Guide d’achat des AirPods 4 et des générations précédentes : comparaison de toutes les améliorations

Les nouveaux AirPods d’Apple sont désormais disponibles en précommande. Avec la sortie des AirPods 4 et des AirPods 4 avec ANC, Apple a apporté des améliorations significatives qui pourraient faire la différence dans votre expérience d’écoute quotidienne.



Les principales améliorations apportées aux AirPods 4 incluent un ajustement plus confortable, une qualité sonore améliorée avec un nouveau pilote à faible distorsion et des fonctionnalités améliorées telles que l’audio spatial personnalisé. Pour la première fois dans la gamme AirPods standard, les AirPods 4 offrent une suppression active du bruit en option pour 50 $ supplémentaires, offrant une expérience plus silencieuse et plus immersive, en particulier dans les environnements bruyants.

Ce guide d’achat détaille ces changements, les compare aux générations précédentes et vous aide à décider quel modèle correspond le mieux à vos besoins. Que vous passiez des AirPods 2, des AirPods 3 ou que vous choisissiez entre les modèles ‌AirPods 4‌, ce guide vous aide à prendre une décision éclairée en fonction de vos priorités, qu’il s’agisse de qualité sonore, d’ajustement, de confort ou de fonctionnalités avancées comme l’ANC. Nous vous expliquerons également qui devrait envisager de passer à la dernière génération.

AirPods

(Deuxième génération, 2019) AirPods

(Troisième génération, 2021) AirPods

(Quatrième génération, 2024) AirPods avec ANC

(Quatrième génération, 2024) Conception de type EarPods (2012) avec de longues « tiges » Conception similaire à celle des AirPods Pro (2019) avec une forme plus large, des « tiges » plus courtes et un ajustement amélioré Coupe encore améliorée et plus confortable avec une forme plus étroite Coupe encore améliorée et plus confortable avec une forme plus étroite Système de ventilation pour l’égalisation de la pression Système de ventilation pour l’égalisation de la pression Capteurs optiques intra-auriculaires Capteurs de détection de peau Capteurs optiques intra-auriculaires Capteurs optiques intra-auriculaires Microphones orientés vers l’intérieur Microphones orientés vers l’intérieur Microphones orientés vers l’intérieur Capteurs de robinet Capteurs de force Capteurs de force Capteurs de force Appuyez deux fois pour jouer, avancer ou répondre à un appel téléphonique Appuyez une fois pour lire, mettre en pause ou répondre à un appel téléphonique, appuyez deux fois pour avancer, appuyez trois fois pour reculer et appuyez et maintenez pour Siri Appuyez une fois pour lire, mettre en pause ou répondre à un appel téléphonique, appuyez deux fois pour avancer, appuyez trois fois pour reculer et maintenez enfoncé pour ‌Siri‌ Appuyez une fois pour lire, mettre en pause ou répondre à un appel téléphonique, appuyez deux fois pour avancer, appuyez trois fois pour reculer et maintenez enfoncé pour ‌Siri‌ Résistance à la transpiration et à l’eau (IPX4) Résistant à la poussière, à la transpiration et à l’eau (IP54) Résistant à la poussière, à la transpiration et à l’eau (IP54) Driver Apple personnalisé à grande excursion Pilote Apple à excursion élevée repensé basé sur les AirPods Pro Nouveau pilote à faible distorsion et nouvelle architecture acoustique Nouveau pilote à faible distorsion et nouvelle architecture acoustique Amplificateur personnalisé à plage dynamique élevée Amplificateur à plage dynamique élevée repensé basé sur les ‌AirPods Pro‌ Nouvel amplificateur à plage dynamique élevée Nouvel amplificateur à plage dynamique élevée Puce H1 Puce H1 Puce H2 Puce H2 Bluetooth 5.0 Bluetooth 5.0 Bluetooth 5.3 Bluetooth 5.3 Connectivité 2,4 GHz Connectivité 2,4 GHz Connectivité 2,4 GHz et 5 GHz Connectivité 2,4 GHz et 5 GHz Égaliseur adaptatif Égaliseur adaptatif Égaliseur adaptatif Audio spatial avec suivi dynamique de la tête Audio spatial avec suivi dynamique de la tête Audio spatial avec suivi dynamique de la tête Annulation active du bruit Mode transparence Audio adaptatif Sensibilisation à la conversation Volume personnalisé Volume personnalisé Isolation de la voix Isolation de la voix Prise en charge de la commande « Dis Siri » Prise en charge de la commande « Dis Siri » Prise en charge des commandes « Dis Siri » et simplement « Siri » Prise en charge des commandes « Dis Siri » et simplement « Siri » Jusqu’à cinq heures d’écoute avec une seule charge Jusqu’à six heures d’écoute avec une seule charge (jusqu’à cinq heures avec l’audio spatial) Jusqu’à cinq heures d’écoute avec une seule charge Jusqu’à cinq heures d’écoute sur une seule charge avec le contrôle du bruit désactivé (jusqu’à quatre heures d’écoute sur une seule charge avec la suppression active du bruit activée) Étui de chargement Lightning Étui de chargement Lightning/étui de chargement MagSafe avec prise en charge du chargeur Apple Watch, des chargeurs sans fil certifiés Qi et ‌MagSafe‌ Boîtier de chargement USB-C Boîtier de chargement sans fil USB-C avec prise en charge du chargeur Apple Watch et des chargeurs sans fil certifiés Qi Boîtier de chargement plus large Boîtier de chargement compact (10 % plus petit en volume) Boîtier de chargement compact (10 % plus petit en volume) Haut-parleur pour Find My Port Lightning Port Lightning Port USB-C Port USB-C Bouton d’appairage physique Bouton d’appairage physique Bouton d’appairage capacitif Bouton d’appairage capacitif Auparavant 129 $, maintenant abandonné Auparavant 179 $, maintenant abandonné 129 $ 179 $

Dimensions

À chaque génération, Apple a peaufiné le design des écouteurs et du boîtier de charge, les rendant plus compacts et plus légers. Dans les ‌AirPods 4‌, les écouteurs sont légèrement plus petits et plus ergonomiques, tandis que le boîtier de charge a vu son volume diminuer de 10 %, ce qui le rend plus facile à transporter. Vous trouverez ci-dessous une comparaison détaillée des dimensions des AirPods sur plusieurs générations, vous permettant de voir comment Apple a amélioré le facteur de forme au fil du temps.

Écouteurs

AirPods (deuxième génération) AirPods (troisième génération) AirPods (quatrième génération) Hauteur 40,5 mm (1,59 pouces) 30,79 mm (1,21 pouces) 30,2 mm (1,19 pouces) Largeur 16,5 mm (0,65 pouces) 18,26 mm (0,72 pouces) 18,3 mm (0,72 pouces) Profondeur 18,0 mm (0,71 pouce) 19,21 mm (0,76 pouces) 18,1 mm (0,71 pouces) Poids 4,0 grammes (0,14 once) 4,28 grammes (0,15 once) 4,3 grammes (0,15 once)

Étui de chargement

Boîtier de chargement pour AirPods (deuxième génération) Boîtier de chargement pour AirPods (troisième génération) Boîtier de chargement pour AirPods (quatrième génération) Hauteur 53,5 mm (2,11 pouces) 46,40 mm (1,83 pouces) 46,2 mm (1,82 pouces) Largeur 44,3 mm (1,74 pouces) 54,40 mm (2,14 pouces) 50,1 mm (1,97 pouces) Profondeur 21,3 mm (0,84 pouces) 21,38 mm (0,84 pouces) 21,2 mm (0,83 pouces) Poids 38,2 grammes (1,35 once) 37,91 grammes (1,34 once) 32,3 grammes (1,14 once)

Modèle ANC: 34,7 grammes (1,22 onces)

Est-ce que ça vaut la peine de faire une mise à niveau ?

Les AirPods 4, en particulier la version ANC, représentent une avancée significative par rapport à leurs prédécesseurs. La mise à niveau la plus cruciale est l’introduction de la suppression active du bruit (ANC) sur les AirPods 4 avec ANC, une première pour les écouteurs ouverts d’Apple. Cela améliore l’expérience d’écoute globale en permettant aux utilisateurs de profiter de leur musique et de leurs appels dans des environnements plus bruyants sans avoir besoin d’embouts intra-auriculaires en silicone. Pour beaucoup, cela à lui seul justifiera la mise à niveau, en particulier pour les utilisateurs qui n’aiment pas l’ajustement des conceptions intra-auriculaires comme les AirPods Pro.

Une autre amélioration notable est la qualité sonore. Avec un nouveau pilote à faible distorsion, les AirPods 4 offrent des basses plus profondes, des aigus plus clairs et une meilleure clarté globale que les modèles précédents. Cette amélioration est encore renforcée par l’égaliseur adaptatif et la technologie audio spatiale personnalisée d’Apple, qui optimisent le son en fonction de l’oreille de chaque auditeur. Cette amélioration est suffisamment importante pour que même les auditeurs occasionnels remarquent une différence marquée, en particulier s’ils passent des AirPods 2 ou AirPods 3, où les améliorations de la qualité sonore étaient plus progressives.

L’ajustement et le confort ont également été améliorés. Les AirPods 4 présentent un design plus étroit et plus ergonomique qui s’adapte plus solidement à un plus large éventail d’oreilles, répondant ainsi aux plaintes concernant l’ajustement moins sûr des AirPods 3 pour certains utilisateurs. Le boîtier de charge a également été réduit de 10 % et, dans la version ANC, comprend un haut-parleur pour un suivi plus facile via l’application ‌Find My‌ d’Apple.

Mise à niveau depuis les AirPods 2

Si vous venez d’utiliser les AirPods 2, la mise à niveau vers les AirPods 4 est une décision qui en vaut la peine, car elle offre un grand nombre d’améliorations significatives en termes de conception, de son et de qualité de vie de base. Les AirPods 2 manquent de nombreuses fonctionnalités qui sont devenues la norme dans les modèles suivants, comme une qualité sonore améliorée et un son spatial. Les utilisateurs qui passent des AirPods 2 à une version supérieure constateront que les AirPods 4 avec ANC représentent un bond en avant encore plus grand.

Mise à niveau depuis les AirPods 3

Pour les utilisateurs d’AirPods 3, la décision est plus nuancée. Les améliorations de la qualité sonore et du confort sont notables, mais peut-être pas suffisantes pour tous les utilisateurs pour justifier le changement, à moins que l’ANC ne soit une priorité. Si l’isolation phonique et la capacité d’écouter confortablement dans des environnements très fréquentés sont essentielles pour vous, alors les AirPods 4 avec ANC seraient une mise à niveau intéressante. Pour ceux qui n’ont pas besoin de l’ANC et sont satisfaits de la qualité sonore des AirPods 3, il peut être plus pratique de conserver votre modèle actuel, à moins que le confort et l’ajustement ne soient un problème persistant.

Mise à niveau depuis les AirPods Pro

Les utilisateurs d’AirPods Pro ne trouveront probablement pas de raison suffisante pour changer, à moins qu’ils ne recherchent un design plus léger et ouvert sans embouts en silicone. Les AirPods 4 ne peuvent pas égaler la suppression du bruit ou l’étanchéité des Pro, mais ils offrent une alternative plus confortable pour ceux qui préfèrent un ajustement ouvert tout en conservant de nombreuses fonctionnalités dont bénéficient les utilisateurs Pro, telles que l’audio spatial personnalisé et le suivi dynamique de la tête.

AirPods 4 ou AirPods 4 avec ANC ?

Le choix entre les AirPods 4 et les AirPods 4 avec ANC dépend en grande partie de la priorité que vous accordez à la suppression active du bruit. Si vous vous trouvez fréquemment dans des environnements bruyants, comme lorsque vous vous déplacez dans les transports en commun, voyagez en avion ou travaillez dans des cafés, les AirPods 4 avec ANC devraient améliorer considérablement votre expérience pour seulement 50 $ de plus. Bien que la suppression du bruit ne soit pas aussi efficace que celle des AirPods Pro, elle fonctionne étonnamment bien pour des écouteurs à oreille ouverte et offre suffisamment d’isolation pour faire la différence dans les environnements à basse fréquence comme le bourdonnement des moteurs et les rues animées.

La possibilité de charger avec une Apple Watch ou un chargeur sans fil Qi est également remarquable, tout comme le haut-parleur dans le boîtier de chargement pour ‌Find My‌. Ces fonctionnalités supplémentaires font généralement que les ‌AirPods 4‌ avec ANC valent les 50 $ supplémentaires par rapport au modèle sans ANC pour la plupart des utilisateurs de technologie enthousiastes.

En revanche, si vous n’avez jamais possédé d’AirPods auparavant ou si vous ne ressentez tout simplement pas le besoin d’une réduction du bruit, les AirPods 4 standard seront un choix plus économique. Ils conservent les améliorations de la qualité sonore, de l’audio spatial et du confort des AirPods 4, mais à un prix inférieur. Pour les utilisateurs qui passent des AirPods 2 ou 3 et qui se retrouvent rarement dans des endroits bruyants, les AirPods 4 sont un bon choix qui vous offrira la plupart des mises à jour clés sans coût supplémentaire.