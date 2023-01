Guide d’achat d’une couverture électrique : ce que vous devez savoir

Les semaines les plus froides sont encore devant nous et un petit investissement maintenant pourrait vous aider à rester au chaud et à économiser de l’argent jusqu’au printemps. Mais n’achetez pas de couverture chauffante avant d’avoir lu notre guide. Nous avons des astuces et des conseils qui vous permettront de ne pas gaspiller d’argent sur le mauvais.

Quel type de couverture électrique devriez-vous acheter ?

Il existe deux principaux types de couverture électrique.

Le premier – qui est plus courant au Royaume-Uni – est essentiellement une sous-couverture. Il est à utiliser au lit pour vous aider à mieux dormir dans une chambre froide. Il se place sur votre matelas ou votre surmatelas et vous dormez dessus. À l’intérieur de la couverture se trouvent des fils qui dégagent de la chaleur.

Vous pourrez sentir les fils sous vous, mais pas au point de perturber votre sommeil. Ces couvertures ont tendance à être faites d’un tissu molletonné chaud et matelassé.

Le deuxième type est un jeté que vous pouvez enfiler lorsque vous vous détendez sur un canapé, une chaise ou un lit. Ceux-ci ont tendance à ressembler à n’importe quel jeté que vous obtiendriez pour un canapé – tactile et flou. La seule différence est qu’il y a une matrice de fils partout.

Les deux types de couverture sont contrôlés par un panneau de commande à mi-chemin sur le câble. En règle générale, ils auront différents réglages de chaleur et une fonction de minuterie, de sorte qu’ils s’éteindront automatiquement une fois que vous vous serez assoupi.

Lewis Peintre / Fondeur

Et les deux types de couverture peuvent être nettoyés dans une machine à laver.

Ce qu’il faut savoir avant d’acheter une sous-couverture électrique

Pour des informations plus spécifiques sur les produits, consultez nos avis sur la couverture chauffante Cosi Home et la couverture chauffante Silentnight Comfort Control. Mais d’après nos tests, voici les caractéristiques spécifiques à rechercher :

Contrôleurs et contrôleurs doubles : Si vous achetez une couverture électrique pour un lit double, il est idéal d’avoir des commandes doubles, afin que vous et votre partenaire puissiez choisir individuellement le réglage de chaleur parfait pour votre côté. Les contrôleurs doubles sont une fonctionnalité disponible uniquement sur les couvertures plus chères.

Comment il se fixe à votre lit : Certaines couvertures électriques ont une sangle que vous devez passer juste sous le matelas pour la fixer, d’autres ont des sangles élastiques dans les coins. Ces derniers facilitent grandement la fixation et le retrait pour le lavage.

Paramètres: Vraiment, plus il y a d’options de réglage de la chaleur, mieux c’est. Cela vous permettra de trouver le juste milieu entre ne faire aucune différence et vous faire rôtir comme une dinde.

Minuteur: La plupart des couvertures auront une minuterie qui vous permettra de la régler pour que la couverture s’éteigne après un certain nombre d’heures. C’est une fonctionnalité utile et vous devez vous assurer que celui que vous achetez l’a.

Taille: Lorsque nous avons examiné les couvertures chauffantes, le même problème est revenu à plusieurs reprises. Les couvertures électriques ne couvrent pas tout le lit. Essentiellement, ce sont des coussins chauffants qui couvrent juste la zone où vous vous allongez. Mais nos examinateurs ont constaté que cela créait deux problèmes : l’inconfort des têtes et des orteils froids, et le fait que le connecteur en plastique dur de la couverture se trouvait dans la zone de couchage – et qu’il est évidemment inconfortable de s’y allonger.

Henry Burrell / Fonderie

Nous devons vous avertir ici que votre couverture électrique ne doit pas pendre sur le côté de votre lit : elle doit reposer à plat ou les fils à l’intérieur pourraient être endommagés. Mais si vous mesurez la taille de votre matelas et la taille de la couverture que vous souhaitez, vous constaterez peut-être que vous pouvez augmenter la taille en toute sécurité.

Taille et emplacement du connecteur : Votre couverture électrique sera connectée à un câble avec une prise à l’extrémité. Mais, comme nous l’avons mentionné ci-dessus, le connecteur peut se trouver dans votre zone de couchage, donc la meilleure couverture électrique pour dormir aura un connecteur plat et proche du bord de la couverture.

Des dispositifs de sécurité: La principale caractéristique de sécurité dont vous avez besoin est la protection contre la surchauffe. Si la couverture devient trop chaude, elle s’éteindra. La plupart des couvertures électriques offrent cette fonctionnalité, et vous devez vous assurer que celle que vous achetez le fait.

Capteur de température: Certaines couvertures électriques plus chères peuvent avoir un capteur de température ambiante qui lui permettra d’ajuster automatiquement son réglage de chaleur.

Ce qu’il faut considérer avant d’acheter un plaid

L’achat d’un plaid électrique est une proposition beaucoup plus simple et moins technique. Au-delà de la mesure de sa taille et de la durabilité du tissu, les éléments clés à surveiller sont :

Minuteur

Paramètres de chaleur

Protection contre la surchauffe

Emma Rowley / Fonderie

Vous pouvez lire notre avis sur le jeté chauffant Glamhaus, qui est une option cosy, efficace et économique.

Les couvertures chauffantes sont-elles sûres ?

Il y a des années, les couvertures électriques avaient une mauvaise réputation en matière de sécurité. Mais ce n’est plus le cas. Comme nous l’avons mentionné, vous devez rechercher une protection contre la surchauffe. Mais tant que vous achetez une couverture chauffante auprès d’un détaillant réputé et que vous suivez ses instructions d’entretien, son utilisation sera parfaitement sûre.

Lorsque vous utilisez votre couverture, assurez-vous qu’elle est plate et que les fils à l’intérieur ne sont pas entortillés ou pressés les uns contre les autres. Ne couvrez pas votre couverture électrique lorsqu’elle est utilisée.

La plupart des couvertures chauffantes peuvent être mises en toute sécurité dans la machine à laver à froid. Très peu peuvent être séchés au sèche-linge – et nous ne le recommandons pas. Suspendez-le ou posez-le à plat pour le faire sécher, mais si vous le fixez à une ligne, assurez-vous d’éviter de pincer les fils à l’intérieur. Ne l’allumez jamais pour le sécher plus rapidement et ne l’utilisez pas tant qu’il n’est pas parfaitement sec.

Lorsque vous rangez votre couverture, enroulez-la pour que les fils ne se plissent pas.

Assurez-vous de vérifier régulièrement qu’il ne s’effiloche pas ou ne présente aucun signe de dommage.

Combien d’argent une couverture chauffante peut-elle économiser ?

Si vous essayez de ne pas augmenter votre facture d’électricité, une couverture électrique est le moyen le moins cher de rester au chaud. Même une fois que vous avez pris en compte le coût d’achat en premier lieu, vous économiserez toujours de l’argent si vous allumez votre couverture au lieu d’allumer votre chauffage central ou de mettre un radiateur enfichable.

Une couverture électrique moyenne coûte environ 3 pence par heure pour fonctionner. Un radiateur enfichable moyen coûte environ 51 pence par heure pour fonctionner. Et votre chauffage central au gaz coûtera de 1,36 £ par heure à 4,41 £ par heure, selon que votre maison est un petit appartement ou une grande maison.

Vous pouvez vérifier par vous-même. Si vous voulez savoir combien coûte une couverture chauffante – ou tout autre appareil enfichable -, nous avons un explicateur qui vous aidera à le faire étape par étape. Mais en tant que guide rapide, voici ce qu’il faut faire.

Découvrez la puissance de la couverture. Trouvez une calculatrice en ligne comme celle-ci de Sust-It et entrez la puissance de la couverture et réglez le temps d’utilisation sur 60 minutes. Si vous connaissez votre tarif, ajoutez-le ou choisissez l’une des options dans le menu déroulant. Ou vous pouvez calculer à la main, auquel cas multipliez votre consommation par kWh, puis multipliez-la par votre tarif unitaire d’électricité. Pour obtenir votre chiffre en kWh : watts x consommation / 1000. Ensuite : kWh x taux unitaire.

Un radiateur enfichable, par exemple, sera probablement d’environ 1 000 à 2 000 W. Donc, si vous utilisiez un appareil de chauffage de 1 500 W pendant une heure et que votre tarif unitaire est de 34p (ce qui est actuellement la moyenne du Royaume-Uni), le chauffage vous coûtera 51p par heure pour fonctionner.

Combien coûte une couverture électrique ?

Les couvertures électriques coûtent généralement environ 40 £ et plus. À ce prix, vous obtiendrez une sous-couverture pour un lit simple, avec des commandes simples et des fonctionnalités de base. À partir d’environ 100 £, vous pouvez obtenir une double sous-couverture avec deux commandes.

Les jetés coûtent environ 50 £ et il existe une grande variété de polaires et de textures veloutées pour choisir la forme.

Si vous avez besoin de plus de chaleur qu’une couverture électrique ne peut fournir, jetez un œil à notre tour d’horizon des meilleurs radiateurs enfichables et portables.

Et si vous voulez savoir quand il est moins cher d’utiliser un radiateur enfichable ou quand allumer votre chauffage central, jetez un œil à notre explicatif sur les radiateurs à gaz ou enfichable, qui vous aidera à trouver une solution.