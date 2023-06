Gufi Paintal alias Shakuni Mama du Mahabharat hospitalisé ; dans un état critique

Gufi Paintal, l’acteur et réalisateur de télévision vétéran connu pour son rôle emblématique de Shakuni Mama dans la série mythologique Mahabharat, a été hospitalisé et se trouve dans un état critique, selon des informations. L’actrice de télévision Tinaa Ghaai a confirmé la nouvelle sur les réseaux sociaux et a demandé aux fans de prier pour son rétablissement. Gufi Paintal est un visage familier de l’industrie indienne du divertissement depuis les années 1980 et a joué dans plusieurs émissions de télévision et films, notamment Bahadur Shah Zafar, Kanoon, Om Namah Shivay, CID, Ssshhhh…Koi Hai, Dwarkadheesh Bhagwaan Shree Krishn, Radha Krishn et Jay Kaniya lal Ki. Il est également le frère aîné du célèbre comédien Paintal et son neveu est Hiten Paintal.

En plus d’agir, Gufi Paintal a également réalisé plusieurs émissions de télévision. Il a été nommé directeur de l’établissement à l’ Abbhinnay Acting Academy de Mumbai en 2010, une école créée par sa co-star du Mahabharata Pankaj Dheer . Peu de gens savent que le vrai nom de Gufi Paintal est Sarabjeet Singh Paintal. Il a été acclamé par la critique pour ses performances au fil des ans et a un public fidèle.

La nouvelle de son hospitalisation a été accueillie avec inquiétude par les fans de tout le pays. Les plateformes de médias sociaux fourmillent de messages lui souhaitant un prompt rétablissement. L’actrice de télévision Tinaa Ghaai s’est tournée vers ses réseaux sociaux pour exhorter tous ses abonnés à souhaiter son prompt rétablissement. Elle a partagé une photo de lui et écrit : « #GufiPaintal ji #Takleef mein hain #prarthana ki jeeye #omsairam #prayers #prayersforhealing #prayersneeded. »

Découvrez le post de Tinaa ci-dessous:

En ces temps difficiles, il est réconfortant de voir des gens se rassembler pour soutenir l’un des leurs. Nous espérons que Gufi Paintal se remettra bientôt complètement et continuera de nous divertir avec son talent pendant de nombreuses années à venir.