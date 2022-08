Guide de la Ligue des champions pour les groupes AD

Istanbul (AFP) – Liverpool a été tiré au sort dans un groupe éprouvant de la Ligue des champions alors qu’il tentait de se remettre de la défaite lors de la finale de la saison dernière, tandis que Robert Lewandowski ne manquera pas de faire la une des journaux lorsqu’il affrontera Barcelone contre son ancienne équipe du Bayern Munich.

AFP Sport revient sur ce qui les attend dans les Groupes AD :

Groupe A (Liverpool, Ajax, Naples, Rangers)

Le flirt de Liverpool avec un quadruplé historique la saison dernière est un lointain souvenir après un début difficile cette saison, non aidé par une série de blessures. Jurgen Klopp a guidé les Reds vers trois des cinq dernières finales de la Ligue des champions, mais n’a remporté qu’une seule fois le trophée – perdant deux fois contre le Real Madrid.

L’Ajax traverse une période de transition après le départ d’Erik ten Hag pour Manchester United et la perte habituelle de joueurs clés. Napoli a fait une course au titre de Serie A avant de s’estomper gravement dans la séquence, mais à Victor Osimhen, ils ont l’un des jeunes attaquants les plus excitants du jeu.

Les Rangers sont de retour à ce stade pour la première fois en 12 ans, après avoir remonté du quatrième niveau écossais après avoir été mis en liquidation.

Groupe B (Porto, Atlético Madrid, Bayer Leverkusen, Club Bruges)

Porto et l’Atletico Madrid s’affrontent pour la deuxième année consécutive, les champions du Portugal entamant leur 25e campagne en phase de groupes, juste derrière le Real Madrid et Barcelone (26). Sergio Conceicao a mené Porto à trois titres portugais en cinq ans, tandis que Diego Simeone en est à sa deuxième décennie à la tête de l’Atletico.

Le Bayer Leverkusen a marqué un record du club de 80 buts pour terminer troisième de la Bundesliga la saison dernière, mais ils se retrouvent actuellement enracinés au fond sans un point en trois matchs de cette campagne.

Vainqueur de la ligue belge au cours de chacune des trois dernières années, le Club de Bruges a trouvé la montée en catégorie difficile à gérer et a concédé quatre buts ou plus en quatre matches de groupe consécutifs la saison dernière.

Groupe C (Bayern Munich, Barcelone, Inter Milan, Viktoria Plzen)

Robert Lewandowski affrontera son ancien club après avoir échangé le Bayern Munich contre Barcelone cet été. Le Bayern n’a pas perdu un battement depuis le départ du prolifique Polonais, avec Sadio Mane attiré de Liverpool pour combler le vide béant.

Le Barça a fait tapis pour faire des signatures dans le but de restaurer ses anciennes gloires. Humilié 8-2 par le Bayern lors d’un quart de finale unique en 2020, le Barça a été balayé à deux reprises par les Allemands la saison dernière alors qu’ils s’effondraient en phase de groupes.

L’Inter, triple champion d’Europe, espère que Romelu Lukaku pourra raviver son partenariat avec Lautaro Martinez après que le Belge ait traversé une période difficile à Chelsea. Les Nerazzurri n’ont remporté qu’un seul match à élimination directe depuis qu’ils ont remporté un triplé en 2010 sous Jose Mourinho.

Les champions tchèques Viktoria Plzen n’ont jamais progressé depuis la phase de groupes lors de trois tentatives précédentes.

Groupe D (Tottenham, Eintracht Francfort, Sporting Lisbonne, Marseille)

Tottenham, finaliste en 2019, a atterri dans une section qui apparaît la plus accessible du lot. Revigorés par Antonio Conte, les Spurs auront des chances de progresser à partir d’un groupe qui comprend les vainqueurs de la Ligue Europa de la saison dernière, l’Eintracht Frankfurt.

Les Allemands reviennent au sommet de l’Europe pour la première fois depuis leur défaite 7-3 en finale de la Coupe d’Europe 1960 face au Real Madrid. Ils ont cependant démarré lentement la nouvelle campagne, perdant la Super Coupe de l’UEFA face à Madrid et ne remportant aucun de leurs trois premiers matchs de Bundesliga.

Le Sporting a atteint les huitièmes de finale il y a un an et espère qu’une réunion entre l’entraîneur Ruben Amorim et Francisco Trincao, prêté par Barcelone, relancera la carrière de l’ailier mercuriel. Marseille a perdu 11 matchs sur 12 dans la compétition depuis qu’il a atteint les quarts de finale il y a 10 ans.