Fintel rapporte que le 26 octobre 2023, Guggenheim entretenu couverture de Live Nation Entertainment (NYSE : LYV) avec un Acheter recommandation.

Les prévisions de prix des analystes suggèrent une hausse de 42,78 %

Au 5 octobre 2023, la moyenne sur un an objectif de prix pour Live Nation Entertainment est de 110,94. Les prévisions vont d’un minimum de 85,85 à un maximum de 130,20 $. L’objectif de cours moyen représente une augmentation de 42,78 % par rapport à son dernier cours de clôture annoncé de 77,70.

Le chiffre d’affaires annuel projeté pour Live Nation Entertainment est de 17 470 millions, soit une baisse de 9,02 %. Le montant annuel non-GAAP projeté PSE est 1,28.

Quel est le sentiment du fonds ?

Il y a 1212 fonds ou institutions déclarant des positions dans Live Nation Divertissement. Il s’agit d’une diminution de 49 propriétaire(s) ou 3,89 % au cours du dernier trimestre. Poids moyen du portefeuille de tous les fonds dédié à LYV est de 0,23%, soit une hausse de 26,10%. Le total des actions détenues par les institutions a augmenté au cours des trois derniers mois de 1,12% pour atteindre 187 519 000 actions. Le ratio put/call de LYV est de 1,10, indiquant une perspective baissière.

Que font les autres actionnaires ?

Fonds d’investissement public détient 12 565 000 actions représentant 5,51 % du capital de la société. Aucun changement au dernier trimestre.

Sélectionnez un groupe d’actions détient 11 286 000 actions représentant 4,95 % du capital de la société. Dans son dossier antérieur, la société a déclaré détenir 11 512 000 actions, ce qui représente une baisse de 2,01%. L’entreprise augmenté son allocation de portefeuille en LYV de 33,46% sur le dernier trimestre.

Office d’investissement du Régime de pensions du Canada détient 8 372 000 actions représentant 3,67 % du capital de la société. Dans son dossier antérieur, la société a déclaré détenir 8 242 000 actions, ce qui représente une augmentation de 1,55%. L’entreprise augmenté son allocation de portefeuille en LYV de 26,70% sur le dernier trimestre.

Groupe financier principal détient 7 075 000 actions représentant 3,10 % du capital de la société. Dans son dossier antérieur, la société a déclaré détenir 7 196 000 actions, ce qui représente une baisse de 1,70%. L’entreprise augmenté son allocation de portefeuille en LYV de 22,35% sur le dernier trimestre.

PMSBX – Fonds MidCap (f détient 5 100 000 actions représentant 2,24 % du capital de la société. Dans son dossier antérieur, la société a déclaré détenir 5 135 000 actions, ce qui représente une baisse de 0,69%. L’entreprise augmenté son allocation de portefeuille en LYV de 18,25% sur le dernier trimestre.

Informations générales sur le divertissement Live Nation

(Cette description est fournie par l’entreprise.)

Live Nation Entertainment est la première société mondiale de divertissement en direct, composée de leaders mondiaux du marché : Ticketmaster, Live Nation Concerts et Live Nation Media & Sponsorship.

