé de 2001 à 2015. Au cours de son mandat, il s’est imposé comme un conservateur sérieux et un candidat républicain fiable, bien qu’il ait été prêt à travailler avec les démocrates, notamment en tant que président de la commission du renseignement de la Chambre. Considéré comme un républicain plus pragmatique qu’idéologique, Rogers, ancien agent du FBI, est devenu un commentateur recherché sur les questions de sécurité nationale et de renseignement.

Après avoir quitté le Congrès, il a travaillé pour CNN et dans le domaine de la cybersécurité, quittant le Michigan pour revenir à Brighton lorsque le siège au Sénat s’est libéré. ​​Par le passé, il s’est montré critique à l’égard de l’ancien président Donald Trump, en particulier dans ses tentatives de renverser l’élection de 2020 remportée par le président Joe Biden. Mais Rogers soutient désormais Trump, estimant qu’il était un bien meilleur président que Biden, et que chacun a le soutien de l’autre. Rogers maintient qu’il est « prêt à servir », qu’il peut former des coalitions dès le premier jour de son mandat et qu’il se présente pour maîtriser l’inflation, sécuriser la frontière sud et bloquer la menace économique posée par un gouvernement chinois ambitieux.

Lire la suite ici.

