Guether Steiner: Moins de pression a aidé Mick Schumacher à se redresser

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Guenther Steiner pense qu’une approche plus détendue a aidé Mick Schumacher à changer sa forme

Guenther Steiner pense qu’une approche plus détendue a aidé Mick Schumacher à changer sa forme

Le directeur de l’équipe Haas, Guenther Steiner, pense qu’une approche plus détendue a aidé Mick Schumacher à changer sa forme, ce qui a conduit à des points consécutifs.

Schumacher est sur une lancée après avoir obtenu ses premiers points en carrière avec une huitième place à Silverstone, tandis qu’en Styrie, il a de nouveau marqué le double de points alors que Haas a enregistré son meilleur week-end depuis Autriche 2018.

Parlant sur Tous les lundis conduitsSteiner a déclaré : « Je ne trouve rien à dire, c’est ce que c’était, mais il a déjà fait beaucoup mieux au Canada.

“De toute évidence, les qualifications étaient bonnes là-bas, mais la course n’a pas été aussi bonne parce qu’il a abandonné, mais au Canada, il semblait juste être beaucoup plus détendu à propos de tout et cela vient du fait qu’il s’est mis moins de pression, ce qui a aidé à obtenir ces résultats.

“Je suis sûr à 100% de cela. J’ai vu un changement au Canada où il semblait être plus détendu à propos de tout, mais j’espère que maintenant qu’il a marqué deux fois de suite et que terminer sixième nous donne plus de points parce que nous en avons désespérément besoin pour obtenir au sixième.”

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible Suite à la frustration de Schumacher après la course de sprint, Steiner révèle à quoi ressemble la dynamique de l’équipe dans les coulisses de l’équipe Haas Suite à la frustration de Schumacher après la course de sprint, Steiner révèle à quoi ressemble la dynamique de l’équipe dans les coulisses de l’équipe Haas

Steiner a également révélé à quoi ressemblait la dynamique de l’équipe dans les coulisses de l’équipe Haas après les frustrations de Schumacher après la course de sprint.

Il a montré un rythme soutenu tout au long de la rencontre de 23 tours au Red Bull Ring où il a résisté à Lewis Hamilton, travaillant aux côtés de son coéquipier Kevin Magnussen devant pour rester dans son DRS et aider à garder le septuple champion du monde à distance.

Mais après une pression intense, Schumacher a abandonné le DRS et a finalement perdu la position au profit de Hamilton, franchissant la ligne neuvième, une place en dehors des points.

“Vous connaissez les pilotes de voitures de course, ils sont tous pareils”, a déclaré Steiner. “Ils veulent toujours être devant leur coéquipier. Je dis toujours que vous êtes égaux et l’équipe décide de ce que nous allons faire car les points sont pour l’équipe.

“Nous avons besoin de plus de points pour que l’équipe se classe sixième, espérons-le, ou se bat au moins pour la sixième place. Si nous gaspillons des opportunités parce que vous vous battez, ce n’est pas bon pour l’équipe et le seul droit qu’ils ont est de travailler pour l’équipe. “

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible Schumacher réfléchit à son changement de forme dans ses récentes performances alors qu’il continue de bien performer Schumacher réfléchit à son changement de forme dans ses récentes performances alors qu’il continue de bien performer

Schumacher a été élu conducteur du jour et s’adressant à Sky Sports F1 après son arrivée impressionnante, l’Allemand a déclaré : “Je pense que parfois un peu de colère aide à débloquer la bête.

“Je pense que nous avons été très cohérents avec ce que nous avons en tant que package et je ne pense pas que nous ayons nécessairement fait un grand pas en avant, mais je pense que cette piste convient peut-être à notre voiture, à notre configuration et peut-être aussi à notre style de pilotage. à certains égards, il sera donc intéressant de voir comment Paul Ricard s’en sort, mais je suis à peu près sûr, j’espère que nous resterons forts.”