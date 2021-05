Guerres des étoiles? La promotion MMA annonce son intention d’organiser des combats DANS L’ESPACE avec l’aide d’anciens employés de SpaceX et d’ingénieurs de fusées

Le producteur vétéran de la société de divertissement Space 11, Andrea Iervolino, a une longue histoire de projets variés – et il semble chercher quelque chose hors de ce monde pour sa prochaine entreprise.

Iervolino a annoncé son intention de produire une série de télé-réalité mettant en vedette 40 combattants de MMA qui participeront à un tournoi d’élimination, les participants victorieux ayant l’opportunité de se battre en apesanteur dans une capsule spécialement conçue en dehors de l’atmosphère terrestre.

« Si vous prenez UFC, il a une énorme base de fans», A déclaré Iervolino dans une récente interview.

« Mon objectif avec ce nouveau format est – je ne veux pas perdre les fans de l’UFC, nous devons les embrasser tous, tout le monde du MMA – mais l’objectif avec le combat Zero-G est d’élargir le concept.. «

Les plans pour le concept ambitieux verront les combattants s’entraîner et rivaliser les uns avec les autres sur Terre, huit combattants réussis étant ensuite projetés dans l’espace pour se battre à l’intérieur d’un vaisseau spatial alors qu’il voyage autour de la Terre pendant 90 minutes.

L’ancien combattant de l’UFC John Lewis est attaché au projet en tant que vice-président et promoteur de Galactic Combat, avec une pré-production prévue avant une date de lancement supposée 2023.

L’ancien combattant MMA John Lewis fait la promotion des combats dans l’espace. Je veux vraiment faire cette histoire. pic.twitter.com/UiIGrWbYrq – TheRealSnowden (@JESnowden) 4 mai 2021

Cela semble insensé !!! Un peu terrifiant (ils seraient dans l’espace! Ils ont encore besoin de retourner sur Terre!) Mais incroyable quand même. Je ne regarde pas MMA, mais je regarderais ça. Et si cela se produit, oui, vous devez écrire à ce sujet! – 🔥Phoenix🔥 (@AmyNemmity) 4 mai 2021

Trop extrême même pour les eaux internationales. – Kristina Snowden (@KristinaSnowden) 4 mai 2021

« Quand les gens essaient de vous frapper en apesanteur – je ne sais pas si vous avez vu la vidéo d’un bébé poussant une personne [in zero gravity] et la personne va de l’autre côté de la pièce», a ajouté Iervolino à propos de son concept unique.

« C’est une façon totalement différente de frapper quelqu’un. C’est un type d’entraînement très différent. «

Alors que le projet, en surface au moins, semble être trop ambitieux, Iervolino dit qu’il dispose d’une équipe de scientifiques comprenant une foule d’anciens employés de SpaceX ainsi que des ingénieurs de fusées, des astrophysiciens et des astronomes.

« Quand nous avons commencé à travailler sur Space 11, nous étions très silencieux à ce sujet, » il ajouta.

« Celui-ci est faisable. Avoir deux gars qui se battent dans une fusée en orbite autour de la Terre est facile.«