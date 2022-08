Guerre? Vie ordinaire? Cela dépend de l’endroit où vous habitez en Ukraine.

De jeunes Ukrainiens devant le Piana Vyshnia, ou Drunk Cherry, une chaîne ukrainienne spécialisée dans la liqueur de cerise douce à Kharkiv, en Ukraine, le 11 août. (Heidi Levine pour The Washington Post)

KHARKIV — Les deux barmans travaillent pour la même chaîne ukrainienne. Mais leurs vies sont radicalement différentes. Vladyslav Nazarenko est à Kharkiv, à environ 30 miles de la frontière russe. Ici, le jeune homme de 21 ans ne peut s’empêcher de craindre une attaque à la roquette ou au missile russe. Son bar est l’un des rares ouverts dans la ville étrangement calme, que Moscou a bombardée au printemps et qui frappe toujours la nuit.

« C’est la vie », dit-il.

Pashchenko Denys est à Kyiv, la capitale animée de l’Ukraine, loin des lignes de front. Là, le jeune homme de 22 ans sert un flux constant de clients qui cherchent à rire et à se détendre – jusqu’au couvre-feu de la ville à 23 heures.

« La guerre est en cours », a-t-il dit. “Mais Kyiv continue de vivre.”

Près de six mois après l’invasion de la Russie, de nombreux Ukrainiens vivent – et luttent – avec ces réalités d’écran partagé.

À Kyiv et dans une grande partie de la partie occidentale du pays, la vie d’avant-guerre est largement revenue pour les civils. Les gens mangent dans les restaurants, boivent dans les bars, dansent et profitent des journées d’été paresseuses dans les parcs. Dans l’est et le sud, où la plupart des combats se sont concentrés, les gens continuent de vivre dans la terreur et la destruction des assauts russes. Et dans de nombreux endroits, les Ukrainiens vivent désormais sous occupation russe, le contraste le plus frappant possible avec la relative facilité de la vie dans la capitale.

À Kyiv, certaines personnes interrogées ont déclaré qu’elles ressentaient de la culpabilité et du chagrin que la vie puisse sembler presque normale alors que tant d’Ukrainiens sont pris dans les morts, les destructions et les déplacements généralisés de la guerre. À Kharkiv, à plus de 300 miles à l’est, d’autres ont déclaré ressentir de la frustration et de la résignation face à leur réalité brutale.

Nazarenko et Denys travaillent tous deux pour Piana Vyshnia, ou Drunk Cherry, une chaîne ukrainienne spécialisée dans la liqueur de cerise douce et les verres à vin épais. Les bars sont faiblement éclairés avec un décor sur le thème de la cerise. Des œuvres d’art en verre teinté de rouge bordent les plafonds et les murs.

Kyiv était sur le point de tomber au début de la guerre – les forces russes ont tenté d’encercler la capitale et ont brutalisé les populations civiles en cours de route. Mais la capitale est devenue provocante et est devenue le foyer de milliers d’Ukrainiens déplacés.

Kharkiv est brièvement tombé aux mains des forces russes dans les premiers jours de la guerre : l’Ukraine contrôle depuis la ville, mais elle s’est vidée lorsque les bombardements russes ont dévasté les zones résidentielles. La ligne de front reste proche, tout comme les craintes que Moscou puisse tenter de reprendre Kharkiv.

Les autorités de la ville de Kharkiv estiment que 10 % des entreprises ont rouvert depuis la fin du printemps. À Kyiv, 90% des commerces de détail et 80% des entreprises de services en ont, selon le bureau du maire.

Au bar Nazarenko à Kharkiv, la plupart des clients viennent seuls et ne restent pas longtemps ; quelques-uns peuvent s’arrêter pour boire à des tables hautes installées sur le trottoir. Parfois, Nazarenko vient travailler même quand on n’a pas besoin de lui, dit-il avec un large sourire. Cela aide à briser son isolement.

Les clients “partagent leurs histoires, comment ils ont tout vu, vécu en temps de guerre et l’ont vécu pour la première fois”, a-t-il déclaré. « Nous allons rire de quelque chose ; nous allons pleurer pour quelque chose.

Nazarenko s’est récemment rendu à Lviv, une ville de l’ouest de l’Ukraine largement épargnée par les combats. Il a été encouragé par tout le bénévolat qu’il a vu pour les militaires et les communautés touchées par la guerre.

“C’est gratifiant”, a-t-il dit à propos de l’unité ukrainienne. “C’est dommage que cela ne soit arrivé qu’à cause de la guerre, mais nous avons finalement compris.”

Quelques personnes qu’il a rencontrées, cependant, avaient passé toute la guerre dans l’ouest de l’Ukraine. Ils “ne savent pas ce qui se passe ici”, même après qu’il ait expliqué, a-t-il dit. Il a trouvé cela “offensant”.

“Ils ne savent pas ce qu’est la guerre”, a déclaré Nazarenko.

Avant l’invasion, Kharkiv était un centre d’apprentissage et de culture. Mais des mois de bombardements russes ininterrompus ont transformé certaines parties de la ville en une ville fantôme – bloc après bloc de bâtiments touchés par des roquettes avec des morceaux aléatoires soufflés. La place centrale en pierre typiquement bondée à côté de l’université de Kharkiv reste déserte.

L’armée ukrainienne a suffisamment repoussé les forces russes fin mai pour que la ville rouvre certaines entreprises et lignes de métro. Pendant des mois, les gens se sont entassés dans les stations de métro de Kharkiv pour s’abriter contre les attaques russes. Environ 150 résidents déplacés vivent encore dans une station. Certaines entreprises vides ont été converties en centres de bénévolat – des espaces qui offrent également un lieu rare de socialisation.

Maxym Skuba, 30 ans, est bénévole à plein temps dans une organisation caritative gérée par un restaurant de Kharkiv, où il aide à cuisiner jusqu’à 12 000 repas par jour pour les distribuer.

“Je travaille juste, je rentre à la maison, je mange et je me couche”, a déclaré Skuba, qui dirigeait une entreprise de matériel agricole avant la guerre. Il portait un tablier et un regard fatigué sur son visage rond. “Ça se répète tous les jours.”

Skuba a déclaré qu’il avait eu des “sentiments mitigés” en voyant des photos et des messages légers d’Ukrainiens sur les réseaux sociaux.

“Je suis content qu’ils aient la possibilité de boire du café en paix”, a-t-il déclaré. « Mais je veux qu’ils n’oublient pas qu’une guerre se déroule ici.

“S’ils ont la possibilité de profiter de la vie, alors laissez-les avoir de la joie”, a-t-il ajouté.

A Kyiv, Artem Tsybulnyk, 24 ans, est aux prises avec les deux.

“C’est difficile, parce que vous vous souvenez toujours qu’il y a une guerre en cours, et cela vous stresse”, a déclaré Tsybulnyk, qui vit à Kyiv mais est originaire de Kharkiv. “Peu importe ce que vous faites, peu importe avec qui vous traînez, vous vous en souvenez toujours. Eh bien, je bois cette bière ici, quelqu’un est en train de mourir – mes amis, mes voisins.

Tsybulnyk, un écrivain de fantasy à barbe courte, était parti faire une balade en scooter l’après-midi avec un ami. Il a dit qu’il ira se battre pour sa famille et ses amis s’il est appelé, comme c’est exigé de la plupart des hommes ukrainiens.

En attendant, il a dit: “J’essaie juste de vivre aussi normalement que possible.”

Tsybulnyk en scooter par l’un des nouveaux passe-temps populaires de Kyiv : prendre des photos devant des véhicules militaires russes carbonisés et capturés. L’exposition a été inaugurée fin mai sur une grande place devant l’église Saint-Michel au dôme doré de la capitale.

Kyiv porte encore des signes de traumatisme de guerre. Sacs de sable, barrages routiers et soldats parsèment la capitale militarisée. La ville est fermée par couvre-feu chaque nuit. Les sirènes des raids aériens retentissent parfois, bien que beaucoup moins qu’au début de la guerre, lorsque de nombreuses personnes vivaient dans des abris anti-bombes. Les drapeaux ukrainiens, les œuvres d’art et les panneaux pour les collectes de fonds militaires sont partout.

Mais la vie continue. Les DJ ont commencé à organiser des soirées pendant la journée. Les gens dansent sur de la musique électronique en réparant des maisons dans des banlieues libérées de l’occupation russe. Dans le récent clip vidéo d’un groupe ukrainien, les soldats du pays subissent des bombardements et sont blessés dans des scènes qui se déroulent dans les rues d’une ville par ailleurs typique.

Denys, le barman à Kyiv, a déclaré qu’il se sentait en conflit quant à la quantité de vie d’avant-guerre à embrasser. Il considérait le clubbing et la danse comme inappropriés. “D’un autre côté, c’est bien de distraire les gens de ce qu’ils ont vu”, a-t-il dit.

Le barman est une distraction pour lui aussi, a-t-il dit. Dépenser de l’argent pour des sorties sociales, a-t-il soutenu, aide également le pays.

“C’est ainsi que nous soutenons l’économie, et cet argent peut aller à l’armée ukrainienne, ou à certaines activités bénévoles, et aider généralement notre pays”, a-t-il déclaré.

C’est une façon dont il doit faire face.