Guide de la réserve de Cayde dans Destiny 2 : comment obtenir l’armure anniversaire de Destiny

C’est le 10e anniversaire du Destiny original, et pour célébrer l’occasion, Bungie a ajouté un nouvel ensemble d’armure à Destiny 2, inspiré des illustrations conceptuelles originales du jeu qui a lancé son monde de MMO de tir. Pour le débloquer, vous devrez partir à sa recherche et déverrouiller cinq coffres au trésor secrets qui fournissent chacun une pièce de l’armure. Votre quête vous mènera au Cœur pâle du voyageur, où vous chercherez cinq coffres au trésor spéciaux, chacun appelé la réserve de Cayde. Ceux-ci rappellent des coffres similaires qui ont été ajoutés à Destiny 2 après la (première) mort de Cayde dans la campagne Forsaken, bien que cette fois-ci, ils n’incluent aucun journal audio ni aucune entrée d’histoire. L’ouverture de chacun d’eux vous permet d’obtenir une pièce de l’ensemble d’armure anniversaire complet : la combinaison de vétéran légendaire. Chacune des pièces est également dotée de statistiques élevées, il peut donc être intéressant de les ajouter à votre configuration. Pour trouver les cachettes de Cayde, rendez-vous au Cœur pâle du voyageur, dans la zone sociale de la Cité perdue. Bien que les cachettes soient un peu dispersées et cachées, vous n’aurez pas à vous battre pour les atteindre. Notez que vous devrez avoir accès à la zone de téléportation de la Cité perdue pour rechercher les coffres, ce qui signifie que vous devrez progresser dans la campagne de The Final Shape avec chaque personnage pour débloquer l’emplacement. Voici où trouver chacun des coffres au trésor de Cayde’s Stash pour débloquer l’ensemble Vétéran légendaire, tout en vous mettant sur la voie de l’obtention du sceau et du titre Legend Triumph.