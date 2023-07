Guide de la Coupe du Monde Féminine, Groupe E : États-Unis, Pays-Bas, Portugal, Vietnam

Laken Litman Analyste de football universitaire et de soccer

Ce groupe est peut-être plus coriace que vous ne le pensez – du moins c’est ce que l’entraîneur américain Vlatko Andonovski a déclaré en préparation.

Ce groupe est composé de quatre équipes avec quatre styles de jeu uniques (c’est précisément pourquoi l’USWNT a joué trois types d’équipes complètement différents lors de la SheBeleives Cup de février). Le Vietnam et le Portugal font leurs débuts en Coupe du monde, tandis que les États-Unis et les Pays-Bas disputent un match revanche final en 2019 lors du deuxième match de cette phase de groupes.

Voici un aperçu des quatre équipes :

États-Unis

Entraîneur: Vlatko Andonovski

Finition la plus élevée : Quatre fois vainqueur (1991, 1999, 2015, 2019)

Finition 2019 : Gagnant

Joueurs clés: Alex Morgan, Sophia Smith, Naomi Girma

Ce que nous sommes ravis de regarder : Visages frais. Sur les 23 joueurs de cette formation, 14 disputent leur première Coupe du monde. Des jeunes attaquants Smith, Trinity Rodman et Alyssa Thompson aux défenseurs fidèles comme Girma et Emily Fox, il y a beaucoup de nouveaux noms à connaître et à surveiller.

À quoi ressemble le succès : Trois-tourbe ou buste. L’USWNT est sur le point d’entrer dans l’histoire. Hisser ce trophée du championnat le 20 août signifierait que les Américains ont remporté un record de cinq Coupes du monde et trois sans précédent de suite – un exploit qu’aucune équipe masculine ou féminine n’a jamais réalisé. Après avoir perdu en demi-finale des Jeux olympiques de Tokyo en 2020 – le tournoi majeur le plus récent – ​​les États-Unis ont hâte de remonter sur la plus haute marche du podium.

Talon d’Achille: Centre arrière. Il est probablement injuste de choisir ce groupe de position étant donné le talent là-bas, mais nous sommes sur le point de voir à quoi ressemble cette partie du terrain sans Becky Sauerbrunn. Sauerbrunn n’a pas fait partie de la liste en raison d’une blessure lancinante. Girma et Alana Cook sont des choix évidents pour combler le vide. Mais peut-être verrons-nous un casting tournant qui comprend également Julie Ertz (qui a joué ce poste lors de la Coupe du monde 2015 et n’est revenue que récemment dans l’équipe nationale après avoir donné naissance à son fils en août dernier) et peut-être aussi Emily Sonnett.

Facteur X : Sophie Smith. Le monde connaît Morgan et Megan Rapinoe, mais ils ne connaissent pas encore Smith. Le phénomène de 22 ans mène la NWSL avec 10 buts en 13 matchs et elle est prête à se produire sur la plus grande scène du football. Smith a une confiance suprême et un objectif en tête, déclarant récemment : « Je veux juste gagner. »

Coupe du monde féminine de la FIFA 2023 : aperçu de l’équipe des États-Unis avec Alexi Lalas

Pays-Bas

Entraîneur: Andries Jonker

Finition la plus élevée : Finalistes (2019)

Finition 2019 : La deuxième place

Joueurs clés: Lieke Martens, Danielle van de Donk, Jill Roord

Ce que nous sommes ravis de regarder : Les Néerlandais veulent se venger après avoir perdu contre l’USWNT lors de la finale de la Coupe du monde 2019. Jonker a une équipe talentueuse débordante d’expérience et une liste complète de joueurs dans les meilleurs clubs européens. Les Pays-Bas, classés n ° 9 au monde par la FIFA, peuvent-ils créer la surprise lors du deuxième match et battre les Américains pour remporter le groupe ?

À quoi ressemble le succès : Les attentes sont élevées. Lors de ses deux précédentes apparitions en Coupe du monde (2015 et 2019), les Néerlandais se sont qualifiés pour les huitièmes de finale. Bien qu’ils soient un outsider pour faire la finale et même tout gagner, cette équipe devrait être dans le mélange au plus profond du tournoi.

Talon d’Achille: Ne pas avoir son meilleur joueur. En avril, la buteuse record des Pays-Bas Vivianne Miedema a été exclue du tournoi de cet été après avoir rompu son ACL lors d’un match de Ligue des champions pour Arsenal. La joueuse de 26 ans change la donne et elle manquera aux Néerlandaises.

Facteur X : Avec Miedema sorti, la charge reviendra à Martens pour mener l’offensive. L’attaquante du PSG, âgée de 30 ans, est une ancienne joueuse de l’année de l’UEFA et la gagnante de la Ligue des champions dispute sa troisième Coupe du monde.

Coupe du Monde Féminine de la FIFA 2023 : Aperçu de l’équipe des Pays-Bas avec Alexi Lalas

le Portugal

Entraîneur: Francisco Neto

Finition la plus élevée : Première impression

Finition 2019 : Ne s’est pas qualifié

Joueurs clés: Jessica Silva, Dolores Silva, Kika Nazareth

Ce que nous sommes ravis de regarder : Malgré le manque d’expérience dans les tournois majeurs, le Portugal a le potentiel d’être sournois et peut-être même de créer la surprise. Après tout, ils ont égalé le champion d’Europe en titre, l’Angleterre, 0-0 lors d’un récent match de préparation à la Coupe du monde. Et a tenu bon pendant un certain temps lors d’une défaite 3-2 contre les Pays-Bas lors de l’Euro de l’an dernier.

À quoi ressemble le succès : Sortir du groupe sera une tâche difficile pour cette équipe disputant sa première Coupe du monde, surtout lorsqu’elle doit affronter les Pays-Bas et les États-Unis. Mais battre son compatriote débutant Vietnam lors du deuxième match serait considéré comme quelque chose sur lequel s’appuyer pour l’avenir.

Talon d’Achille: Expérience. La plupart des joueurs de la liste de Neto jouent pour des clubs portugais, mais aucun n’a jamais été sur cette scène mondiale auparavant.

Facteur X : Jessica Silva. Le dynamique attaquant de Benfica, âgé de 28 ans, compte 100 sélections pour l’équipe nationale et a suffisamment de talent pour être une vedette du Portugal.

Coupe du Monde Féminine de la FIFA 2023 : Présentation de l’équipe du Portugal avec Alexi Lalas

Viêt Nam

Entraîneur: Mai Duc Chung

Finition la plus élevée : Première impression

Finition 2019 : Ne s’est pas qualifié

Joueurs clés: Huynh Nhu, Nguyen Thi Tuyet Dung, Nguyen Thi Thanh Nha

Ce que nous sommes ravis de regarder : Le Vietnam dispute sa première Coupe du monde et son premier match est contre qui d’autre que les États-Unis. Ce match ressemblera-t-il au match d’ouverture de l’USWNT en 2019 lorsqu’il a battu la Thaïlande 13-0 ? Andonovski a déclaré que le temps de ces victoires déséquilibrées est révolu. Bien que cela reste à voir, le Vietnam a récemment gardé les choses serrées lors d’un match amical contre l’Allemagne en juin, ne perdant que 2-1. L’équipe, classée 32e au monde par la FIFA, peut-elle être compétitive face aux champions du monde en titre ?

À quoi ressemble le succès : Comme pour le Portugal, il sera difficile pour le Vietnam de sortir d’un groupe qui comprend les États-Unis et les Pays-Bas. Mais battre le Portugal lors de son deuxième match serait quelque chose sur quoi s’appuyer.

Talon d’Achille: Expérience. Ce sera une bataille pour l’équipe vietnamienne, d’autant plus que son premier match est contre les puissants États-Unis. L’équipe a de l’expérience en club au Vietnam, mais n’a jamais été sur la scène mondiale.

Facteur X : Le capitaine Huynh Nhu a marqué 67 buts en 103 matches avec le Vietnam. L’attaquant de Lank Vilaverdense est le seul joueur de cette liste qui ne joue pas pour un club national.

Coupe du Monde Féminine de la FIFA 2023 : Aperçu de l’équipe du Vietnam avec Alexi Lalas

Laken Litman couvre le football universitaire, le basketball universitaire et le football pour FOX Sports. Elle a précédemment écrit pour Sports Illustrated, USA Today et The Indianapolis Star. Elle est l’auteur de « Strong Like a Woman », publié au printemps 2022 pour marquer le 50e anniversaire du titre IX. Suivez-la sur Twitter @LakenLitman.