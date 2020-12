Avoir un soutien-gorge bien ajusté est tout aussi important que d’avoir des chaussures ou tout autre vêtement qui vous va.

Nous les portons tous les jours (ou rarement depuis le début du verrouillage), il est donc important de rester à l’aise tout au long de la journée.

Donc, si vous avez des bretelles qui s’enfoncent dans les épaules et que les armatures vont bientôt se détraquer, continuez à lire notre guide complet ci-dessous.

Types de soutien-gorge

Techniquement parlant, il existe différents types de styles de soutien-gorge. Ce que vous choisissez dépendra de ce que vous portez, de votre confort quotidien et bien sûr de ce qui offre un soutien optimal. Les styles les plus populaires incluent:

Soutien-gorge T-shirt – le soutien-gorge de tous les jours le plus populaire, il a des bonnets moulés doux pour donner une forme flatteuse sous les hauts.

– le soutien-gorge de tous les jours le plus populaire, il a des bonnets moulés doux pour donner une forme flatteuse sous les hauts. Soutien-gorge pigeonnant – comporte des bonnets moulés et rembourrés pour donner un coup de pouce supplémentaire et l’apparence d’un buste plus ample

– comporte des bonnets moulés et rembourrés pour donner un coup de pouce supplémentaire et l’apparence d’un buste plus ample Demi soutien-gorge – a des bretelles plus larges et des demi-bonnets offrant un décolleté plus horizontal

– a des bretelles plus larges et des demi-bonnets offrant un décolleté plus horizontal Soutien-gorge balconnet – un demi-soutien-gorge coupe basse au look vintage

– un demi-soutien-gorge coupe basse au look vintage Soutien-gorge plongeant – soutient le buste avec des bonnets échancrés, le centre est généralement plus fin que les autres soutiens-gorge pour soutenir les coupes audacieuses

– soutient le buste avec des bonnets échancrés, le centre est généralement plus fin que les autres soutiens-gorge pour soutenir les coupes audacieuses Soutien-gorge sans bretelles – tout comme son nom l’indique, les soutiens-gorge sans bretelles offrent un maintien sans bretelles







Avec des restrictions variées dans les magasins du Royaume-Uni, il peut être un peu difficile d’obtenir un soutien-gorge en magasin pour le moment. Heureusement, des endroits comme Beija London et Marks and Spencer offrent des guides de mesure en ligne très simples et des tableaux numériques pour vous aider à trouver votre ajustement parfait.

Où acheter

Meilleures marques de soutiens-gorge à essayer maintenant

1. Soutien-gorge t-shirt en microfibre









En ce qui concerne l’inclusivité, l’humble soutien-gorge t-shirt est le type de soutien-gorge le plus universel pour toutes les tailles de buste.

Ils offrent un soutien suffisant pour un port quotidien, ainsi qu’un confort grâce aux bonnets moulés; qui vous donnent aussi un joli petit ascenseur.

Prix: 12,99 £, H&M – acheter ici maintenant

2. Soutien-gorge multivoies rembourré sans armatures









Si vous avez une poitrine plus petite, les soutiens-gorge multi-voies (y compris les options sans bretelles) sont un excellent choix.

Pour ceux qui ont des poitrines plus grandes, un soutien-gorge à bretelles offrira un bon maintien; mais vous aurez peut-être besoin de quelque chose de plus structuré sous le buste pour vous garder aux bons endroits.

Prix: 18 £, Marks and Spencer – achetez ici maintenant

3. Soutien-gorge Demi Calvin Klein









Les bretelles larges et les bonnets plus petits sont idéaux pour les poitrines plus petites, offrant suffisamment de soutien avec un peu de soulèvement et beaucoup de confort.

Les demi-soutiens-gorge ont généralement moins de rembourrage, ce qui en fait une bonne option pour la détente et les vêtements décontractés.

Prix: 40 £, John Lewis – acheter ici maintenant

4. Beija London Waves Y Bra







Les soutiens-gorge balconnet donnent une silhouette sensuelle, idéale pour les bustes de taille moyenne à grande – des bretelles plus larges aident à donner un coup de pouce avec un soutien confortable pour un port prolongé.

Prix: 60 £, Beija Londres – acheter ici maintenant

5. Soutien-gorge Boux Ultra Boost









Les soutiens-gorge push-up sont l’un des styles les plus courants pour ce coup de pouce supplémentaire, si vous êtes grand ou petit au niveau de la poitrine; c’est un incontournable pour chaque collection de sous-vêtements.

Les soutiens-gorge push-up offrent une belle portance pour les poitrines plus petites et la bonne quantité de portance pour les poitrines suspendues inférieures.

Prix: 28 £, avenue Boux – acheter ici maintenant

6. Soutien-gorge t-shirt plongeant en dentelle Gossard









Si vous recherchez le sous-vêtement parfait pour vos hauts et robes plongeants, le bon soutien-gorge peut vraiment sceller l’affaire.

Un soutien-gorge plongeant est un autre bon choix pour les masses, cependant, vous voudrez peut-être trouver quelque chose de moins rembourré si vous avez une poitrine plus grande pour plus de confort.

Prix: £ 32, Bravissimo – achetez ici maintenant

