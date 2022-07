Guide de la journée communautaire Pokemon Go de juillet: Shiny Starly, Event Move et plus

La journée communautaire de juillet de Pokemon Go est arrivée. L’événement a lieu dans le monde entier aujourd’hui, le 17 juillet, et donne aux joueurs de Pokemon Go du monde entier une chance de profiter de divers bonus dans le jeu, y compris des apparitions Starly accrues, des bonbons et de l’XP supplémentaires, et même des raids Staravia bonus après la fin de l’événement.

Voici tout ce que vous devez savoir pour vous préparer à la Starly Community Day de juillet.

Quand est la journée communautaire de juillet ?

La journée communautaire de juillet de Pokemon Go a lieu le dimanche 17 juillet. L’événement se déroule de 11 h à 14 h, heure locale, avec des raids Staravia bonus se poursuivant ensuite de 14 h à 19 h, heure locale.

Pokémon en vedette : Étoilé

La star de la journée communautaire de juillet est Starly. Le petit oiseau Pokemon apparaîtra dans la nature plus fréquemment que d’habitude tout au long de l’événement, et vous aurez une chance accrue de rencontrer un Starly brillant.

En plus des spawns sauvages, Pokemon Go proposera également une nouvelle histoire de recherche spéciale axée sur Starly pour la journée communautaire de juillet. Les billets pour accéder à la recherche spéciale seront en vente dans la boutique d’objets en jeu pour 1 $.

Attaque en vedette : Rafale

Non seulement vous aurez plus de chances d’attraper Starly lors de la journée communautaire de juillet, mais il pourra également apprendre une attaque spéciale. Si vous pouvez faire évoluer le Pokémon oiseau dans sa forme finale, Staraptor, avant 19 heures, heure locale, il apprendra le type de vol Fast Attack Gust.

Bonus d’événement

En plus de l’augmentation des apparitions de Starly, quelques autres bonus en jeu seront actifs lors de la journée communautaire de juillet. Tous les modules de leurre et encens que vous utilisez pendant l’événement dureront trois heures au lieu de leur durée habituelle. De plus, vous gagnerez un triple XP et un double bonbon pour avoir attrapé n’importe quel Pokémon, avec une chance accrue d’obtenir également Candy XL lorsque vous attrapez Starly.

Comme mentionné, il y aura également des raids bonus mettant en vedette la première forme évoluée de Starly, Staravia, après la fin de la journée communautaire de juillet. Chaque fois que vous terminez l’un de ces raids, il y aura une augmentation des apparitions Starly autour du gymnase hôte pendant 30 minutes, vous donnant plus de chances d’attraper le Pokémon Starling.

Ce n’est pas tout ce qui se passe dans Pokemon Go en ce moment. L’oiseau légendaire Sulfura apparaît à nouveau dans des raids cinq étoiles jusqu’au 22 juillet, et d’autres Pokémon devraient bientôt faire leurs débuts dans le cadre d’un événement mystère à partir du 27 juillet. Vous pouvez vous tenir au courant de tout ce qui se passe dans le jeu ce mois-ci dans notre Tour d’horizon des événements de juillet.