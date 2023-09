Guide d’achat d’Halloween : Monstres universels, Blumhouse Horror

Universal Pictures a un long héritage d’horreur qui englobe les films originaux d’Universal Monsters, Chuckydes événements comme Nuits d’horreur d’Halloweenet de nouvelles terreurs de Blumhouse comme M3GAN et le prochain Cinq nuits chez Freddy.

Alors que la saison des achats d’Halloween bat son plein, voici quelques-uns des meilleurs styles de vie, mode fandom et costumes qu’Universal a à offrir. Les collaborations sont sauvages, du vin de marque officielle Universal Monsters de 19 Crimes à la literie de Cakeworthy, en passant par les réapprovisionnements RSVLTS, les accessoires HHN et bien plus encore chez Hot Topic. Et bien sûr, une bonne quantité de déguisements de Spirit Halloween et de la vitrine Amazon officielle d’Universal.

Jetez un œil à la galerie pour découvrir tous les équipements et costumes d’horreur d’Universal Studios !