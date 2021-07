Guerrier du Grand Chelem en bataille pour être le champion du peuple

Novak Djokovic a grandi avec les bombes de l’OTAN qui pleuvent sur la Serbie et est sans doute devenu l’une des plus grandes stars du tennis de tous les temps. Mais en tant que joueur et homme, il ne manque jamais à la fois d’unir et de diviser. Le joueur de 34 ans a décroché son 20e titre du Grand Chelem dimanche à Wimbledon pour égaliser avec Roger Federer et Rafael Nadal. Il lui suffit désormais de remporter un quatrième US Open en septembre pour devenir le troisième homme de l’histoire et le premier depuis Rod Laver en 1969 à terminer un calendrier du Grand Chelem. S’il remporte également le titre olympique à Tokyo, il sera le seul homme à remporter le Golden Slam des quatre tournois majeurs plus l’or aux Jeux la même année.

Malgré ses réalisations, cependant, Djokovic semble voué à ne jamais être tenu dans la même estime sainte réservée à Federer ou Nadal, les «champions du peuple» incontestés et les bons gars du tennis.

Il y a ceux qui voient quelque chose de trop calculateur dans le maquillage Djokovic, une présence intense et maussade sujette à l’affectation et un peu trop « new age ».

Un tempérament de feu, caractéristique souvent absente de l’ADN de Federer et Nadal, bouillonne trop souvent.

Son tristement célèbre défaut de l’US Open l’année dernière pour avoir glissé avec colère sur une balle qui a transpercé la gorge d’une juge de ligne était un instantané des démons qui se cachent parfois à l’intérieur.

Djokovic, qui a quitté Belgrade à l’âge de 12 ans pour s’entraîner à Munich et échapper au bombardement de sa ville natale par l’OTAN, a souvent le sentiment qu’il ne peut pas se lever pour s’effondrer.

Sa décision d’organiser une série d’événements d’exposition dans les Balkans au milieu de la pandémie était peut-être avec les meilleures intentions, mais une série de tests Covid-19 positifs, dont lui et sa femme Jelena, ont mis en évidence l’imprudence du plan.

Plus récemment, il a exprimé ses doutes sur le programme de vaccination, une position qui l’a vu surnommer « Novaxx ».

L’un de ses détracteurs les plus virulents, Nick Kyrgios, a accusé Djokovic d’avoir désespérément besoin d’être aimé, qualifiant le geste de « tasse d’amour » post-victoire du Serbe sur le terrain de « digne de grincer des dents ».

Cependant, les réalisations professionnelles et la détermination d’un joueur qui est également devenu le premier à franchir la barrière des 150 millions de dollars de prix ne font aucun doute.

Il y a trois ans, la carrière de Djokovic était dans le marasme.

Incapable de se débarrasser des effets persistants d’une opération du coude, il a subi une sortie choc prématurée à Roland-Garros, théâtre de nombreux déboires.

Avec son classement en dehors du top 20 pour la première fois en 12 ans, Djokovic a même menacé de sauter Wimbledon.

Il a changé d’avis et s’est soudainement rajeuni, a remporté un quatrième titre au All England Club et l’a défendu avec succès un an plus tard, sauvant deux points de championnat en finale contre Federer.

COURSE À LA GRANDEUR

Djokovic a maintenant 20 titres du Grand Chelem dans sa carrière de 85, qui comprend également un record de 36 Masters.

Il a également occupé la place de numéro un mondial pendant un nombre record de semaines.

Dans la course à la grandeur, le temps joue avec lui. À 34 ans, il a un an de moins que Nadal et a la meilleure partie de cinq ans sur Federer.

Il a remporté des records sur les deux hommes, 30-28 et 27-23 respectivement.

Djokovic a remporté le premier de ses tournois majeurs à l’Open d’Australie en 2008, mais il a fallu trois ans avant d’ajouter son deuxième.

Il a laissé tomber le gluten de son alimentation, son physique souple lui permettant de chasser les causes perdues, le transformant en l’homme en caoutchouc du tennis avec une défense solide comme un roc.

Après avoir mené la Serbie à une première Coupe Davis en 2010, il a couru pendant la première moitié de 2011, construisant une série de victoires 48-1.

Seule une défaite en demi-finale à Roland-Garros l’a empêché de remporter déjà un calendrier du Grand Chelem.

Malgré cela, il a terminé 2011 avec un record de victoires et de défaites de 70-6, un total de 10 victoires en tournoi et le numéro un en fin d’année pour la première fois.

Des Open d’Australie consécutifs ont suivi en 2012 et 2013, bien que l’Open de France soit resté désespérément hors de portée avec trois défaites déchirantes jusqu’à sa percée en 2016.

L’année précédente, il a remporté 11 titres et a établi un record de victoires et de défaites de 82-6.

Au total, il a neuf Opens d’Australie, six Wimbledons, trois titres de l’US Open et, maintenant, deux Opens de France.

Sa victoire sur Nadal lors d’une demi-finale épique à Roland-Garros le mois dernier n’était que la troisième défaite de l’Espagnol en 108 matches lors de l’événement.

Djokovic a été responsable de deux d’entre eux.

En dehors du tribunal, Djokovic a épousé sa petite amie de longue date Jelena Ristic en juillet 2014.

Ils ont deux enfants, un fils Stefan et une fille Tara.

Lorsqu’il a remporté Wimbledon en 2019, Stefan a pu voir son père soulever le trophée.

« C’est incroyable parce que pour la première fois de ma vie, j’ai quelqu’un qui crie » papa, papa « », a déclaré Djokovic.

