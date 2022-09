Guide d’achat d’un humidificateur : tout ce que vous devez savoir sur les humidificateurs portables

Avez-vous déjà remarqué que l’air commence à devenir plus sec pendant les mois d’hiver ? Ce n’est pas votre imagination, cela se produit réellement. L’air plus froid qui accompagne l’hiver ne contient pas la même quantité d’humidité que l’air chaud de l’été. À cet effet sec s’ajoute le fait que le fonctionnement de votre système de chauffage ou de votre fournaise peut éliminer l’humidité supplémentaire dans l’air, ce qui rend l’air de votre maison encore plus sec. Cela peut entraîner une peau sèche, des démangeaisons et des craquelures, ce qui est désagréable et potentiellement nocif pour votre santé.

Heureusement, il existe un outil qui peut aider à résoudre ce problème. Les humidificateurs aident à ajouter de l’humidité dans l’air. Cela peut non seulement être bon pour votre peau, mais aussi aider à rendre votre maison plus confortable pendant les mois froids d’hiver. Alors, qu’est-ce qu’un humidificateur, comment fonctionne-t-il et quel type convient à votre maison ? Ci-dessous, nous vous expliquerons les bases des humidificateurs afin que vous puissiez en acheter un en toute confiance.

Que sont les humidificateurs portables ?

Il existe plusieurs types d’humidificateurs, y compris des modèles pour toute la maison et portables. Pour les besoins de ce guide d’achat, nous allons nous concentrer sur les humidificateurs portables. Ce sont des appareils petits mais puissants qui peuvent être installés dans pratiquement n’importe quelle maison. La plupart des humidificateurs fonctionnent simplement, avec une source d’alimentation et un réservoir d’eau. La façon dont ils aident à ajouter de l’humidité à l’air dépend du type d’humidificateur que vous achetez.

Il existe six types d’humidificateurs portables :

Brume fraîche : Idéal pour les climats plus chauds, les humidificateurs à vapeur froide ajoutent de l’humidité à l’air sans augmenter la température dans la pièce. Les humidificateurs à vapeur froide sont le type d’humidificateur le plus courant.

Brume chaude : Idéal pour les climats plus froids, les humidificateurs à vapeur chaude ne contribuent pas seulement à rendre l'air plus humide, mais peuvent également ajouter de la chaleur à la pièce.

Double brumisation : Les humidificateurs à double brume peuvent fournir une brume froide ou une brume chaude, selon ce que vous préférez ou qui convient le mieux aux conditions dans lesquelles vous vivez.

Ultrasonique: Les humidificateurs à ultrasons utilisent des diaphragmes métalliques vibrants, qui utilisent des vibrations pour créer des gouttelettes d'eau et les libérer dans l'air pour ajouter de l'humidité. Ils sont silencieux et consomment peu d'énergie, et peuvent fournir des brumes froides ou chaudes.

Évaporatif : Les humidificateurs à évaporation utilisent un ventilateur pour faire circuler l'humidité à travers un filtre à mèche humide afin de libérer l'humidité dans l'air. Il s'agit de l'option nécessitant le moins d'entretien, mais elle ne produit que des brumes fraîches. La plupart des humidificateurs à vapeur froide, à vapeur chaude et à double vapeur sont à évaporation.

Vaporisateurs : Les vaporisateurs peuvent alterner entre une brume chaude et une brume froide, mais ils utilisent plus d'énergie que la plupart et peuvent être dangereux en raison de la chaleur qu'ils dégagent.

Comment fonctionnent les humidificateurs

Bien que la fonction d’un humidificateur varie en fonction du type que vous choisissez, la majorité des humidificateurs fonctionnent avec un concept similaire. Un réservoir d’eau est distribué lentement dans un bassin, où il est absorbé par un filtre à mèche. Un ventilateur souffle de l’air à travers le filtre, ce qui évapore l’eau et aide à ajouter de l’humidité à l’air. La plupart des humidificateurs sont autorégulateurs, de sorte que lorsque l’humidité dans la pièce augmente, la quantité de vapeur produite diminue.

Les avantages des humidificateurs

Il y a un nombre d’avantages à l’utilisation d’un humidificateur, de votre santé personnelle aux conditions générales de votre maison. Voici quelques-uns des principaux avantages :

Réduire le risque de maladie. Ajouter de l’humidité à l’air aide à réduire l’air sec. L’air sec peut permettre aux virus et autres bactéries de vivre plus longtemps, ce qui augmente le risque d’infection. Les humidificateurs aident à ajouter de l’humidité à l’air et à réduire le risque d’attraper ces bactéries en suspension dans l’air.

Respirabilité améliorée. L'air sec peut entraîner des maux de gorge, des yeux secs et des voies respiratoires irritées. Ajouter de l'humidité à l'air le rend plus respirant et plus doux pour votre corps.

Contrôle de la température amélioré. L'air sec peut être difficile à gérer et ne retient souvent pas aussi bien la chaleur, ce qui entraîne des coûts de chauffage supplémentaires et un air encore plus sec lorsque vous essayez de vous réchauffer. Les humidificateurs ajoutent de l'humidité à l'air et facilitent le contrôle de la température.

Amélioration de l'état de la peau. L'air sec entraîne souvent une peau sèche qui peut devenir irritante, squameuse et craquelée. L'humidité aide à lutter contre ces conditions.

Où acheter des humidificateurs

Les humidificateurs portables sont un accessoire domestique courant. Pour cette raison, vous pouvez les trouver dans de nombreux endroits qui vendent des biens ménagers courants. Les magasins à grande surface comme Target, Walmart et même des magasins comme Home Depot et Lowe stockent généralement des humidificateurs portables. Il en va de même pour les pharmacies comme Walgreens et CVS. Vous pouvez également acheter des humidificateurs portables en ligne à partir d’endroits comme Amazon. Leur prix varie de .

Comment installer un humidificateur

La plupart des humidificateurs portables sont assez simples à installer. Vous allez les brancher, remplir le réservoir d’eau et lui permettre de disperser l’humidité dans l’air. Vous voudrez lire le manuel de votre humidificateur pour vous assurer que vous l’utilisez correctement. Alors que la plupart des humidificateurs fonctionneront très bien avec de l’eau du robinet, certains nécessitent ou fonctionnent mieux avec de l’eau distillée. Cela permet également d’éviter l’accumulation de toute sorte de poussière minérale. Si vous utilisez un humidificateur à vapeur chaude ou un humidificateur qui devient chaud pendant le fonctionnement, assurez-vous de le garder sur une surface sûre et hors de portée des animaux ou des enfants qui pourraient le toucher.

Comment entretenir et nettoyer un humidificateur

Le nettoyage d’un humidificateur est simple et essentiel, car vous ne voulez pas distiller des bactéries ou de la saleté dans l’air. Chaque humidificateur sera un peu différent, mais en général, le processus de nettoyage sera similaire quoi qu’il arrive.

Éteignez votre humidificateur et assurez-vous que le réservoir et le bassin sont vides. Remplir le réservoir de vinaigre blanc non dilué. Laissez-le reposer pendant 15 à 20 minutes, puis videz-le et frottez la zone pour éliminer tout dépôt minéral. Rincez abondamment, laissez sécher, puis remettez-le en place pour pouvoir le faire fonctionner à nouveau.

La meilleure pratique pour garder votre humidificateur propre est de le nettoyer une fois par semaine. Cela garantira que toute accumulation qui se produit est réduite au minimum et traitée rapidement.

Deux dernières réflexions

Si votre humidificateur subit des dommages ou cesse de fonctionner, vous pouvez vérifier la garantie et le remplacer. La plupart des humidificateurs sont assortis d’une garantie d’un an et vous pourrez peut-être le remplacer par l’intermédiaire du détaillant chez qui vous l’avez initialement acheté. Sinon, vous devrez contacter le fabricant.

Les humidificateurs portables sont des outils simples et efficaces pour garder l’air de votre maison humide, même pendant les mois d’hiver secs. Cela contribue à améliorer la qualité de l’air, à vous garder en bonne santé et à réduire les coûts de chauffage. Ils sont faciles à entretenir et offrent de grands avantages avec un minimum de nettoyage. Considérez les différents types d’humidificateurs portables disponibles et partez de là – il y a forcément une option pour répondre à vos besoins.