Gufi Paintal est décédé: Nitish Bharadwaj, co-vedette du Mahabharat, se souvient de la maman de « Shakuni »

La star vétéran Gufi Paintal, mieux connue pour avoir joué « Shakuni mama » dans l’émission télévisée Mahabharat (1980) de BR Chopra, est décédée lundi matin. Il avait 79 ans. Il est décédé à Mumbai en raison de problèmes de santé liés à l’âge. La nouvelle a été confirmée par le neveu de Gufi Paintal, Hinten Paintal. « Malheureusement, il n’est plus. Il est décédé à l’hôpital vers 9 heures du matin. Son cœur a lâché. Il est décédé paisiblement dans son sommeil », a déclaré Hinten à l’agence de presse PTI.

Maintenant, l’acteur Nitesh Bhardwaj, qui a joué « Lord Krishna » dans le Mahabharat, a partagé de bons souvenirs de sa co-star Gufi Paintal. S’adressant à ETimes, Nitesh Bhardwaj, « Gufi [Paintal] a été le premier point de contact pour moi en tant qu’acteur en difficulté alors qu’il travaillait pour les films BR. À partir de là, nous avons développé une relation d’amitié. Alors Gufi Ji est devenu Gufiano. » Parlant de leur lien, l’acteur a ajouté: « Bien que Shakuni à l’écran détestait Krishna, Gufi a toujours apprécié mon travail et n’a eu aucun scrupule à me montrer son respect en tant qu’acteur. J’ai perdu un très humble ami et un collègue. Puisse son âme atteindre la sadgati. »

Le réalisateur Renu Ravi Chopra a ajouté que Gufi Paintal faisait « partie intégrante de BR Films et sa contribution au Mahabharata en tant que ‘Shakuni’ restera toujours dans les mémoires et restera incomparable ».

Derniers rites de Gufi Paintal

Les derniers rites de Gufi Paintal ont été exécutés en présence de leurs amis proches et de leur famille. Les rituels ont été exécutés par son frère, l’acteur Kanwarjit Paintal et son fils Harry Paintal.

Gufi Paintal est apparu dans plusieurs émissions de télévision et films, dont Bahadur Shah Zafar, Ssshhhh Koi Hai, Kanoon, CID, Om Namah Shivay, Dwarkadheesh Bhagwaan Shree Krishn, Jay Kaniya Lal Ki et Radha Krishna, entre autres émissions.

Gufi Paintal laisse dans le deuil son fils Harry Paintal, sa belle-fille et un petit-enfant.