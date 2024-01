Guide de divertissement pour les fans de la Summit League

Musique et concerts : assistez à diverses performances musicales dans des lieux comme l’amphithéâtre Red Rocks et le Bluebird Theatre.

Sports : vivez l’excitation du sport en direct avec le Billets pour les Denver Nuggets (NBA), Billets pour les Broncos de Denver (NFL), et Billets pour l’Avalanche du Colorado (LNH) ou Billets pour les Rockies du Colorado (MLB).

St.Paul, MN (Université de St.Thomas – St.Thomas Tommies)

Théâtre et événements culturels : le Denver Performing Arts Complex et le Buell Theatre offrent une riche gamme de spectacles de Broadway et de performances culturelles.

Musique et concerts : plongez-vous dans la scène musicale locale avec des spectacles au Turf Club et au Palace Theatre.

Sports : Soutenez les St. Thomas Tommies dans les sports de la NCAA et assistez à des actions professionnelles avec les Jumeaux du Minnesota (MLB), Vikings du Minnesota (NFL), Timberwolves du Minnesota (NBA), et Sauvage du Minnesota (LNH).

Théâtre et événements culturels : découvrez la scène artistique dynamique avec des spectacles au Ordway Center for the Performing Arts et au Fitzgerald Theatre. Explorez la riche offre culturelle du Minneapolis Institute of Art.

Kansas City, MO (Université du Missouri-Kansas City – Kansas City Roos)

Musique et concerts : profitez d’un éventail dynamique de performances musicales au Sprint Center et au Uptown Theatre.

Sports : vivez l’excitation du sport en direct avec le Royals de Kansas City (MLB), Chefs de Kansas City (NFL) et Sporting Kansas City (MLS).

Théâtre et événements culturels : le Kauffman Center for the Performing Arts et le Starlight Theatre proposent une riche gamme de spectacles de Broadway et de performances culturelles. Découvrez les scènes artistiques et musicales locales au Nelson-Atkins Museum of Art et à l’American Jazz Museum.