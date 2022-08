Guide de la Ligue des champions pour les groupes EH

Istanbul (AFP) – AFP Sport se penche sur les groupes E, F, G et H de la Ligue des champions après le tirage au sort de jeudi à Istanbul, le Real Madrid commençant sa défense du trophée et Manchester City et le Paris Saint-Germain commençant à tracer leurs routes vers la gloire potentielle.

Groupe E

(AC Milan, Chelsea, Salzbourg, Dinamo Zagreb)

Vainqueur de la Ligue des champions en 2021, Chelsea sera favori dans un groupe qui s’annonce confortable sur le papier pour l’équipe de Thomas Tuchel. La puissance financière de la Premier League moderne signifie que même les champions italiens ne feront probablement pas trembler l’équipe de Stamford Bridge dans leurs bottes. La dernière rencontre de ces clubs a eu lieu en phase de groupes en 1999. Milan n’a pas réussi à se qualifier de son groupe l’année dernière lors de son retour en Ligue des champions après sept saisons à l’extérieur, mais ce match nul signifie qu’ils n’ont aucune excuse pour avoir raté le dernier match. 16 encore.

Salzbourg a atteint les huitièmes de finale la saison dernière, s’inclinant face au Bayern Munich avant de remporter un neuvième titre autrichien consécutif. Cependant, ils ont depuis perdu des joueurs clés tels que le meilleur buteur Karim Adeyemi au Borussia Dortmund et Rasmus Kristensen et Brenden Aaronson à Leeds United.

Le Dinamo Zagreb de Croatie a disputé trois tours de qualification. Leur record à ce stade – trois victoires lors de leurs 33 derniers matchs de groupe – suggère qu’ils vont fouetter les garçons.

Groupe F

(Real Madrid, RB Leipzig, Shakhtar Donetsk, Celtic)

Le Real devrait avoir peu de problèmes ici, même s’il ne faut pas oublier qu’ils ont perdu à domicile contre le shérif Tiraspol la saison dernière, ou qu’ils ont perdu les deux matchs contre le Shakhtar en 2020. C’est la troisième campagne consécutive au cours de laquelle ces clubs sont réunis. , et les Ukrainiens attireront beaucoup d’attention en organisant des matchs à Varsovie en raison du conflit dans leur pays d’origine.

Leipzig a connu de beaux résultats européens ces dernières années et a gardé le joueur vedette Christopher Nkunku, il devrait donc progresser, même si le Celtic espère faire bonne impression à son retour en phase de groupes après cinq ans d’absence. Les champions écossais d’Ange Postecoglou doivent redonner au Celtic Park la forteresse européenne qu’il était autrefois s’ils veulent avoir une chance d’atteindre les huitièmes de finale.

Groupe G

(Manchester City, Séville, Borussia Dortmund, FC Copenhague)

Une première réunion entre le nouvel attaquant de la ville Erling Haaland et son ancien club de Dortmund attire l’attention, mais cela nuit également au fait que l’équipe de Pep Guardiola devrait confortablement dominer le groupe G.

Séville a continuellement lutté pour faire face aux exigences de la Ligue des champions malgré tant de succès en Ligue Europa, et ils ont perdu les piliers défensifs Jules Kounde et Diego Carlos à la fin de la saison.

Dortmund, vainqueur en 1997, a notamment cherché à renforcer sa défense durant l’été. Ils ont été éliminés en phase de groupes la saison dernière, mais en 2021, ils ont battu Séville en huitièmes de finale avant de perdre contre City.

Ces deux-là devraient se disputer étroitement la deuxième place, Copenhague devant rattraper leur retard lors de leur première campagne en phase de groupes depuis 2016. Ils ont perdu trois de leurs six premiers matchs en Superliga danoise.

Groupe H

(Paris Saint-Germain, Juventus, Benfica, Maccabi Haïfa)

Le PSG contre la Juventus, c’est une rencontre qui n’a jamais été disputée en Ligue des Champions. Il sera intéressant de voir comment ils se mesureront, les Parisiens semblant redoutables en ce début de saison et Neymar, Kylian Mbappe et Lionel Messi en pleine forme.

La Juventus a renforcé une équipe qui a terminé quatrième de la Serie A la saison dernière et perdu en Ligue des champions les 16 dernières années trois années de suite. Angel Di Maria, Paul Pogba et le défenseur brésilien Bremer sont entrés.

S’ils échouent, Benfica attendra de bondir, tout comme la saison dernière lorsqu’ils ont atteint les huitièmes de finale aux dépens de Barcelone. Ils ont nommé l’Allemand Roger Schmidt comme nouvel entraîneur après avoir terminé troisième de la ligue portugaise la saison dernière, depuis que la star Darwin Nunez a rejoint Liverpool.

Le Maccabi Haïfa ne s’attendra pas à aller loin lors de sa première apparition en phase de groupes depuis 2009, bien que les Israéliens aient éliminé l’Olympiakos et l’Étoile rouge de Belgrade lors des qualifications.