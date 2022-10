Guide d’achat de Microsoft 365 : quelle version d’Office devriez-vous acheter ?

Microsoft Office a commencé sa vie en 1990, avant la disponibilité généralisée d’Internet. Il a subi une variété de changements au cours de cette période, mais a conservé le même nom – jusqu’à maintenant.

En octobre 2022, Microsoft a annoncé qu’il rebaptiserait les versions autonomes des applications Office en « Microsoft 365 ». Cela correspond à ce que nous avons vu avec le service d’abonnement axé sur la productivité de l’entreprise en 2020, qui a pris le même nom.

À la base, le paiement régulier vous donne accès à Word, PowerPoint, Excel, OneNote et Publisher, ainsi qu’à Teams pour la communication et Outlook pour le courrier électronique. Vous bénéficiez également d’un stockage en nuage via OneDrive et de mises à jour régulières, mais encore plus de logiciels sont disponibles sur les plans professionnels et commerciaux.

Bien que cet article soit conçu pour vous aider à choisir entre eux, il est loin d’être votre seule option. Comme cela a toujours été le cas, Microsoft continue de publier des versions autonomes des applications Office toutes les quelques années. La dernière version est sortie en

2021, mais à part les correctifs logiciels, vous ne recevrez aucune mise à jour.

Pour certaines personnes, il est également possible d’accéder à Microsoft Office gratuitement ou à un tarif réduit. Voici tout ce que vous devez savoir.

Comment obtenir Microsoft Office sur votre ordinateur portable ou PC

Auparavant, le meilleur (et le seul) moyen d’obtenir Office était d’acheter un CD-ROM à un prix unique et de l’installer sur votre PC ou votre ordinateur portable. De nos jours, ce serait un peu un problème, de nombreux ordinateurs portables n’ayant même plus de lecteurs de disque, mais c’était un moyen de s’assurer que vous disposiez d’une sauvegarde physique.

De nos jours, Office est disponible en téléchargement, mais vous pouvez soit l’acheter directement avec un achat unique, soit sous forme d’abonnement mensuel. Il y a des avantages à l’une ou l’autre des options.

Tout produit Microsoft sous l’égide “365” est basé sur un abonnement, se référant au nombre de jours dans une année. Tout produit Microsoft sans “365” dans son nom est susceptible d’être un achat unique – bon si vous ne voulez payer qu’une seule fois, mais vous ne pourrez pas mettre à niveau le logiciel avec des mises à jour en ligne comme vous le pouvez avec 365 abonnements.

Il existe également plusieurs versions différentes d’Office, et vous devez choisir celle qui vous convient le mieux en fonction de vos besoins. Il convient de noter que même si ce guide d’achat couvre toutes les plates-formes, les utilisateurs de Mac voudront peut-être jeter un coup d’œil au détail Guide d’achat d’Office pour Mac sur notre site sœur Macworld.

Tout d’abord, nous décomposerons les options Office si vous achetez pour un usage domestique ou étudiant, puis passerons aux options si vous l’achetez pour le travail ou pour une petite entreprise.

Quelle version de Microsoft Office avez-vous ?

Si vous cherchez à mettre à niveau, il est facile de vérifier quelle version de Microsoft Office vous avez installée. Si vous avez téléchargé toutes les applications en même temps, elles devraient toutes exécuter la même version.

Pour les besoins de cet article, nous utilisons Microsoft Word. Le processus peut varier légèrement en fonction de votre appareil et de votre application, mais il devrait toujours être facile à trouver :

Ouvrez l’application Office de votre choix. Vous devriez être présenté avec un écran d’accueil similaire à celui ci-dessous Dans le coin inférieur gauche, cliquez sur “Compte”

Dans la section “Informations sur le produit”, recherchez “À propos de Word”. Ici, vous devriez voir “Version” suivi d’un nombre à quatre chiffres

Pour savoir quand cette version est sortie, une rapide recherche sur le web vous indiquera

Cependant, le processus diffère sur les anciennes applications Office. Dans Word 2010, vous devez choisir ‘Fichier’, puis ‘Aide’. Les informations seront alors affichées sur le côté droit de l’écran, comme vous pouvez le voir ci-dessous.

C’est encore différent dans Word 2007. Cliquez sur l’icône ronde Microsoft Office en haut à gauche, puis sur “Options Word” en bas du menu. Ensuite, choisissez “Ressources” – la dernière option sur le panneau de gauche. Vous devriez voir un bouton “À propos” au bas de la liste qui vous fournira des détails supplémentaires sur la version que vous possédez.

Dans la version 2003, accédez à l’option “Aide” dans la barre de menu supérieure, puis à “À propos de Microsoft Office Word”. Dans la fenêtre contextuelle, vous verrez la version MS Office World ainsi que la suite à laquelle elle appartient, comme Microsoft Office Professional Edition 2003.

Est-ce que Windows 11 viendra avec Microsoft Office ?

Non, ce n’est pas le cas. Windows 11 est sorti en 2021 et est une mise à niveau gratuite pour la plupart des utilisateurs de Windows 10, mais les applications Microsoft Office ne sont pas incluses. Tous vos fichiers et applications existants feront le déplacement, donc si vous avez déjà une version autonome (comme Office 2019 ou Office 2021), elle sera toujours disponible.

Mais tous les autres devront payer pour y accéder. Apprenez-en plus dans notre guide séparé : Windows 11 est-il fourni avec Microsoft Office ?

Microsoft 365 (anciennement Office 365)

Le service d’abonnement axé sur la productivité de Microsoft était connu sous le nom d’Office 365 depuis son lancement initial en 2011 jusqu’en 2020. Depuis avril 2020, il est simplement connu sous le nom de « Microsoft 365 », mais le changement de nom n’a pas affecté les fonctionnalités à part quelques nouvelles fonctionnalités.

Tout d’abord, les options conçues pour le consommateur individuel (c’est-à-dire probablement vous). Si vous vous abonnez, vous avez le choix entre deux options principales : Personnel (pour un seul utilisateur) ou Famille (jusqu’à six utilisateurs). Pour les deux, vous avez la possibilité de payer mensuellement ou annuellement :

Microsoft 365 Personnel – 6,99 $/5,99 £ par mois ou 69,99 $/59,99 £ par an – une personne, 1 To de stockage en nuage

Famille Microsoft 365 – 9,99 $ / 7,99 £ par mois ou 99,99 $ / 79,99 £ par an – jusqu’à six personnes, 1 To de stockage en nuage chacune, fonctionnalités supplémentaires de sécurité familiale

Il existe également une version gratuite spéciale pour les étudiants et le personnel universitaire, à laquelle nous reviendrons plus tard.

Le principal avantage d’opter pour Microsoft 365 est que vous obtiendrez des mises à jour régulières tant que vous serez abonné, sans avoir besoin de passer d’une version à l’autre toutes les quelques années et sans vous soucier de la compatibilité des fichiers.

Vous pouvez également enregistrer votre travail dans le cloud, similaire à Google Docs. Microsoft offre également quelques avantages supplémentaires tels que 1 To de stockage en nuage et un accès complet à Microsoft Teams.

Microsoft 365 – Famille vs Personnel

Si vous vous abonnez, vous avez le choix entre deux options principales : Personnel (pour un seul utilisateur) ou Famille (jusqu’à six utilisateurs). Pour les deux, vous avez la possibilité de payer mensuellement ou annuellement :

Le supplément de 20 £/30 $ par an ou 2 £/3 $ par mois pour l’abonnement familial est une bonne affaire si vous choisissez de partager les frais d’abonnement entre amis. Les abonnements annuels vous permettent également d’économiser deux mois de paiement.

Il n’y a pas non plus de limite d’appareils sur les installations de Microsoft 365, ce qui signifie que les abonnés familiaux ou personnels peuvent installer le logiciel sur autant d’appareils que nécessaire. Cependant, vous êtes limité à travailler sur cinq appareils simultanément.

Famille Microsoft 365

Pour 6 utilisateurs à la fois sur un nombre illimité de PC/Mac, tablettes et téléphones

1 To de stockage cloud par utilisateur pour 6 utilisateurs (6 To au total)

Accès continu aux mises à jour

Inclut Word, Excel, PowerPoint, OneNote, Outlook, Publisher (PC uniquement), Access (PC uniquement), OneDrive, Microsoft Teams

NOUS: 99,99 $ par an ou 9,99 $ par mois

ROYAUME-UNI: 79,99 £ par an ou 7,99 £ par mois

Microsoft 365 Personnel

Pour 1 PC/Mac sur un nombre illimité de PC/Mac, tablettes et téléphones

1 To de stockage cloud par utilisateur pour 1 utilisateur

Accès continu aux mises à jour

Inclut Word, Excel, PowerPoint, OneNote, Outlook, Publisher (PC uniquement) Accéder (PC uniquement) OneDrive, Microsoft Teams, Sécurité familiale

NOUS: 69,99 $ par an ou 6,99 $ par mois

ROYAUME-UNI: 59,99 £ par an ou 5,99 £ par mois

Office 365 Education – Options gratuites pour les étudiants

Office 365 Education est (comme son nom l’indique) une version spéciale de Microsoft 365 pour les étudiants et les professeurs ou le personnel universitaire. Les étudiants et les enseignants peuvent s’inscrire pour un accès Web gratuit à Word, Excel, PowerPoint, OneNote et Microsoft Teams dans le cadre du plan Office 365 A1.

Sans surprise, vous aurez besoin d’une adresse e-mail universitaire ou d’une autre preuve de votre statut pour le réclamer. Consultez notre article complet sur la façon d’obtenir Microsoft Word gratuitement.

Il y a aussi le plan Office 365 A3 si vous voulez un accès de bureau aux applications, qui coûte 2,20 £ / 2,50 $ US par mois pour chaque étudiant et 2,85 £ / 3,25 $ pour chaque enseignant ou autre membre du personnel. Le plan Office 365 A5 de premier plan, qui coûte 5,30 £ / 6 $ par mois pour les étudiants et 7,05 £ / 8 $ par mois pour les enseignants, offre un accès au bureau et au Web ainsi que des fonctionnalités de sécurité supplémentaires.

Si vous souhaitez rechercher d'autres offres technologiques intéressantes pour les étudiants, consultez

Conseiller technique centre de retour à l’école.

Office Famille et Étudiant 2021

Si vous préférez payer un prix unique, Office Famille et Étudiant 2021 est le pack qu’il vous faut. Vous perdez les mises à jour logicielles automatiques de Microsoft 365, mais cela signifie que vous pouvez utiliser le logiciel pendant des années sans être lié à un abonnement. Il fonctionne avec un appareil exécutant Windows 11, Windows 10 ou toute version récente de macOS.

Cependant, vous n’obtenez pas un accès complet aux applications mobiles et tablettes ici (n’importe qui peut toujours les utiliser pour afficher des documents gratuitement, mais pas pour les modifier ou les créer), il n’y a pas de stockage en nuage inclus et vous n’avez pas accès à la suite complète de programmes Office inclus dans les abonnements Microsoft 365.

Office 2021 inclut de nouvelles fonctionnalités telles qu’un thème noir dans Word, de nouveaux outils d’apprentissage, de nouveaux graphiques et chronologies, de nouvelles transitions dans PowerPoint et bien plus encore. Mais contrairement à un abonnement Microsoft 365, il ne continuera pas à bénéficier de nouvelles fonctionnalités au fil du temps.

Il convient également de noter que Microsoft Office sera bientôt connu sous le nom de Microsoft 365 après un changement de nom, mais il fonctionnera toujours exactement de la même manière.

Microsoft 365 Entreprise

Microsoft propose également des versions professionnelles de ses logiciels. Nous nous concentrons ici sur les options pour les petites entreprises, mais Microsoft propose également des plans d’entreprise pour les grandes entreprises. Encore une fois, il y a une séparation entre les forfaits d’abonnement 365 et la version d’achat unique d’Office 2021.

Il existe trois versions principales de Microsoft 365 Business, chacune offrant des packages logiciels très différents, alors assurez-vous de choisir la bonne. Faites particulièrement attention à Microsoft 365 Business Basic (à partir de 6 $/4,50 £ par utilisateur et par mois), qui n’inclut pas les versions de bureau des logiciels Office de base tels que Word et Excel, mais uniquement les outils en ligne et cloud de Microsoft.

Notez également les applications Microsoft 365 pour le plan d’affaires (8,25 $/7,90 £ par utilisateur et par mois) comprend à la fois la version de bureau et la version mobile des applications, mais sans les autres outils de productivité tels que les fonctionnalités de messagerie, de calendrier et de conférence téléphonique Teams.

Voici un résumé des quatre principaux plans axés sur les entreprises que nous recommandons :

Microsoft 365 Business Standard

Une licence pour 5 PC/Mac plus 5 tablettes et 5 téléphones par utilisateur

1 To de stockage cloud par utilisateur

Autorise jusqu’à 300 utilisateurs

Accès continu aux mises à jour

Versions de bureau de Word, Excel, PowerPoint, OneNote, Outlook, Publisher, Access, OneDrive

Versions Web de Word, Excel, PowerPoint

NOUS: 12,50 $ par utilisateur et par mois

ROYAUME-UNI: 9,40 £ par utilisateur et par mois

Microsoft 365 Entreprise Premium

Pour 5 PC/Mac plus 5 tablettes et 5 téléphones par utilisateur

1 To de stockage cloud par utilisateur

Autorise jusqu’à 300 utilisateurs

Hébergement de messagerie avec boîte aux lettres de 50 Go et adresse de domaine personnalisée

Accès continu aux mises à jour

Versions de bureau de Word, Excel, PowerPoint, OneNote, Outlook, Publisher, Access

Accès à OneDrive, Exchange, Microsoft Teams, SharePoint, Yammer

Versions Web de Word, Excel, PowerPoint, Outlook

NOUS: 22 $ ​​par utilisateur par mois

ROYAUME-UNI: 16,60 £ par utilisateur et par mois

Microsoft 365 Entreprise Basique

1 To de stockage cloud par utilisateur

Hébergement de messagerie avec boîte aux lettres de 50 Go et adresse de domaine personnalisée

Autorise jusqu’à 300 utilisateurs

Accès continu aux mises à jour

Visioconférence jusqu’à 250 personnes

OneDrive, Exchange, Microsoft Teams, SharePoint, Yammer

Versions Web de Word, Excel, PowerPoint, Outlook et OneNote

NOUS: 5 $ par utilisateur et par mois (forfait annuel)

ROYAUME-UNI: 4,50 £ par utilisateur et par mois (forfait annuel)

Applications Microsoft 365 pour les entreprises

Pour 5 PC/Mac plus 5 tablettes et 5 téléphones par utilisateur

1 To de stockage cloud par utilisateur

Versions Web de Word, Excel, PowerPoint, Outlook, OneNote et OneDrive

Accès continu aux mises à jour

Autorise jusqu’à 300 utilisateurs

ROYAUME-UNI: 7,90 £ par utilisateur et par mois (forfait annuel)

NOUS: 8,25 $ par utilisateur et par mois (forfait annuel)

ROYAUME-UNI: 7,90 £ par utilisateur et par mois (forfait annuel)

