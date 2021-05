Guide d’achat de véhicules électriques: ce qu’il faut savoir sur les modèles, les batteries, la charge et plus encore

De nombreuses personnes s’inquiètent encore du coût, du choix et de la tarification, mais ces obstacles diminuent rapidement et le président Biden espère accélérer les choses avec des dizaines de milliards de dollars d’incitations.

La première étape consiste à déterminer où vous rechargerez généralement le véhicule. La plupart des gens le font à la maison, ce qui est le plus simple. Mais avec les nouvelles voitures et camions électriques capables de parcourir 200 miles ou plus avec une charge complète, certains conducteurs choisissent de faire le plein au besoin au travail ou aux bornes de recharge publiques. Certains habitants de la ville sont connus pour déployer de longs câbles entre des appartements ou des maisons pour alimenter des véhicules garés dans la rue.

Certains véhicules électriques, comme le Hyundai Ioniq , les Nissan Leaf ou la Mini Cooper SE , commencent autour de 30 000 $ et sont des alternatives économiques et écologiques à une voiture à essence. D’autres, comme le Porsche Taycan ou le prochain monstre Hummer électrique de GMC et du luxueux Mercedes-Benz EQS, sont des pièces qui vous coûteront environ 100 000 $.

Prenez Tesla. Bien sûr, l’entreprise fabrique des véhicules électriques puissants, modernes et rapides. Mais l’attrait est également lié à ce qu’une Tesla dit à propos de son propriétaire. En acheter un, c’est acheter dans une communauté d’adopteurs précoces – et, dans une certaine mesure, dans les points de vue et les visions d’Elon Musk, le chef de la direction magnétique et impétueux de la société. En conséquence, de nombreux automobilistes aiment ou détestent Tesla.

Si vous prévoyez de recharger une nouvelle voiture ou un camion électrique à la maison, il y a des pièges à prendre en compte. Alors que les véhicules électriques peuvent être alimentés avec des prises domestiques typiques, le processus est extrêmement lent, prenant jusqu’à 24 heures ou plus pour atteindre une charge complète. De nombreux propriétaires choisissent d’installer une prise plus rapide de 220 à 240 volts, comme celles utilisées par les sécheuses, ce qui implique généralement l’embauche d’un électricien.

«Il y a beaucoup de choses à propos de Tesla qui plaisent aux gens qui recherchent simplement une technologie future ou une voiture de sport – ils sont tous très rapides», a déclaré M. Fisher. «Il y a même quelque chose de plus profond que ça. Je pense qu’il y a une affection pour Elon Musk.

En tant que leader du marché, Tesla présente certains avantages. Ses voitures et sa technologie sont utilisées depuis plus longtemps que les véhicules électriques fabriqués par d’autres constructeurs automobiles, et Tesla dispose d’un réseau de charge facile à utiliser pour l’utilisation exclusive des voitures qu’il fabrique. Mais le paysage change rapidement, selon M. Weaver d’Edmunds.

«Il y a une véritable explosion de choix», a-t-il déclaré. «Tout le monde, et je veux dire tout le monde, s’empile sur le marché. Le point de basculement a été atteint où toutes vos marques familières proposeront désormais des alternatives de VE véritablement utiles et polyvalentes dans les deux ou trois prochaines années. »

Plusieurs nouveaux véhicules électriques ont pris les routes au début de 2021, notamment la Mustang Mach-E de Ford, l’ID.4 de Volkswagen et le XC40 Recharge de Volvo. Et les constructeurs automobiles devraient en introduire beaucoup plus cette année et l’an prochain. Certains que les passionnés d’automobile attendent avec impatience incluent le Audi Q4 e-tron Véhicule de sport, La berline i4 de BMW, Le VUS Ioniq 5 de Hyundai. et Le VUS Ariya de Nissan. On s’attend à ce que plusieurs start-ups commencent à vendre des voitures, y compris le Berline Lucid Air et Rivian’s Camionnette R1T et VUS R1S.

Que pouvez-vous vous permettre? (Les crédits d’impôt pourraient aider.)

Oui, les véhicules électriques coûtent plus cher que les véhicules à essence similaires, mais le prix de l’autocollant ne vous en dit pas plus. Les allégements fiscaux fédéraux et étatiques, les subventions de services publics et d’autres économies peuvent aider à compenser le coût.

Le gouvernement fédéral offre un crédit d’impôt de 7 500 $ pour les véhicules électriques. Il est épuisé pour les clients qui achètent une Tesla ou une voiture GM, mais il est toujours disponible pour de nombreux autres véhicules électriques. Prenez la Nissan Leaf. Un nouveau modèle de base coûte près de 32 000 $, mais après le crédit d’impôt fédéral, le prix tombe à moins de 25 000 $. Et les États, les villes et même les entreprises de services publics offrent des incitations à l’achat de véhicules électriques ou à l’installation de chargeurs à domicile.

Les véhicules électriques sont également moins chers à posséder. UNE étude récente de Consumer Reports a constaté que le conducteur moyen d’un véhicule électrique dépensera 60% de moins pour alimenter la voiture, le camion ou le SUV et moitié moins en réparations et en entretien – aucun changement d’huile nécessaire – par rapport au propriétaire moyen d’un véhicule à essence.