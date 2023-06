Guide coureur par coureur Oaks de Jamie Lynch: Soul Sister propose de faire ses adieux au succès d’Epsom de Frankie Dettori | Nouvelles de la course

L’analyste principal de Sky Sports Racing, Jamie Lynch, a des informations sur chaque coureur de Betfred Oaks de vendredi et nous donne son verdict sur la grande course.

1. SOYEZ HEUREUX

Jockey : JA Heffernan | Entraîneur : AP O’Brien

Comme un feu d’artifice défectueux, ses débuts gagnants en septembre dernier ont promis plus que ce qui s’est concrétisé, malgré des augmentations de distance, bien que ce test devrait au moins lui convenir mieux que le Lingfield Oaks Trial sur le All-Weather dans lequel elle a été battue favorite en deuxième, étouffée pour la vitesse à la fin par Eternal Hope.

Sur les dix vainqueurs des Oaks d’Aidan O’Brien, quatre d’entre eux étaient deuxième (ou troisième) cordes ce jour-là mais, s’il est facile de voir Be Happy produire un record personnel sur cette étape, il est difficile de l’imaginer faire le saut requis pour bousculer le trio au sommet.

2. DIAMANT BRILLANT

C Lee | KR Burke

A causé tout un émoi avec son départ étincelant, de sept longueurs à Newmarket, mais ce tremblement de terre initial n’a généré aucune réplique, fonctionnant tout de même bien pour la troisième place du Prestige et du Fillies ‘Mile, mais derrière Eternal Hope et Be Happy parcourus en voyage pour son retour dans le procès de Lingfield Oaks.

L’excellent Karl Burke a une heureuse habitude de sortir le lapin des chapeaux, mais ce serait un tour de magie de faire monter Bright Diamond sur le podium dans un Oaks d’après ce que nous avons vu d’elle à Lingfield, l’épreuve plus raide d’Epsom susceptible de gêner plutôt que de l’aider.

3. CAERNARFON

Connor Beasley | Jack Channon

A été battue de 10 longueurs aux 1000 Guinées, mais tout aussi pertinente est qu’elle a battu 16 rivales ce jour-là, preuve positive qu’elle a repris là où elle s’était arrêtée en tant que juvénile (vainqueur de la liste).

Son dernier kilomètre a été son meilleur à Newmarket, suggérant une endurance encore inexploitée, mais même si 1 mètre et demi à Epsom est un monde à part, et il y a peu dans son pedigree pour dire qu’elle restera assez loin. Les Oaks seront au-dessus de ses moyens à divers égards.

Image:

Eternal Hope remporte le Oaks Trial à Lingfield Park sous William Buick





4. ESPOIR ÉTERNELLE

W Buick | C Appleby

Lorsque Minding a remporté les Oaks en 2016 avec une cote de 10/11, qui était le deuxième favori ? C’est impossible parce qu’elle est oubliable, mais la réponse est Skiffle, à 6/1, et la raison pour laquelle c’est pertinent est que Eternal Hope a dû être complété pour Epsom, comme l’était Skiffle.

Eternal Hope n’était pas si tard au départ ni si léger sur l’expérience que Skiffle se dirigeait vers Epsom, mais elle a clairement pris Charlie Appleby un peu par surprise depuis sa défaite lors de ses débuts à Wolverhampton en février, mais seulement 9/4 lors de l’affirmation sur Soyez heureux dans le procès de Lingfield Oaks, bien que ce procès semble insignifiant par rapport à ceux produits par Savethelastdance et Soul Sister.

Le supplément de 30 000 £ est important, mais peut-être moins important que le fait qu’Eternal Hope n’était pas considéré comme faisant partie de cette classe en premier lieu.

5. MAL DE CŒUR CE SOIR

C Demuro | D Menuisier

Wonderful Tonight a fleuri un peu tard pour disputer un Oaks, bien qu’elle ait fini parmi les meilleures sur les demi-fonds, et pour être honnête, il en va peut-être de même pour sa demi-sœur, Heartache Tonight, mais elle se fait tirer dessus Epsom.

En théorie, elle apporte plus à la table que la plupart après avoir terminé quatrième – battue à seulement 1½ longueur après avoir fait une grande partie de la course – dans le Prix Saint-Alary la dernière fois, mais en pratique, ce n’est guère la forme du Groupe 1, le niveau peu ou pas meilleur que les procès britanniques.

Elle est toujours du côté brut et, en tant que telle, il y a une profonde amélioration en elle, surtout maintenant en voyage, le statut (et l’endurance) de sa demi-sœur une recommandation continue, et s’il y a un paquet surprise dans les Oaks alors Je pense que c’est elle.

6. MAMAN JOON

Kévin Stott | R Hannon

L’esprit va immédiatement à Mojo Star qui, également une jeune fille, pour le même entraîneur et propriétaire, était 50/1 à Epsom mais battu uniquement par Adayar dans le Derby 2021.

Difficile tout de même d’imaginer que la foudre frappe deux fois en dépouillant sa seule et unique course, aussi prometteuse soit-elle pour une première. Bien que deuxième sur 16 à Newbury et échangeant des cotes à un moment donné, elle a été battue à 9½ longueurs à la fin par Gather Ye Rosebuds, qui elle-même a suivi en dernier dans le jetwash de Soul Sister dans la Musidora la prochaine fois.

Maman Joon s’avérera probablement être la pouliche de classe Groupe qu’elle a élevée pour avoir plus d’un mètre et demi, mais c’est trop difficile pour elle de le montrer dans cette compagnie si tôt dans son développement.

7. LE CHAPERON ROUGE

WM Lordan | AP O’Brien

Des améliorations progressives jusqu’à présent plutôt que quelque chose de plus grand, sous-qualifié pour un Oaks de ce qu’elle a fait sur la piste, non pas que cela en ait arrêté certains de l’écurie d’Epsom, mais cela ajoute du poids à la théorie selon laquelle elle pourrait être ici plus pour entretenir l’écurie- compagnon Savethelastdance, d’autant plus qu’elle a fait la course pour sa première victoire à Dundalk.

Image:

Running Lion impressionné à Newmarket sous Oisin Murphy





8. LION COURANT

Oisin Murphy | J & T Gosden

En forme, elle est plus proche des « deux grands » que le pari ne l’implique, 5 lb de moins sur les cotes officielles et seulement 1 lb de moins avec Timeform, suite à sa victoire fluide dans le Pretty Polly, plus sur le style que sur la substance, mais toutes les qualités qu’elle présenté à Newmarket (d’athlétisme, d’empressement et d’accélération) lui fera faire un long chemin à Epsom.

Le temps et la tentation ont vu les plans changer apparemment du voyage plus court du Prix de Diane au test plus difficile des Oaks, ce qui nous ramène au point principal sur Roaring Lion et sa progéniture, bien que le demi-frère de Running Lion, Cozone (par Derby vainqueur Pour Moi) a conquis jusqu’à 2m.

9. SAUVEGARDEZ LA LONGUE DANCE

RL Moore | AP O’Brien

Ce n’est pas seulement que Savethelastdance a remporté sa course à Chester par une large marge, c’est qu’elle a remporté n’importe quelle course, à un niveau significatif, jusqu’à 22 longueurs, ce qui était exceptionnel, dans tous les sens du terme, et beaucoup a été fait à juste titre de sa dernière division 2f, non seulement plus rapide que les sprinteurs ce jour-là, mais, comme Simon Rowlands nous a illuminés dans l’édition Boodles May Festival de Sectional Spotlight, encore plus rapide que Shergar dans le Chester Vase de 1981 sur un terrain beaucoup plus rapide.

Image:

Ryan Moore





La question n’est pas de sa capacité mais au lieu de sa compatibilité, avec Epsom et avec une conduite plus ferme que celle à laquelle elle a été confrontée jusqu’à présent, une question de conjecture, mais avant la combustion lente de Chester est venue une performance beaucoup plus directe et dynamique (de l’avant) à Leopardstown, et sa mère était une gagnante de Grade 1 sur un gazon très rapide en Amérique, un compte familial à régler, car Daddys Lil Darling a été dramatiquement retiré des Oaks 2017 après s’être mis au poste au milieu d’une tempête.

10. MER DE ROSES

Rob Hornby | AM calvitie

Dans le grand bain cette année, mais a nagé plus qu’elle n’a coulé, terminant une place devant Be Happy en chassant à la maison la femme fatale française Pensee Du Jour dans un groupe 3 à Saint-Cloud en avril, bien qu’elle ait ensuite été balayée par Soul Sœur dans la Musidora, battue de 8 longueurs en cinquième.

Sea Of Roses devrait savourer cette distance, mais l’exprimer dans cette entreprise sera difficile, voire impossible, bien qu’il me reste à l’esprit qu’Andrew Balding a eu des secondes très chères dans le Derby au cours de deux des trois dernières années avec Khalifa Sat et Hoo Ya Mal.

11. ÂME SŒUR

L Dettori | J & T Gosden

C’est qui ton papa ? On est dans le deuxième âge de Frankel, de ses moyens à ses gènes, le premier ayant été sa puissance hors pair en piste, et maintenant on assiste à sa puissance parentale, déjà père de 27 gagnants de Groupe 1 à travers le monde, avec Chaldean cette année portant son compte classique en Grande-Bretagne à six; et Soul Sister a fait une impression passable de Frankel à l’International lorsqu’elle s’est enfuie avec la Musidora le mois dernier.

Image:

Soul Sister s’éloigne de ses rivales à York





Elle était l’outsider 18/1 du peloton à York en raison d’un affichage lamentable dans le Fred Darling, sans lequel nous serions lyriques sur son potentiel de star, car elle a également remporté son seul départ de 2 ans, et le Musidora était sur le terrain se dirigeant vers le côté le plus ferme du bien, ce qui signifie une case cochée que Savethelastdance n’a pas.

La question de savoir si Savethelastdance aurait pu faire ce qu’elle a fait à York peut bien sûr être inversée pour spéculer si Soul Sister aurait remporté les Cheshire Oaks par la moitié de la ligne droite, et c’est là que réside le nœud de l’énigme pour ce classique: je n’ai pas doute que Soul Sister restera, ni qu’elle soit assez bonne pour gagner un Oaks moyen, mais le spectre de Savethelastdance pourrait signifier que ce n’est pas un Oaks moyen.

LE VERDICT DE JAMIE LYNCH

L’un des trois grands de SAUVEGARDEZ LA DERNIÈRESoul Sister ou Running Lion seraient un favori à prix réduit pour un Betfred Oaks ordinaire, et le fait qu’ils appartiennent à la même génération peut en faire une édition épique.

Aussi bon que le duo des Gosden ait été dans leurs essais, aucun n’était aussi bizarre que Savethelastdance dans les Cheshire Oaks, pour lequel les chiffres disent que voir c’est croire, et, bien que son meilleur brillant puisse être plus conditionnel que ses principaux rivaux, elle a un coup de main de ses compagnons d’écurie pour mettre l’accent sur l’endurance.